Doi americani care s-au mutat într-una din casele ieftine din Italia cheltuiesc aici 1.000 de euro pe lună și sunt foarte mulțumiți

Cassandra Tresl și Alex Ninman s-au mutat definitiv în Italia după ce și-au renovat casa FOTO: Cassandra Tresl

Doi tineri americani și fiica lor s-au mutat în Italia, într-una din celebrele case abandonate ieftine scoase la vânzare de autorități, în speranța de a readuce la viață comunitățile depopulate. La mai puțin de 4 ani de când s-au stabilit Abruzzo, soții sunt cum nu se poate mai mulțumiți de viața pe care o duc. Spun că lunar cheltuiesc puțin peste 1.000 de euro pentru a-și acoperi cheltuielile - sumă de neconceput în New York, unde trăiau înainte de mutarea în Europa.

În 2020, Cassandra Tresl, 33 de ani, și soțul ei, Alex Ninman, 34 de ani, erau în Cehia, unde locuiau temporar cu bunicul ei. Atunci cei doi au aflat că vor deveni părinți.

› Vezi galeria foto ‹

După ce a venit pe lume fiica lor, cei doi soți s-au gândit să se întoarcă în SUA. Însă când au început să analizeze cât de scump ar fi să cumpere o casă și să plătească pentru îngrijirea copilului, au decis să se orienteze spre Italia, după ce au citit despre orașe din întreaga țară care vindeau case la un euro.

„Chiar credeam că, dacă voi avea un copil, mă voi întoarce în State... Dar până la urmă nu s-a întâmplat, pentru că mi-am dat seama cât scump ar fi fost dacă ne-am fi întors”, a declarat Tresl pentru CNBC Make It.

Înainte de a se muta în Republica Cehă, cuplul locuia în New York, unde Tresl lucra în operațiuni la o companie de tehnologie, iar Ninman era măcelar la Whole Foods. Deși au visat mereu să trăiască aici, Tresl spune că agitația orașului a făcut-o să realizeze că o carieră de succes nu mai era cel mai important lucru pentru ea.

„Dacă am fi rămas în New York, ar fi trebuit să continui să îmi dezvolt cariera”, spune Tresl. Deși îi plăcea munca ei, „nu era ceea ce mă preocupa în timpul liber. Lucrând într-o companie tech, vedeam oamenii din jurul meu foarte implicați în networking, iar pe mine nici asta nu mă interesa”.

„Am început să pun la îndoială tot ceea ce era important pentru alții și de ce nu era important și pentru mine. Mi-am dat seama că pur și simplu nu era mediul potrivit pentru mine”, a mai adăugat ea. Această realizare a determinat-o să ceară să lucreze de la distanță, ceea ce le-a permis să se mute în străinătate.

Tresl și Ninman nu sunt singurii care își doresc să trăiască în afara SUA. Aproximativ 1 din 5 americani spune că vrea să părăsească definitiv SUA, potrivit unui sondaj Gallup din 2025. Iar în Italia, în mod special, costul vieții este cu 9,5% mai mic decât în SUA, potrivit Numbeo, care urmărește date globale privind costul vieții.

Alegerea unui drum diferit

La sfârșitul anilor 2010, orașe din toată Italia au atras atenția prin vânzarea proprietăților abandonate la prețul de 1 euro, cu scopul de a atrage investitori străini care să cumpere casele, să le renoveze și să contribuie la creșterea populației aflate în scădere. De când zeci de orașe au anunțat aceste planuri, sute de locuințe au fost vândute.

Văzând povești despre oameni care cumpărau aceste case, Tresl a fost inspirată să înceapă să caute la rândul ei o locuință în Italia.

Primul pas al lui Tresl a fost să determine costul real al achiziționării uneia dintre casele de un euro, întrucât nu doreau să cheltuiască mai mult de 20.000 de euro pentru prețul de achiziție. În ciuda marketingului, cumpărătorii aveau nevoie, în general, de mii de euro pentru renovări, pentru că majoritatea proprietăților erau în stare avansată de degradare sau fuseseră abandonate ani la rând.

În octombrie 2021, cuplul a plecat într-o călătorie de căutare a unei case în Italia și a vizionat aproximativ 15 locuințe în Abruzzo și Toscana.

„Sunt genul de persoană care face tabele în Excel, așa că aveam toate avantajele și dezavantajele acestor case, iar concluzia a fost că Abruzzo oferea, în general, un raport calitate-preț mult mai bun”, spune Tresl.

Având în vedere bugetul lor limitat și faptul că Tresl știa că vor avea nevoie de mai mulți bani pentru renovări, cuplul s-a oprit la o casă cu două etaje, două dormitoare și puțin sub 100 de metri pătrați. Tresl spune că au ales-o pentru preț și pentru priveliștea de pe terasă.

