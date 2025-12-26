O nouă moarte suspectă în anturajul lui Putin. „Gardianul secretelor” de la Kremlin a murit subit, în ziua de Crăciun

1 minut de citit Publicat la 17:19 26 Dec 2025 Modificat la 17:19 26 Dec 2025

Iuri Sadovenko (centru) a fost un personaj important în aparatul de lucru al ministerului apărării din vremea lui Serghei Șoigu. Foto: Profimedia Images

Iuri Sadovenko, fost adjunct al lui Serghei Șoigu la ministerul apărării rus, un personaj cheie în anturajul puterii de la Moscova, până recent, a murit suspect, în ziua de Crăciun, la vârsta de 56 de ani. El fusese demis din funcție în mai 2024, printr-un decret al lui Putin, după o „epurare” la vârful ministerului apărării.

Sadovenko a murit la Moscova din cauza unei „afecțiuni cardiace”, conform presei din Rusia. El era ucrainean la origini, fiind născut în 1969 în orașul Jitomir, RSS Ucraina.

Din 1994, Sadovenko s-a aflat în echipa lui Șoigu, mai întâi la ministerul rus al situațiilor de urgență și, apoi, în administrația guvernatorului regiunii moscovite. Ulterior, a fost adus și la ministerul apărării rus, cât timp el a fost condus de Șoigu.

Între 2013 și 2024, Sadovenko a condus cancelaria ministrului. El a fost un personaj-cheie în anturajul puterii de la Kremlin, fiind considerat influent și discret și având porecla de „gardianul secretelor” din minister.

În mai 2024, Sadovenko a fost eliberat din funcție printr-un decret al dictatorului Putin. Tot în aceeași perioadă a avut loc și o epurare de amploare a ministerului, declanșată după ce Serghei Șoigu a fost „rotit” în altă funcție.

Sadovenko era pe lista de sancțiuni a țărilor occidentale.

Val de decese printre foștii acoliți ai Kremlinului

Numărul de decese printre foști oficiali importanți ai regimului de la Kremlin pare că este în creștere accelerată în ultima perioadă.

În ultima săptămână, au murit și locotenent-colonelul Stanislav Orlov, poreclit „spaniolul”, 44 de ani. El ar fi fost ucis de serviciile speciale ale Kremlinului în casa sa din Crimeea ocupată.

Fanil Sarvarov, general rus, a murit și el într-un atentat cu mașină capcană la Moscova.

La începutul anului, un alt ofițer – Buvaîsar Saitiev, fost deputat în partidul lui Putin, a murit după ce a căzut de la geam, în Moscova. În vară, ministrul transporturilor în funcție, Roman Starovoit, a fost găsit mort la doar câteva ore după ce fusese demis. Fusese bătut cu câteva ore înainte.

În martie 2024, vicepreședintele Lukoil, Vitali Robertus, a fost și el găsit spânzurat într-o toaletă. Vicepreședintele Transneft și-a găsit și el sfârșitul după ce a căzut tot de la fereastră.