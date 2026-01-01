Cum arată cea mai veche pielărie din lume și de ce aici găinațul de porumbel se vinde cu 20 de euro kilogramul

Tăbăcăria Chouara din Fes, Maroc. Foto: Robert Kiss

În cea mai mare și mai veche medina din lume, prin labirintul cu peste 9.000 de străduțe din Fes, turiștii care vizitează Marocul ajung într-un loc în care timpul s-a oprit. De 1.200 de ani, la Tăbăcăria Chouara pielea se preluchează în același mod. Niciun proces tehnologic nu a întrerupt tradiția care a început odată cu nașterea orașului care în două rânduri a fost și capitală pentru sultanii care au domnit peste aceste regiuni.

Pentru fanii telenovelelor clasice, locul este unul arhicunoscut. Ghizii le spun turiștilor un singur nume care îi duce cu gândul la ce urmează să vadă. Aici s-a filmat celebra telenovelă braziliană „Clona”. Pentru ce nu te pot pregăti ghizii, chiar dacă ți se repetă ce urmează, e mirosul puternic de leș și găinaț de care nu poți scăpa chiar și cu menta pe care o primești la intrarea în Tăbăcăria din Fes.

Zeci de oameni muncesc aici în condiții greu de imaginat, făcând parte din procesul complicat care se întinde pe mai bine de două luni și care transformă pieile în genți, geci sau încălțăminte.

În Fes este unul dintre puține locuri din lume unde găinațul de porumbel se vinde la piață pentru un preț care ar face invidios orice bucureștean supărat că trebuie să treacă pe la spălătorie după o zi în care și-a parcat mașina sub niște fire sau aproape de un acoperiș. În fiecare zi de vineri, localnicii care au o “cameră” specială pentru porumbei vin la piață și vând găinațul pentru 20 de euro kilogramul. „Este cel mai scump găinaț din lume”, spune Mohamad, cel care ne explică procesul de producție vechi de 1.200 de ani.

Găinațul porumbeilor este partea esențială a procesului de prelucrare a pielilor. Pielăria e împărțită în mai multe zone, iar prima este cea a vanelor de prelucrare. În peste 100 de vane pieile sunt așezate în apă cu sare pentru a le curăța de bacterii. Apoi, pielea este ținută pentru 10 zile în amoniac pentru a o separa de blană. Urmează 5 zile în care pielea este ținută în găinaț de porumbel. Acesta acționează ca un acid care curăță pieile de oaie, capră, vacă sau cămilă și le înmoaie. „Procesul nu a fost schimbat deloc de acum 1.200 de ani”, spune Mohamad.

„Din cauza mirosului numim acest loc Channel No.5”, glumește Mohamad.

Urmează procesul de colorare a pieilor. În acesta sunt folosiți doar coloranți naturali. Pieile curățate deja se mută în alte vase mari din piatră unde pentru fiecare culoare în parte e folosit un pigment natural. Pentru culoarea roșie este folosit un extract din mac, pentru pielea de culoare maro/portocalie este folosită hena marocană, pentru culoarea verde este folosită menta, pentru culoarea neagră se folosește cărbunele, pentru alb iasomnia, iar cea mai scumpă culoare pentru produsele din piele produse în Fes este cea galbenă pentru că se folosește un condiment care costă mai mult - șofranul.

„Este un proces lung și dificil care durează 25 de zile”, explică Mohamad.

Timp de 25 de zile, în vanele cu apă amestecată cu pigmenții care vor da culoarea finală, pieile sunt prelucrate de zeci de bărbați pentru care ziua de muncă presupune să stea aproape permanent cu mâinile și picioarele în apă, într-un miros greu de suportat.

La finlul acestui proces anevoios, pieile sunt uscate și croite ulterior în forma dorită. În Tăbăcăria Chouara din Fes prețurile variază în funcție de produs, de la câteva zeci de euro la câteva sute. Desigur, totul se negociază.

Tăbăcăriile din Fes sunt o atracție turistică populară, atrăgând vizitatori din întreaga lume care sunt interesați să experimenteze meșteșugul tradițional și semnificația istorică a sitului.