Cazul complicat al unui tânăr moldovean găsit mort, în Italia. Un polițist este suspectat că l-a împușcat și a fost arestat

Sergiu Țârnă a fost ucis pe 31 decembrie, pe câmpurile din provincia Veneţia, iar cadavrul său a fost descoperit de un fotograf amator 12 ore mai târziu. Sursa foto: captura facebook/ Sergiu Tarna

Un tânăr moldovean în vârstă de 25 de ani a fost găsit mort pe un câmp din provincia Veneţia, în Italia, pe 31 decembie. Joi dimineaţă, carabinierii au arestat presupusul criminal, un poliţist local italian în vârstă de 35 de ani. Suspectul a fost găsit printre ruinele îngropate de iederă ale unei case părăsite, ascunzându-se la mică distanță de locul unde, cu câteva zile mai devreme, îl ucisese pe Sergiu Țarnă cu un foc de armă în tâmplă.

În vârstă de 35 de ani, originar și rezident în municipiul Veneția, ucigașul barmanului din Republica Moldova este un ofițer de poliție local din Veneţia și probabil și-a folosit arma de serviciu pentru a comite crima, relatează Il Messaggero. Arestat după zile de anchete și căutări ample, bărbatul încercase să fugă în Spania imediat după ce a comis crima. Dar ceva nu a mers bine, mașina sa s-a stricat la jumătatea drumului și a făcut greșeala care l-a dat de gol şi a dus la arestare: și-a sunat tatăl pe telefonul mobil, rugându-l să-i trimită bani pentru a remedia problema, iar acest lucru a fost suficient pentru ca poliția să-l localizeze pe hartă, cu ajutorul turnurilor de telefonie mobilă la care era conectat smartphone-ul său.

Sergiu Țârnă a fost ucis pe 31 decembrie, pe câmpurile din provincia Veneţia, iar cadavrul său a fost descoperit de un fotograf amator 12 ore mai târziu. Acesta purta încă uniforma de chelner de la barul unde lucra şi avea asupra sa portofelul cu documentele și două telefoane mobile. Carabinierii și legistul au clarificat că trupul nu fusese târât acolo.

Din primele cercetări se pare că, după tura sa de la barul din Mestre, unde lucra de câțiva ani, tânărul de 25 de ani a băut o bere cu un prieten, apoi a primit un telefon și a plecat, probabil urcându-se într-o mașină cu ucigașii săi. Anchetatorii consideră în acest moment că foarte probabil a fost nevoie de mai multe persoane pentru a-l atrage într-o capcană și apoi a-l ucide.

Poliţiştii au audiat cunoștințele și prietenii victimei, au deblocat telefoanele mobile găsite la faţa locului și au căutat în mesaje, apeluri și în agendă informaţii importante pentru anchetă. Apoi au urmărit semnalul telefonului cu ajutorul antenelor de telefonie mobilă din zonă, comparând rezultatele cu imaginile de la camerele de supraveghere private din Malcontenta și cele din centrul orașului Mestre.

Luni, între orele 22:00 și 4:00, o dronă de pompieri echipată cu lumini și camere de termoviziune a survolat terenul și stufărișul de pe câmp. Joi ofițerul în vârstă de 35 de ani a fost descoperit în ruinele fermei din zonă, unde încerca să scape de poliție. Bărbatul locuiește în apropiere cu tatăl său și este poliţist de câțiva ani.

Primele piste luate în calcul de anchetatori se referă ori la o dispută amoroasă între cei doi, ori de afaceri legate de droguri. Anchetatorii lucrează pentru a reconstitui exact dinamica crimei şi pentru a identifica eventuali complici ai suspectului.