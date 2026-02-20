Doi americani au cumpărat o casă în Italia cu 13.150 de dolari și au cheltuit 18.000 ca s-o renoveze. Apoi au decis să mai cumpere una

Cassandra Tresl și Alex Ninman s-au mutat definitiv în Italia după ce și-au renovat casa FOTO: Cassandra Tresl

Doi tineri americani care locuiau deja în Europa s-au trezit într-un impas în 2020, când s-a născut fiica lor, neștiind dacă ar fi mai bine să se întoarcă în SUA sau să trăiască în continuare în străinătate. Atunci a început aventura vieții lor.

Cassandra Tresl, 33 de ani, născută în Washington, și soțul ei, Alex Ninman, 34 de ani, locuiau în Cehia împreună cu bunicul ei când fiica lor s-a născut, în 2020. Cuplul se mutase la bunicul lui Tresl în luna martie a acelui an, după ce au aflat că vor avea un copil, folosind locuința acestuia drept bază în timp ce călătoreau prin Europa, înainte ca Tresl să nască, relatează CNBC.

Cassandra povestește că le-au spus prietenilor că se vor întoarce în SUA după nașterea fiicei lor, însă când au început să analizeze cât de scump ar fi să cumpere o casă și să plătească pentru îngrijirea copilului, au decis să ia în calcul Italia.

„Chiar credeam că, dacă voi avea un copil, mă voi întoarce în State”, spune ea. „Dar până la urmă nu s-a întâmplat, pentru că mi-am dat seama că ar fi mult mai scump dacă ne-am fi întors”.

Au decis să exploreze opțiunile din Italia după ce femeia și-a amintit că văzuse articole despre orașe din întreaga țară care vindeau case la un euro pentru a atrage investitori străini să le cumpere, să le renoveze și să contribuie la creșterea populației aflate în declin.

Ea a vrut mai întâi să stabilească costul real al achiziționării uneia dintre aceste locuințe pentru a vedea dacă este o opțiune pentru ei, întrucât nu doreau să cheltuiască mai mult de 20.000 de euro (23.627 de dolari) pentru achiziție.

Multe dintre proprietățile de un euro vin cu un „cârlig”. În unele orașe, achiziția la un euro este simbolică, iar prețurile reale sunt de ordinul miilor. În altele, licitațiile pornesc de la un euro, dar prețul final este de obicei mai mare. Iar după ce cumpărătorii obțin proprietățile, în general trebuie să finalizeze renovările într-un anumit interval de timp.

„Am început să caut online case de vânzare în Italia. Deoarece eram în Europa și mai fuseserăm în Italia, nu era o problemă să mergem acolo și să vedem unele dintre aceste case. De asemenea, nu sunt genul de persoană care ar face așa ceva fără să vadă proprietatea pe viu”, a mai spus ea.

Vânătoare de case în Italia

În 2021, cuplul a mers într-un tur de căutare de locuințe în Italia și a vizitat 15 case în regiunile Abruzzo și Toscana. În final, au cumpărat o casă cu două etaje și două dormitoare, de puțin sub 100 de metri pătrați, cu un al treilea dormitor la subsol și o mansardă, în Abruzzo.

Știau că renovările vor fi costisitoare, așa că femeia spune că au ales casa în mare parte pe baza prețului și a faptului că terasa are priveliște.

„Sunt genul de persoană care face tabele în Excel, așa că am pus toate avantajele și dezavantajele acestor case, iar concluzia a fost că Abruzzo oferea, în general, un raport calitate-preț mult mai bun”, spune ea. „Privind în urmă, sunt multe alte motive pentru care mă bucur că am ajuns aici, dar la momentul respectiv nu știam nimic altceva în afară de preț și de faptul că voiam cea mai bună ofertă”.

Cuplul a finalizat achiziția în februarie 2022, plătind integral 11.500 de euro la acel moment.

„Mi-au plăcut prețul și terasa”, spune ea. „Oamenii cred că e foarte ușor să arunci o piatră în orice direcție și să găsești o casă cu grădină în Italia, dar nu este așa. Noi avem o terasă și o priveliște foarte frumoasă, iar asta pentru mine nu era negociabil”.

Prețul le-a permis să cumpere proprietatea integral, ceea ce „a redus mult stresul în mai multe domenii ale vieții mele”, spune ea. „Dacă veniturile mele fluctuează sau banii devin o problemă, măcar nu avem un credit ipotecar și familia noastră are un acoperiș sigur deasupra capului. Această libertate financiară a fost, de fapt, unul dintre factorii principali care au făcut posibilă această mutare și decizie”.

