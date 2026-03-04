Cum l-a salvat de datorii casa de 1 euro pe care un bărbat a cumpărat-o în Sicilia. Între timp, veniturile lui s-au dublat

George Laing a cumpărat două case de 1 euro în Sicilia pe care le renovează singur FOTO: Instagram/ George Laing

Un bărbat care spune că s-a trezit cu datorii de peste 10.000 de lire sterline (peste 11.00 de euro) din cauza costurile ridicate din Londra, acolo unde locuia, a reușit să le achite mutându-se în Sicilia, unde a cumpărat una din celebrele case de 1 euro. Mai mult, acum și-a dublat veniturile pe care le avea și pune bani deoparte.

George Laing, de 33 de ani, a făcut datorii din cauza costului vieții în Londra și a obiceiurilor pe care le avea în urmă cu câțiva ani, potrivit MyLondon.

Cheltuind jumătate din venit pe chirie și restul pe facturi și taxe, ajungea să acumuleze încă 300 de lire pe lună datorie pentru costuri suplimentare, precum naveta. După ce și-a pierdut locul de muncă și s-a trezit cu o datorie de 10.000 de lire, a vrut să găsească o cale de ieșire și a descoperit programul caselor de un euro din Italia.

În decembrie 2022 a cumpărat în Sicilia o casă cu trei dormitoare, aflată într-o stare avansată de degradare, cheltuind aproximativ 2.000 de lire pentru renovare. George a reușit să-și achite datoria în doi ani, datorită veniturilor mai mari obținute din crearea de conținut și costurilor mai mici de trai. El a filmat aventura cu casa din Italia și a postat totul online, fapt ce i-a atras venituri.

Acum deține două locuințe în Italia și îi ajută și pe alții să se înscrie în program. Împărtășindu-și sfaturile în seminarii online și prezentând casele pe internet, spune că a ajuns să câștige dublu față de salariul pe care îl avea în Londra.

George, originar din Camden, a declarat: „Aveam multe datorii din decizii proaste luate când eram mai tânăr – carduri de credit, facturi la telefon, împrumuturi de la familie. Londra este, de asemenea, extrem de scumpă, așa că trăiam de la un salariu la altul și eram destul de blocat.

Îmi doream doar un acoperiș deasupra capului despre care să știu că va fi mereu al meu. Am văzut aceste case ieftine și am început să trimit mesaje către aproximativ 40 de orașe.

Aveam de ales între Mussomeli și Bulgaria, unde sunt și case ieftine, dar cei din Sicilia mi-au răspuns, așa că am luat cel mai ieftin zbor Ryanair pe care l-am găsit. Erau americani în tur cu noi și unul dintre ei cumpărase deja cinci dintre cele șase case, așa că a trebuit să-l rog să-mi lase mie ultima – și am obținut-o.

Stăteam în casă și mă curățam cu șervețele umede pentru bebeluși, pentru că nu aveam apă sau electricitate și trebuia să mă strecor în restaurante ca să folosesc toaleta. Evident, aș fi mers la hotel dacă lucrurile deveneau serioase, dar încercam mereu să evit asta, pentru că erau bani pe care îi puteam investi în casă.

Eram hotărât să renovez casa, pentru că eram sătul să muncesc tot timpul. În Londra ai un salariu decent, dar nu reușești niciodată să te bucuri de el - cheltuielile sunt atât de mari.

În Londra am încetat să mai socializez pentru că berea este scumpă; ajungi să cheltuiești 50 de lire doar ca să stai într-o cameră rece cu prietenii o oră sau două. Londra este foarte distractivă dacă ești bogat; a devenit un loc de joacă pentru milionari. Eram atât de sătul să plătesc chirie, voiam doar să cumpăr, dar obținerea unui credit ipotecar ar fi fost imposibilă”, a povestit el.

După ce a cumpărat casa din Mussomeli, Sicilia, în decembrie 2022, s-a mutat în ea fără să aibă apă sau electricitate și a petrecut 18 luni renovând proprietatea. A folosit agenția Immobiliare Siciliana pentru a cumpăra locuința, subliniind importanța evitării înșelătoriilor.

Și-a filmat procesul, alte case și zona pentru TikTok, Instagram și Facebook, ceea ce i-a oferit fondurile necesare pentru a închiria un alt spațiu în timp ce renova proprietatea și pentru a-și achita datoriile. George a reușit să cumpere o a doua casă de un euro, cu trei etaje, pe care o renovează în timp ce locuiește în prima proprietate.

„Fac toată munca singur. Pagina mea de pe social media, unde prezint toate casele de un euro, a explodat - nu mă așteptam să aibă un impact atât de mare. Folosesc banii câștigați din social media pentru a plăti lucrările la case și pentru a-mi achita integral datoria”, a spus el.

George, care este proprietar deplin al celor două case, nu intenționează să le vândă.

„Fac toată munca singur, nu am deloc cunoștințe în construcții și am făcut multe greșeli pe parcurs. În prima casă, credeam că cimentul este făcut doar din nisip și apă și am realizat rapid că nu este așa. Făcând totul singur, costurile sunt mult mai mici. Învăț pe parcurs, ceea ce mă va ajuta atunci când voi angaja oameni și voi transforma acest lucru într-o afacere”, povestește el.

Acum George plănuiește să cumpere proprietăți mai mari pentru a-și dezvolta afacerea, renovând locuințe pentru a le vinde sau închiria.

„Obiectivul meu este să ajung la aproximativ 50 de proprietăți, așa că voi avea nevoie de o echipă care să mă ajute, fie că va fi o afacere cu sediul în Marea Britanie sau în Sicilia, încă nu știu. Mă uit și la cumpărarea unor foste orfelinate și spitale pentru a le renova, precum și la terenuri pe plajă”, a mărturisit el.

George a realizat un ghid de 40 de pagini despre mutarea în Italia, care costă 29,99 de lire, și a vândut sute de exemplare. De asemenea, a câștigat 3.000 de euro vânzând obiecte găsite în casa sa prin licitații online.

„Mi-am dat seama, fără să observ, că oameni s-au mutat aici datorită mie și tuturor banilor pe care i-am investit în zonă; vreau să repet acest lucru și în alte locuri. Aceste programe cu case de un euro chiar funcționează atunci când sunt susținute de social media, așa cum am făcut eu pentru Mussomeli”, a mai spus el.

George iubește zona în care s-a mutat și în care lucrează. „Mulți dintre cei de aici au 40 sau 50 de ani, și-au trimis copiii la școli private, încă stau în chirie și au 50.000 de lire economisite. Vin aici pentru că este unul dintre puținele locuri rămase unde poți cumpăra o casă frumoasă cu patru dormitoare sub 30.000 de lire. Toată lumea este incredibil de amabilă și vrea doar să se relaxeze și să se bucure de restul vieții. Este cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat tuturor.

Bunica mea a fost prima persoană din familie care a cumpărat o casă; acum 60 de ani, în Londra, a cumpărat o casă cu patru dormitoare pentru 8.000 de lire. Astăzi nu mai poți face asta – un apartament cu un dormitor în Londra costă 500.000 de lire.

Plăteam 1.300 de lire pentru apartamentul meu din Londra, acum dețin propriile mele case și am un venit bun. Țin seminarii pentru a-i ajuta pe oameni să facă același lucru ca mine; nu ar trebui să fie atât de scump să trăiești”, a mai spus el.