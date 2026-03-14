Noul ministru al Educației a apărut în mijlocul studenților care protestează în Capitală față de tăierea burselor. Ei au scandat "6%"

Studenții au organizat sâmbătă proteste în mai multe centre universitare, nemulţumiţi de tăierea burselor și de diminuarea unor drepturi, precum cele legate de transport. Studenții au ieșit în stradă la București, Galați, Timișoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureș sau Alba Iulia, acțiunea lor fiind intitulată “Manifest pentru Educație”.

La București, în mijlocul studenților a venit noul ministru al Educației, Mihai Dimian, în prima sa apariție publică. În timp ce ministrul a stat printre studenți, aceștia au strigat 6%, cu referire la alocarea pentru bugetul Educației.

“Am venit să vă ascult. Am avut miercuri o întâlnire cu reprezentanții studenților și am citit mesajele dumneavoastră. Dacă doriți să transmiteți și alte mesaje, sunt aici să vă ascult”, le-a transmis ministrul studenților prezenți la protestul din Capitală.

Lista nemulțumirilor studenților vizează limitarea reducerii cu 90% la transportul feroviar, însă doar pe ruta de acasă și până în centrul universitar. De asemenea, studenții critică reducerea cu 50% a fondului de burse.

Alte nemulțumiri sunt legate de eliminarea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxa să beneficieze de burse și finanțarea burselor doar pe perioada activităților didactice, nu pe întregul an calendaristic.



Tinerii vor revenirea la prevederile legale din anul 2025, când bursa era acordată tot anul iar studenţii puteau călători cu trenul pe toate rutele.

Sunt nemulțumiri și în învățământul preuniversitar. Simularea pentru Evaluarea Națională 2026 este afectată, în mai multe județe, de boicotul anunțat de o parte dintre profesori. Potrivit datelor centralizate vineri, 13 martie, de inspectoratele școlare județene și Ministerul Educației, 127 de unități de învățământ din țară nu organizează simularea.