Un angajat al agenției nucleare din Japonia și-a pierdut telefonul cu date confidențiale în China

Incidentul are loc într-un moment delicat, în care Japonia încearcă să își relanseze programul de energie nucleară, blocat de mai bine de un deceniu. sursa foto: Getty

Un angajat al agenției japoneze pentru siguranță nucleară și-a pierdut telefonul de serviciu, care conținea informații sensibile, în timpul unei călătorii personale în China, relatează presa japoneză, relatează BBC.

Telefonul conținea date de contact confidențiale ale angajaților implicați în activități de securitate nucleară din cadrul Nuclear Regulation Authority (NRA). Agenția nu a putut confirma dacă informațiile au fost sau nu compromise, potrivit relatărilor din presă.

Incidentul are loc într-un moment delicat, în care Japonia încearcă să își relanseze programul de energie nucleară, blocat de mai bine de un deceniu.

În 2011, Japonia a decis oprirea tuturor reactoarelor nucleare după ce un cutremur cu magnitudinea 9 și un tsunami de proporții au provocat un accident nuclear grav la centrala de la Fukushima. NRA a fost înființată după acest dezastru pentru a supraveghea siguranța nucleară, inclusiv procesul de repornire a reactoarelor.

Angajatul NRA ar fi pierdut telefonul pe 3 noiembrie, în timpul unui control de securitate pe un aeroport din Shanghai, în cadrul unei călătorii private. El a observat lipsa telefonului abia trei zile mai târziu și, deși a verificat cu autoritățile aeroportuare, dispozitivul nu a fost recuperat.

Potrivit cotidianului Asahi Shimbun, NRA oferă telefoane inteligente unor angajați pentru a putea răspunde rapid în situații de urgență.

Conform Kyodo News, departamentul afectat din cadrul NRA se ocupă de protejarea materialelor nucleare împotriva amenințărilor precum furtul sau terorismul la facilitățile nucleare din țară.

NRA a raportat incidentul Comisiei pentru Protecția Informațiilor Personale și a avertizat angajații să nu mai transporte telefoane de serviciu în afara Japoniei, au relatat mass-media locale.

Nu este pentru prima dată când oficiali din sectorul nuclear japonez ajung în atenția publică din cauza unor breșe de securitate.

În 2023, un angajat al centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant – cea mai mare instalație nucleară din lume – a pierdut un teanc de documente după ce le-a pus pe acoperișul mașinii și a plecat.

În noiembrie anul trecut, un alt angajat al aceleiași centrale a fost găsit vinovat de manipularea necorespunzătoare a unor documente confidențiale, după ce a făcut copii și le-a încuiat într-un birou.

Tot săptămâna aceasta, operatorul Chubu Electric Power, care administrează o centrală nucleară din centrul Japoniei, a anunțat că ar fi putut folosi date selectate în mod tendențios în timpul evaluărilor de siguranță.

Ca urmare, NRA a suspendat procesul de analiză pentru repornirea reactoarelor administrate de Chubu, invocând „fabricarea unor date critice de inspecție”, a relatat Reuters.