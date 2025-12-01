Un cuplu din Texas a cumpărat un conac dărăpănat în Italia cu 160.000 de dolari, fără să-l vadă înainte. Renovarea i-a surprins complet

Vicky și John Alan Ambrose. Sursa foto: Facebook/ Vicky Ambrose

Programele de case la un euro în orașe idilice sunt acum o cale bine cunoscută și, în mare parte, de succes, pentru vânătorii de chilipiruri imobiliare. Dar această variantă simplă nu i-a atras pe John Alan Ambrose, de 61 de ani, și soția sa Vicky, în vârstă de 57 de ani. În loc să urmărească o casă de un euro care avea nevoie de reparații majore, ei au cumpărat o parte dintr-un fost palat dărăpănat, într-un oraș despre care majoritatea oamenilor din afara Italiei nici măcar nu au auzit, și au făcut asta fără să-l vadă măcar înainte, potrivit CNN.

Totuși, a fost o afacere relativ bună. În 2022, au plătit 140.000 de euro, aproximativ 160.000 de dolari, pentru „carcasa” goală a unui conac istoric din centrul orașului Biella, în regiunea Piemont din nordul Italiei, la poalele Alpilor.

Au început apoi o renovare de trei ani, cheltuind încă 150.000 de euro pentru a transforma noua proprietate într-un apartament boutique de lux, cu patru dormitoare, două băi și două balcoane panoramice, întinse pe mai mult de 280 mp ale etajului al doilea al clădirii.

Dar nu totul a descurs fără probleme.

Clădire neîngrijită în orașul Biella din Italia

Situată în cartierul vechi din Biella, dominat de clădiri datând din secolele XVI–XVIII, proprietatea lor este o construcție din anii 1930, în stil Liberty — o variație italiană a stilului Art Nouveau. A aparținut anterior unei familii aristocratice italiene, dar fusese abandonată de câțiva ani înainte ca familia Ambrose să o cumpere.

Deși interiorul era într-o stare deplorabilă la momentul achiziției, cei doi erau convinși că au găsit un chilipir. Clădirea are plafoane de peste 4 metri, uși din lemn masiv și ferestre arcuite cu vedere spre curți sau spre Alpi. Mai avea și o mansardă pentru echipamente de schi și o pivniță — excelentă pentru depozitarea vinurilor din Piemont.

Biella, cunoscută ca un centru al producției de lână de înaltă calitate, pare o alegere neobișnuită pentru un cuplu american, dar Vicky a descoperit orașul datorită muncii sale.

A vizitat prima dată în 2022. După ce compania ei de îmbrăcăminte pentru ciclism a fost suspendată în urma pandemiei, spera să înceapă o afacere de modă axată pe cașmir și lână italiene. Biella era ușor de explorat datorită unei prietene locale care i-a aranjat întâlniri cu furnizori.

„La prima mea vizită acolo, mi-a plăcut foarte mult atmosfera orașului”, spune ea. „M-am simțit în siguranță și mi-a plăcut că era un oraș mic, nu un sat, dar totuși aproape de aeroporturi importante, cu un peisaj frumos, la poarta Alpilor și a stațiunilor de schi din Valea Aosta.”

Alte atractii includ piazza centrală tipic italiană, catedrala veche de 600 de ani (Duomo) și Sanctuarul Oropa — loc de pelerinaj și sit UNESCO. Nici apropierea de lacurile Orta, Maggiore și Viverone, plus podgoriile Piemontului, nu a stricat.

La fel și costurile: „Prețurile din imobiliare erau foarte atractive comparativ cu Statele Unite”, spune Vicky, originară din Bogotá, Columbia.

Surpriză la prima vizită

Înapoi în Texas, John — director general al unei companii norvegiene de echipamente de protecție — a fost convins de descrierile Biella făcute de soția lui. Chiar dacă nu fusese niciodată acolo, au decis să cumpere o casă în oraș.

Căutau un apartament spațios — pandemia îi convinsese că au nevoie de mult loc. O altă cerință era să fie un apartament pe care îl pot „încuia și lăsa” perioade lungi fără probleme. Căutând online, au găsit apartamentul care avea să devină al lor și, fără să îl vadă, au făcut o ofertă.

Deși casa nu fusese locuită ani buni, avea o structură solidă — spun că o proprietate echivalentă în Houston i-ar fi costat 900.000 de dolari — și erau încrezători că riscul va merita. O prietenă din oraș i-a ajutat cu achiziția, ghidându-i prin labirintul legislației italiene.

Când au vizitat în sfârșit conacul, au dat peste câteva momente de „Vai, în ce ne-am băgat?”. Intrând pe ușă, au trebuit să pășească peste bucăți sparte de faianță împrăștiate pe hol. Mai alarmant, vechiul boiler pe gaz atârna de pe peretele bucătăriei, desprins din suporturi. Într-un dulap dintr-un dormitor au găsit țevi vechi și inestetice.

„Ne-au ținut banii aproape un an cu scuze și întârzieri”

Renovarea, deși uneori distractivă, a venit cu multe complicații, mai ales că firmele de construcții italiene încă recuperau întârzierile post-Covid, iar forța de muncă era limitată.

„Mai întâi bariera lingvistică, apoi devizele care se schimbau ca anotimpurile, antreprenorii care dispăreau și programările care deveneau termene indefinite”, spune Vicky.

