Nouă controversă în SUA, după ce ramura de măslin - simbol al păcii - a fost înlăturată de pe noile monede de 10 cenți

Absenţa ramurii de măslin a generat controverse, din cauza coincidenţei cu operaţiunea militară americană din Iran. Imagine de arhivă cu monede americane. Foto: Profimedia Images

Noua monedă de zece cenţi a Statelor Unite, emisă ca parte a unei serii speciale cu ocazia marcării celei de-a 250-a aniversări a independenţei, care va fi sărbătorită pe 4 iulie, a generat controverse prin omisiunea tradiţionalei ramuri de măslin, care obişnuia să fie prezentă, pe fondul atacurilor militare americane aspra Iranului, relatează EFE, preluată de Agerpres.

Moneda tradiţională de zece cenţi îl prezenta pe Franklin D. Roosevelt şi, pe revers, o torţă alături de o ramură de măslin şi una de stejar.

În această nouă serie, care a reînnoit şi restul monedelor de 5, 25 şi 50 de cenţi, a dispărut ramura de măslin care este considerată un simbol universal al păcii.

Designul original, realizat de Charles Thomson şi William Barton în 1782, a fost considerat de atunci o reprezentare a „puterii păcii şi războiului” exclusiv a Congresului.

Absenţa ramurii de măslin a generat controverse nu doar din cauza coincidenţei cu operaţiunea militară americană din Iran, ci şi din cauza insistenţei preşedintelui Donald Trump de a se auto-intitula „preşedintele păcii”.

Se întâmplă frecvent în intervenţiile sale, ultima dată în discursul privind Starea Uniunii din 24 februarie, ca preşedintele să facă referire la cele opt războaie cărora, după cum spune el, le-a pus capăt.

„În primele mele zece luni am încheiat opt războaie”, a spus atunci la Capitoliu şi a enumerat conflictele pe care, întotdeauna potrivit interpretării sale, le-ar fi rezolvat: Cambodgia şi Thailanda, Pakistan şi India (care „ar fi putut fi un război nuclear”), Kosovo şi Serbia, Israel şi Iran, Egipt şi Etiopia, Armenia şi Azerbaidjan, Republica Democrată Congo şi Rwanda şi „războiul din Gaza”.

Preşedintele Donald Trump, sub mandatul căruia se elimină acest simbol al păcii, a repetat de asemenea în numeroase ocazii că „merită” Premiului Nobel pentru Pace şi că „nu i-l vor da niciodată” din motive politice.

Directoarea adjunctă a Monetărie, Kristie McNally, încercând să se distanţeze de controversele legate de absenţa ramurii de măslin de pe monedă, a subliniat că aceste modele conectează cetăţenii cu 250 de ani de istorie către o „uniune mai desăvârşită”.