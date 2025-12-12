Cu cât se scumpesc vacanțele românilor în Bulgaria după trecerea la euro: „Posibil ca unii hotelieri să crească de două ori preţurile”

Vacanțele românilor în Bulgaria vor fi mai scumpe de anul viitor, odată cu trecerea la moneda euro FOTO: Getty Images

Trecerea la moneda euro ar putea creşte în primăvară cu aproximativ 5-10% preţurile pentru următorul sezon de vacanţe în Bulgaria, estimează o platformă online de turism din România.

Majorarea va fi determinată de preţurile mai mari pe care hotelurile şi pensiunile le vor plăti în 2026 pentru aprovizionare, utilităţi şi forţă de muncă, arată Travel Planner, citată de Agerpres.

Românii care aleg Bulgaria pentru vacanţa de vară preferă staţiunile Nisipurile de Aur, Albena, Sunny Beach, Constantin şi Elena, dar în ultimii doi ani a existat un interes tot mai mare pentru Sveti Vlas datorită hotelurilor noi, premium.

Tarifele pentru o săptămână la mare în Bulgaria în vara anului 2026 variază, în prezent, între 170 şi 1.100 de euro de persoană. Astfel, o vacanţă de şapte nopţi la un hotel premium (5 stele) în Bulgaria pentru începutul lunii iulie 2026 costă între 550 şi 1.100 de euro de persoană, în funcţie de varianta aleasă (mic dejun, demipensiune sau all inclusive), în timp ce la un hotel superior (4-5 stele) între 440 şi 1.000 de euro de persoană, potrivit datelor platformei.

O săptămână la un hotel din categoria convenabil (în general 4 stele) costă între 250 şi 1.000 de euro, iar la un hotel din categoria "pentru toţi" (3-4 stele) preţurile sunt de la 170 la 700 de euro.

„Pentru sezonul următor am observat deja din toamnă o majorare de 5-10% şi este posibil să apară un avans similar în primăvară. Practic, este posibil ca unii hotelieri să crească de două ori preţurile. Dacă vor fi două majorări, cred că am putea ajunge la o medie de creştere a preţurilor de 7-15% pentru anul următor, dar este posibil să fie şi hoteluri care să nu crească tarifele în primăvară - fiecare hotel îşi va calcula în funcţie de inflaţie, de aşteptări şi ori îşi va asuma această creştere ori va face măriri suplimentare. Dar mulţi estimează să aibă preţuri mai mari la furnizori, la alimente, utilităţi, forţă de muncă, iar toate acestea se vor vedea în costuri. De aceea, recomandăm turiştilor să îşi cumpere pachetele în perioada de early booking pentru a evita o posibilă nouă scumpire în primăvară, dar mai ales că acum îşi pot alege dintr-o diversitate mult mai mare de oferte”, a afirmat Sebastian Constantinescu, fondator şi CEO al Travel Planner, citat în comunicatul tur-operatorului.

În perioada mai-octombrie 2025, Bulgaria a atras aproximativ 2,5 milioane de turişti din UE, românii reprezentând 31% dintre aceştia, conform datelor Institutului Naţional de Statistică din Bulgaria. De asemenea, în august, românii au reprezentat aproape 43% (în jur de 360.000 de persoane) dintre turiştii din UE care au vizitat Bulgaria, aceasta fiind şi luna cu cei mai mulţi turişti străini (în jur de 845.000). Astfel, românii sunt pe primul loc în topul turiştilor în Bulgaria, locurile următoare fiind disputate de la lună la lună între turiştii din Germania, Polonia, Grecia şi Cehia.

"În jur de 80-85% dintre turişti aleg staţiunile de pe litoral, restul vizitând Sofia, regiunea Veliko Târnovo sau staţiunile de la munte. Noi credem că perioada de early booking - între noiembrie şi februarie - este cea mai potrivită pentru rezervări, pentru că atunci turiştii îşi pot alege hotelul preferat şi pot plăti un preţ mult mai mic. Aceasta este perioada în care hotelurile au reduceri, iar hotelurile bune se vând foarte repede acum. Noi ne aşteptăm ca în 2026, ca urmare a situaţiei economice, românii să considere Bulgaria cea mai atractivă destinaţie din Europa şi să o aleagă în faţa unor ţări precum Grecia şi Turcia", a adăugat Constantinescu.

Travel Planner este o companie şi platformă online de turism fondată în 2007 care a înregistrat vânzări de 30 de milioane de euro în 2024, iar pentru anul acesta managementul companiei estimează venituri similare. Compania oferă vacanţe în Bulgaria, Grecia şi Turcia, însă este specializată pe destinaţia Bulgaria, în cei 18 de ani de la lansare având peste 500.000 de clienţi pentru sejururi în ţara vecină.