„Unii furnizori au fost de încredere, precum instalatorul nostru, dar alții ne-au ținut banii aproape un an cu scuze și întârzieri. A trebuit să fac multe drumuri pe an ca să supraveghez sau să împing lucrurile înainte. Era o mare diferență culturală — un proiect care în SUA ar fi durat 6-8 luni a ajuns aici la aproape trei ani.”

Găsirea meșterilor potriviți a fost o provocare, la fel ca navigarea cerințelor municipale privind colaborarea cu un geometra (topograf/proiectant).

„Mulți meșteri italieni nu ofereau devize detaliate cu tot volumul lucrărilor, ceea ce făcea dificil să gestionăm lucrurile de la distanță, fără să știm reputația lor locală”, spune John.

„Avem experiență cu proprietăți, știm ce ar trebui să coste lucrările — iar salariile în SUA ar trebui să fie mai mari decât în Italia — dar mulți furnizori din Biella încercau să ceară prea mult.”

Autorizație pentru a înlocui ferestrele vechi

Ca să grăbească lucrările, au decis să facă singuri o parte. Vicky a zburat în Italia, s-a întâlnit cu o prietenă americană și, după ce au comandat unelte online, au petrecut două săptămâni smulgând gresia veche din apartament.

Chiar și sarcinile mărunte s-au dovedit complicate. Deși nu au făcut modificări structurale, chiar și reparațiile cosmetice aveau nevoie de aprobări de la municipalitate, din cauza statutului istoric al clădirii.

Ambrose au vrut să înlocuiască două ferestre vechi și neetanșe din băi cu altele noi și ecologice, dar au ajuns prinși în birocrație.

„Fiind ferestre exterioare și aflându-ne în centrul istoric, a trebuit să demonstrăm că nu vor afecta fațada și să primim aprobarea asociației de condominiu”, spune John.

Au continuat însă. Au instalat aer condiționat, au șlefuit și refăcut pardoselile și au vopsit tot apartamentul. Băile și bucătăriile au fost transformate din spații utilitare postbelice în încăperi elegante, cu finisaje de top și un amestec de artizanat italian și stil internațional.

Au schimbat instalațiile electrice și sanitare, au pus plăci de lemn lucios. Dulapul plin de țevi a devenit baie pentru camera de oaspeți. Cuplul a adăugat chiar și un bar.

Munca lor a fost răsplătită. Acum au proprietatea de vacanță visată, unde își găzduiesc prietenii și pe fiul lor, Cleary, 26, muzician în Brooklyn. O folosesc pentru vacanțe la schi și ca punct de pornire pentru călătorii prin Europa.

Apreciază faptul că totul în oraș este la distanță de mers pe jos — inclusiv cafeneaua preferată, unde iau cappuccino și prăjituri, privind oamenii traversând piazza spre Duomo. Le place și tramvaiul gratuit spre cartierul medieval Piazzo. „Ai impresia că ești într-un alt oraș, plin de bistrouri și baruri, dar la doar câteva străzi distanță”, spune John.

„Mulți localnici nu-și dau seama ce loc grozav au și că totul e la îndemâna lor”

Cuplul a adoptat rapid și o altă atracție locală: schiul. I-au cucerit nu doar peisajele și mâncarea, ci și prețurile accesibile — și bombardinos, băuturile calde cu ou și brandy servite pe terasele de la altitudine. Le-au încercat prima dată în Courmayeur și glumesc că au fost motivul decisiv pentru a cumpăra o casă de iarnă în Piemont.

Vinurile din Piemont au adăugat la farmec, iar Vicky a început deja pregătirea unei afaceri de import în SUA.

Și poziția Biella s-a dovedit ideală. De aici ajung rapid la trasee montane, podgorii sau chiar la Riviera italiană.

Totuși, au observat reacția uimită a multor localnici. Pentru că Biella nu este pe rutele turistice, conversațiile ocazionale în cafenele sau restaurante încep invariabil cu întrebarea: „De ce Biella?”

„Cred că mulți localnici nu-și dau seama ce loc grozav au și că totul e la îndemâna lor”, spune Vicky.

Adaptarea la ritmul vieții a fost mai dificilă. Cuplul era obișnuit cu comoditățile non-stop din orașele americane. În Biella, majoritatea magazinelor sunt închise lunea și au pauză lungă la prânz. Trebuie să-ți planifici bine drumurile.

„Aceasta este problema noastră ca americani — spre deosebire de italieni, ne e greu să încetinim sau să ne relaxăm”, spune John. „Probabil că farmecul ăsta ne va cuceri în timp, după multe vizite.”

De ce au exclus din start varianta unei case la un euro

Pentru moment, se așteaptă să folosească apartamentul de câteva ori pe an — în sezonul de schi, de Ziua Recunoștinței sau în drum spre familie în Croația.

Un lucru exclus de la început a fost ideea unei case de un euro.

„În general, primești ceea ce plătești, iar când ceva sună prea bine ca să fie adevărat, probabil că este”, spune John. „Așa că acele case de un euro din sud nu au fost niciodată o opțiune. Biella pare foarte calmă și sigură comparativ cu reputația sudului.”

Piemont, cu iernile sale înzăpezite și fundalul alpin liniștit, a bifat toate criteriile.

Cuplul a locuit trei ani în Barbados și au avut o casă de schi în Canada timp de 17 ani. După ce au vândut-o, au descoperit că le lipseau munții mai repede decât se așteptau.

„Vicky poate petrece peste 100 de zile pe an pe pârtie”, spune John. „Dar înnebunește după trei săptămâni pe o plajă.”