Cuplul a finalizat achiziția în februarie 2022, plătind integral 11.500 de euro la acel moment. S-au mutat în casă în iulie 2022 și au finalizat majoritatea renovărilor în toamnă. Au cheltuit aproximativ 18.000 de dolari pentru renovări.

Prețul de achiziție le-a permis să cumpere proprietatea integral, ceea ce „a redus mult stresul din mai multe aspecte ale vieții mele”, spune Tresl. „Dacă veniturile mele fluctuează sau banii se împuținează, cel puțin nu avem ipotecă și familia noastră are un acoperiș sigur deasupra capului. Această libertate financiară a fost, de fapt, unul dintre principalii factori care au făcut posibilă această mutare și decizie”.

Această libertate financiară i-a permis lui Tresl să renunțe la „o carieră pentru care nu am fost niciodată cu adevărat pasionată”, spune ea. De când s-a mutat definitiv în Italia, Tresl și-a părăsit jobul din domeniul tech și a început să creeze conținut pentru blogul și newsletterul ei de călătorii. De asemenea, lucrează pentru un alt blogger de travel ca manager de operațiuni.

„Am avut oportunitatea să fiu puțin ‘nesăbuită’ într-un mod bun și să încep să explorez propriile mele proiecte, creând multiple surse de venit care sunt complet ale mele”, spune ea.

De când s-au mutat, Tresl spune că cheltuiesc mult mai puțin zi de zi, parțial pentru că locuiesc într-un oraș mic, nu într-unul mare.

„Ne dorim cu adevărat să respectăm obiceiurile economice ale locului”, spune ea. „Nu vrem să venim într-un loc și să creștem artificial prețurile prin cheltuielile noastre, mai ales când salariile aici sunt comparativ mici, ceea ce explică și costurile mai reduse. Mi se pare important să fim conștienți de asta și să ne asumăm o anumită responsabilitate”.

Stabilirea în Italia

În 2024, Tresl și Ninman au achiziționat o a doua proprietate în Italia, pe care o închiriază pe Airbnb cu până la 85 de euro pe noapte. Ninman și-a părăsit jobul de măcelar când cuplul a plecat din SUA și acum administrează proprietatea listată pe Airbnb.

Situată la țară, în apropierea orașului lor, casa cu un singur nivel, două dormitoare și o baie se află pe propriul teren și are o grădină privată. Cuplul a cumpărat-o cu 17.000 de euro. Tresl estimează că au investit încă 10.000 de euro în renovări.

În Italia, cuplul cheltuiește aproximativ 1.246 de dolari pe lună, incluzând utilitățile și cheltuielile de trai. Iată o defalcare a cheltuielilor lunare pe care ei le-au detaliat pentru sursa citată:

Alimente: 480 de euro pe lună

Electricitate: 217 euro la fiecare două luni

Abonamentul la sală al lui Tresl: 115 euro la fiecare trei luni

Apă: 91 de euro la fiecare două luni

Gimnastică pentru fiica lor: 50 de euro pe lună

Consumabile Airbnb: 50 de euro pe lună

Grădinița fiicei: 40 de euro pe lună

Internet: 12 euro pe lună pentru fiecare casă

Iarna, plătesc până la 200 de euro pe lună pentru încălzire, pentru fiecare locuință. Anual, cuplul plătește 286 de euro pe casă pentru ridicarea gunoiului și aproximativ 61 de euro impozit pe proprietate pentru fiecare locuință.

Proprietatea închiriată le aduce între 8.000 și 10.000 de euro pe an, spune Tresl.

„Câștigăm cel mai mult atunci când cineva decide să stea pe termen lung, ceea ce se întâmplă destul de des, când un cuplu sau o familie mică lucrează de la distanță și închiriază casa pentru trei până la șase săptămâni”, adaugă ea.

Pentru că se ocupă singuri de curățenie și întreținere, Tresl spune că singurele cheltuieli lunare pentru Airbnb sunt utilitățile, inclusiv electricitatea, Wi-Fi-ul și încălzirea pe timpul iernii. Anual, acoperă și impozitul pe proprietate și taxa de salubritate.

În loc să fie înconjurată de agitația din New York, viața lui Tresl în Italia presupune să își ducă fiica pe jos la școală și să lucreze de acasă. Merge la sală după-amiaza. Vinerea, Tresl și fiica ei merg la un curs de tir cu arcul. În weekend, familia face ceea ce Tresl numește „drumeții urbane”, adică explorează diferite orașe din Toscana.

„Mentalitatea de aici, din Italia, este atât de diferită pentru că munca nu este cu adevărat cel mai important lucru”, spune ea. „Oamenii mi-au arătat că este în regulă să încetinești ritmul și este ceva la care încă încerc să mă adaptez”.