Mutarea permanentă în Italia

Tresl, Ninman și fiica lor s-au întors pentru scurt timp în Cehia pentru a pune la punct un plan privind locuința, întrucât casa din Italia nu era locuibilă la acel moment - avea nevoie de multe lucrări, fiind nelocuită timp de 30 de ani, spune ea. Au decis să închirieze un Airbnb într-un oraș din apropiere, în Abruzzo, pentru aproximativ o lună, în timp ce casa era renovată.

Pentru că fusese nelocuită timp de decenii, pereții trebuiau refăcuți, o parte din instalația electrică trebuia schimbată, ferestrele și ușile înlocuite, iar baia și bucătăria necesitau renovare completă. Ninman a făcut cea mai mare parte a lucrărilor, însă cuplul a angajat specialiști pentru instalațiile sanitare, spune Tresl.

În total, estimează că au cheltuit între 12.000 și 15.000 de euro, adică între 14.207 și 17.758 de dolari, pentru renovarea casei.

Ca parte a renovării, au mărit terasa, au adăugat o baie la parter și au transformat subsolul într-o suită adecvată pentru oaspeți. Au finalizat cea mai mare parte a renovărilor în toamna lui 2022, dar au refăcut subsolul și mansarda în 2023.

Tresl spune că și-a dorit un design eclectic, așa că a vizitat magazine second-hand și târguri de vechituri pentru a găsi piese vintage.

„Am vrut materiale naturale și să combin tonuri calde cu tonuri reci. Am multă culoare în casă, mai ales în ceea ce privește vopseaua, pentru că am simțit că locuința este mică, așa că am vrut să o transform într-o casă veselă”, spune Tresl. „Tot ce am ales are un motiv. Mi-am dorit ca fiecare lucru la care mă uit să-mi amintească de unde l-am luat”.

În momentul de față, cheltuielile lor pentru casă e rezumă la:

Internet: 12 euro pe lună

Impozit pe proprietate: 61 de euro pe an

Apă: 91 de euro pe două luni

Electricitate: 217 euro pe două luni

Salubritate: 286 de euro pe an.

Cuplul are și o sobă pe peleți folosită iarna iarna. Încălzirea poate costa încă 42 de euro pe săptămână, adică aproximativ 200 de dolari pe lună, spune ea.

De când s-au mutat permanent în Italia, Tresl și-a părăsit jobul din domeniul tehnologiei și a început să creeze conținut pentru blogul și newsletterul ei de călătorii. De asemenea, lucrează pentru un alt blogger de călătorii ca manager operațional. Ninman a renunțat la slujba sa de măcelar când cuplul a plecat din SUA și acum administrează a doua proprietate pe care o dețin și o închiriază pe Airbnb.

Vor să prinsă rădăcini în Italia

Pe lângă locuința principală, Tresl și Ninman au achiziționat o a doua proprietate în Italia în 2024, pe care o închiriază pe Airbnb cu până la 85 de euro pe noapte.

Situată la țară, în apropierea orașului lor, casa cu un singur nivel, două dormitoare și o baie este amplasată pe propriul teren și are grădină privată. Au cumpărat-o cu 17.000 de euro.

Tresl spune că a fost întrebată de ce nu fac din aceasta locuința principală, însă ea spune că îi place să fie în centrul orașului. „Este foarte plăcut să putem merge pe jos oriunde din casa noastră”, adaugă ea.

Acum că au două proprietăți în Italia, spun că vor rămâne acolo cel mai probabil până când fiica lor va pleca de acasă.

„Eu și soțul meu am discutat că probabil vom pleca din Italia după ce vom ști ce va face fiica noastră și dacă va decide să meargă la studii în altă parte”, spune Tresl. „Asta ne va oferi libertatea de a face orice, dar nu este ceva la care ne gândim pentru cel puțin încă 10 ani, pentru că îmi doresc ca fiica mea să aibă stabilitate”.

Vizitează SUA aproximativ o dată pe an și, deși va rămâne mereu „acasă”, Tresl spune că i se pare tot mai străină de fiecare dată când se întoarce.

„Mă simt ca o pisică de exterior care trebuie să se întoarcă în casă sau invers... Pur și simplu pare ciudat. Am crescut în anii ’90 și simt că în copilăria mea a fost foarte diferit față de ce am văzut la ultima vizită. Este o mare parte din motivul pentru care îmi place atât de mult să fiu în Italia acum, pentru că simt că fiica mea are parte de o experiență mult mai sănătoasă și de o copilărie autentică”, spune ea.