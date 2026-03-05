O mare companie aeriană poate acum să interzică pasagerii care nu poartă căști

Avioane United Airlines. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Conform noilor modificări de politică a companiei aeriene americane, United Airlines poate acum să refuze transportul pasagerilor care redau conținut media fără căști.

Dacă data viitoare când zburați cu United Airlines dați drumul la videoclipuri TikTok pe difuzor, mai bine vă gândiți de două ori — ați putea primi o interdicție permanentă din partea companiei aeriene cu sediul în Chicago.

Considerat de mult timp o regulă de bună purtare să porți căști în timpul zborului, United a transformat acum acest lucru într-o cerință obligatorie. După cum a relatat CBS News, United și-a actualizat discret contractul de transport pe 27 februarie pentru a include „pasagerii care nu folosesc căști atunci când ascultă conținut audio sau video” ca motiv de refuz al transportului, cu posibilitatea unei interdicții permanente din partea companiei.

United a confirmat schimbarea pentru USA TODAY, adăugând că regulile sale privind Wi-Fi-ul deja încurajau pasagerii să folosească căști în timpul zborurilor.

„Odată cu extinderea Starlink, ni s-a părut un moment potrivit să clarificăm și mai mult acest lucru prin includerea lui în contractul de transport”, a declarat compania într-un comunicat.

Fiind termeni obligatorii din punct de vedere legal, cu care pasagerii sunt de acord atunci când cumpără un bilet, contractul de transport îi oferă companiei United „dreptul de a refuza transportul în mod permanent sau temporar sau dreptul de a îndepărta un pasager din aeronava în orice moment”, conform secțiunii Refusal of Transport (Refuzul transportului).

Această adăugire este listată la capitolul siguranță, ceea ce înseamnă că refuzul sau îndepărtarea unui pasager „poate fi necesară” pentru siguranța tuturor persoanelor aflate la bordul zborului.

Alte abateri care ar putea duce la evacuarea dintr-un zbor sau chiar la o interdicție permanentă includ: purtarea unor haine indecente, obscene sau ofensatoare; încălcarea politicii de interzicere a fumatului; și efectuarea unui apel video sau telefonic atunci când ușile aeronavei sunt închise, în timpul rulării pe pistă pentru decolare sau în timpul zborului.

Călătorii care își uită căștile nu trebuie să stea în liniște. Ei pot solicita căști gratuite dacă sunt disponibile, potrivit United.