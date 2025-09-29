Anul universitar începe cu proteste: Studenții ies în stradă în mai multe orașe, revoltați de măsurile luate de Guvern

În mai multe centre universitare din țară, studenții ies în stradă, revoltați de măsurile luate de Guvern. Foto: Getty Images

Noul an universitar începe sub semnul austerității și al nemulțumirilor. În mai multe centre universitare din țară, studenții ies în stradă pentru a protesta față de reducerea burselor și tăierea unor facilități. În Capitală, manifestațiile încep la ora 16:00, în Piața Victoriei. Acțiuni similare sunt anunțate la Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Galați, Suceava, Alba Iulia, Sibiu și Baia Mare.

Principala nemulțumire este legată de bursele reduse cu aproximativ 40%. Din acest an universitar, calculul fondului de burse nu se mai face raportat la salariul minim brut, ci la cel net, ceea ce duce la diminuarea sumelor. În plus, studenții de la taxă nu mai sunt eligibili pentru burse, iar cei proveniți din familii defavorizate primesc doar bursa socială minimă, în valoare de 925 de lei pe lună.

Nemulțumiri apar și din cauza reducerii facilităților de transport. Dacă până acum studenții de până la 30 de ani, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, aveau reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a II-a, acum această reducere se aplică exclusiv pentru traseul facultate – domiciliu.

Asociațiile studențești avertizează că măsurile de austeritate reprezintă un atac direct asupra dreptului constituțional la învățătură. Ele susțin că aceste decizii afectează nu doar veniturile studenților, ci și calitatea sistemului de educație, prin limitarea investițiilor în infrastructură, resurse și profesori. Consecințele ar putea fi creșterea ratei de abandon universitar, restrângerea accesului tinerilor din medii vulnerabile și demotivarea unei întregi generații. România are deja cel mai mic procent de tineri cu studii superioare din Uniunea Europeană.

Proteste în mai multe centre universitare din țară

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a făcut apel, miercurea trecută, la întreaga comunitate de studenţi să protesteze pe 29 septembrie, începând cu ora 16:00, în Piaţa Victoriei, ca reacţie la actele normative care reglementează unele măsuri fiscal-bugetare ale căror prevederi "afectează negativ" calitatea actului educaţional şi "restrâng" accesul la învăţământ.

"ANOSR a criticat ferm încă de la început atitudinea guvernanţilor de a adopta măsurile de austeritate fără consultarea actorilor interesaţi precum studenţii, cadrele didactice şi elevii, dar şi ignoranţa arătată faţă de toate acţiunile prin care studenţii au demonstrat faptul că tăierea transportului feroviar şi a fondului de burse sunt infime pentru reducerea deficitului bugetar şi că acestea reprezintă un atac direct al Guvernului României asupra nevoilor de bază pe care studenţii le au pentru continuarea parcursului educaţional, Guvernul uitând faptul că dreptul la învăţătură este un drept garantat de Constituţia României", a scris ANOSR, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit organizaţiei, tăierea facilităţilor de transport şi din fondul de burse are un impact economic infim, însă produce efecte negative din punct de vedere social, afectând, în special, studenţii aflaţi în situaţii socio-economice vulnerabile.

În opinia ANOSR, aceste tăieri nu fac altceva decât să sporească şi să încurajeze studenţii care nu îşi permit să se întreţină la studii să abandoneze sistemul de învăţământ superior.

Programul protestelor:

București – ora 16:00, Piața Victoriei

Timișoara – ora 14:00, Piața Victoriei

Cluj-Napoca – ora 11:30, Prefectură

Iași – ora 13:00, Piața Unirii

Galați – ora 18:00, Prefectură

Suceava – ora 13:00, Esplanada Corpului A al Univ. „Ștefan cel Mare”

Alba Iulia – ora 13:30, Piața Cetății

Sibiu – ora 16:00, Piața Mare

Baia Mare – ora 10:00, Centrul Universitar Nord