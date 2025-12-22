De ce bulgarii sunt nemulțumiți de trecerea la moneda euro. Ce înseamnă pentru populație aderarea la euro

Aderarea la zona euro a Bulgariei ar putea stimula stabilitatea economică. Foto: Getty Images

Bulgaria este pe cale să devină al 21-lea membru al zonei euro, începând cu 1 ianuarie 2026. Deși a fost prezentată ca o performanță economică de către autoritățile de la Sofia, mulți bulgari sunt nemulțumiți și se tem că veniturile vor scădea.

Potrivit CNBC, temerile legate de creșterea prețurilor și de pierderea independenței monetare au alimentat protestele încurajate de partidele naționaliste împotriva ascensiunii țării în zona euro.

Economiștii și experții au analizat riscurile potențiale pentru aderarea Bulgariei la moneda euro, subliniind ce ar putea pierde și câștiga țara est-europeană de pe urma acestei mișcări.

Trecerea la euro ar putea crește inflația și dobânzile

„Cea mai imediată preocupare este o creștere bruscă a prețurilor în timpul schimbării valutare, deoarece unele companii ar putea rotunji prețurile. Mulți bulgari se tem că apartenența la zona euro le-ar putea eroda puterea de cumpărare, în special în zonele rurale mai sărace”, a declarat pentru CNBC Valentin Tătaru, economist la ING.

El a menționat, de asemenea, că moneda Bulgariei are mult timp un curs de schimb fix față de euro și, prin urmare, „creșterea inflației tranzitorii ar trebui să fie ușoară”.

A doua preocupare cheie este ce va însemna renunțarea la moneda Bulgariei, leva, pentru independența și suveranitatea țării - idealuri pentru care a devenit simbolică, potrivit lui Andrius Tursa, consilier pentru Europa Centrală și de Est la Teneo.

„Înlocuirea acesteia cu euro ar putea fi percepută de o parte a populației ca o pierdere a controlului național”, a declarat el pentru CNBC. În plus, există îngrijorări cu privire la renunțarea la controlul politicii monetare, deoarece țările din zona euro sunt supuse deciziilor BCE, a adăugat Tursa.

Banca Națională a Bulgariei (BNB), de exemplu, nu ar mai fi singura responsabilă pentru stabilirea ratelor dobânzilor țării, bazându-se doar pe modul în care se dezvoltă economia sa individuală.

Avantajele trecerii la moneda euro pentru bulgari

Cu toate acestea, „țările din zona euro beneficiază de rate ale dobânzilor mai mici datorită credibilității BCE și a riscului valutar redus”, a subliniat Tursa. Ratele dobânzilor mai mici sunt de obicei în beneficiul debitorilor, deoarece împrumuturile și creditele ipotecare devin mai accesibile.

Aderarea la zona euro și asigurarea supravegherii din partea BCE ar putea stimula stabilitatea economică și perspectivele de creștere pentru Bulgaria, a declarat pentru CNBC Jasmin Groeschl, economist senior pentru Europa la Allianz SE.

Investițiile străine ar putea, de exemplu, să crească, a sugerat ea, iar produsul intern brut al țării ar fi de așteptat să fie stimulat de apartenența la zona euro.

„O integrare financiară mai profundă ar consolida sistemul financiar al Bulgariei sub supravegherea BCE, sporind stabilitatea monetară”, a explicat Groeschl. „Adoptarea monedei euro ar consolida legăturile Bulgariei cu UE, sporindu-i influența și credibilitatea”, a adăugat ea.

Domeniile cheie care susțin economia, precum comerțul și turismul, ar putea fi, de asemenea, sprijinite, a declarat Tursa din Teneo. „Vedem o mulțime de oportunități în Europa”, spune co-președintele Ares.

Mulți dintre partenerii comerciali cheie ai Bulgariei se află în UE, majoritatea exporturilor sale fiind destinate membrilor blocului celor 27 de state în 2023, conform datelor de la biroul de statistică al țării. Sectoarele cheie includ utilaje și echipamente de transport, bunuri manufacturate și alimente.

Între timp, turismul a devenit un contribuitor major la economie, deoarece Bulgaria se poziționează atât ca destinație de vară, cât și de iarnă. Peste 13 milioane de străini au vizitat țara în 2024, arată statisticile oficiale.

„Aderarea Bulgariei la zona euro ar facilita fluxurile comerciale și turistice cu alte țări din zona euro prin eliminarea costurilor și a sarcinii asociate cu conversia valutară”, a declarat Tursa, adăugând că acest lucru ar fi deosebit de important datorită integrării puternice a Bulgariei în lanțurile de aprovizionare ale UE.

Ce înseamnă pentru români aderarea Bulgariei la Zona Euro

Deși s-a angajat la rândul ei să adere la Zona Euro, spre deosebire de Bulgaria, România nu îndeplinește criteriile pentru adoptarea monedei euro. Aceasta a fost concluzia Comisiei Europene, în urma evaluării din 2024 a compatibilității juridice și a îndeplinirii criteriilor de convergență și luând în considerare factorii relevanți suplimentari pentru convergența și integrarea economică.

Concluzia a fost prezentată în Raportul de Convergență 2024, care evaluează progresele înregistrate de Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România și Suedia în direcția aderării la zona euro.

Adoptarea de către Bulgaria a monedei euro ar urma să aibă efecte indirecte și asupra României. În primul rând, Bulgaria ar putea obține numeroase avantaje din punct de vedere economic, să fie o economie mult mai competitivă în raport cu România, printr-o stabilitate semnificativă. prin urmare mulți investitori ar putea să considere țara vecină mai potrivită pentru investiții pe termen lung.

O monedă unică ar oferi numeroase avantaje Bulgariei în raport cu România: facilitează desfășurarea comerțului transfrontalier de către companii, economia devine mai stabilă, iar consumatorii au mai multe opțiuni și oportunități, potrivit unui raport publicat de Institutul European din România.

Un impact mai imediat, însă, s-ar putea simți în buzunarele românilor care petrec vacanța în Bulgaria. Aderarea ar putea fi urmată de creşterea cu aproximativ 5-10% a preţurilor pentru următorul sezon de vacanţe în Bulgaria, estimează o platformă online de turism din România.

Majorarea va fi determinată de preţurile mai mari pe care hotelurile şi pensiunile le vor plăti în 2026 pentru aprovizionare, utilităţi şi forţă de muncă, arată Travel Planner.