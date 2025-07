BBC: Moartea ministrului rus la câteva ore după ce a fost demis de Putin este un avertisment pentru elita politică de la Moscova

Roman Starovoit s-a împușcat în cap după ce a fost demis de Putin. Foto: Profimedia Images

Moartea ministrului rus al transporturilor, Roman Starovoit, la puțin timp după ce fusese demis de Putin reprezintă un avertisment macabru pentru elita politică de la Moscova, scrie BBC. Săpămâna a început dramatic în Rusia. Luni dimineață, Vladimir Putin și-a demis ministrul transporturilor, pe Roman Starovoit. Incidentul nu ar fi reprezentat nimic important pentru un observator extern și poate nici pentru unul intern dacă nu ar fi urmat moartea rapidă a fostului oficial.

Până după-amiază, Starovoit era deja mort – cadavrul său a fost descoperit într-un parc la marginea Moscovei. Fusese împușcat în cap, iar pistolul era, se presupune, lângă trupul său. „Investigatorii” ruși spun că prezumția lor este că fostul ministru s-a sinucis.

Presa tabloidă din Rusia a titrat cu așa-zis „șoc” incidentul. Moskovski Komsomoleț a scris că dimineața zilei de luni a provocat șoc în Rusia.

„Sinuciderea lui Roman Starovoit la câteva ore după ordinul președintelui de a-l demite este aproape un eveniment unic în istoria Rusiei”, a scris tabloidul.

Totuși, el nu este deloc un eveniment unic. Ce-i drept, trebuie să mergem peste 30 de ani în timp, până înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice pentru a găsi un eveniment similar – în august 1991, după eșecul loviturii de stat comuniste împotriva URSS-ului reformat al lui Gorbaciov, ministrul de interne sovietic Boris Pugo s-a sinucis, tot prin împușcare.

În urma acestui puci eșuat, întreaga URSS s-a prăbușit pe parcursul restului anului.

Moartea lui Starovoit ridică semne de întrebare

Kremlinul a făcut puține comentarii legate de moartea lui Starovoit.

„Cât de șocat sunteți că un ministru federal a fost găsit mort la doar câteva ore după ce a fost demi de președinte”, l-a întrebat jurnalistul BBC Steve Rosenberg pe purtătorul de cuvânt al regimului rus, Dmitri Peskov, într-o conferință prin apel telefonic. „Oamenii obișnuiți nu pot să fie decât șocați de acest lucru. Desigur, ne-a șocat și pe noi.

Rămâne la latitudinea investigatorilor să ofere răspunsuri la toate aceste întrebări. Deși este în desfășurare investigația, noi nu putem decât să speculăm. Asta ține mai mult de media și de analiștii politici. Nu ține de noi”, a spus Peskov.

Totuși, presa din Rusia e plină de speculații cu privire la Starovoit.

Miercuri, mai multe publicații rusești au făcut legătura între Roman Starovoit și evenimentele din regiunea Kursk, la graniță cu Ucraina.

Înainte de a fi numit la Ministerul Transporturilor din Rusia, în mai 2024, Starovoit fusese guvernatorul regional al Kursk vreme de mai bine de cinci ani.

Sub conducerea sa – cu sume mari de bani de la guvernul central, guvernatorul Starovoit a pus în aplicare construcția fortificațiilor defensive de la graniță. Ele nu au fost suficient e puternice pentru a opri avansul trupelor ucrainene.

De atunci, succesorul lui Starovoit la conducerea guvernului local din Kursk, Alexei Smirnov, și fostul său adjunct, Alexei Dedov, au fost arstați și puși sub acuzare pentru fraudă la scară largă. Acuzațiile au legătură cu construcția fortificațiilor.

„Domnul Starovoit ar fi putut deveni foarte bine unul dintre principalii acuzați în acest caz”, sugerează ediția de astăzi a cotidianului Kommersant.

Autoritățile ruse nu au confirmat nimic.

Totuși, ce ne spune despre Rusia de astăzi faptul că un fost ministru a ales să se sinucidă de frica judecății?

„Cea mai dramatică parte a poveștii este că cu toată re-stalinizarea care are loc în Rusia în ultimii an, un oficial de rang înalt din guvern se sinucide pentru că nu vede nicio altă modalitate de a ieși din sistem”, spune Nina Hrușciova, profesoară de relații internaționale la New York.

„Se poate să se fi temut că va fi condamnat la zeci de ani de închisoare dacă ar fi rămas sub investigație și că familia lui va suferi extraordinar. Nu e nicio cale de ieșire. Imediat m-am gândit la Sergo Orjonikidze, unul dintre miniștrii lui Stalin care s-a sinucis în 1937 pentru că simțea că nu are cale de ieșire. Când începi să te gândești la 1937 ca să compari cu lumea de astăzi, te șochează”.

Moartea lui Roman Starovoit a devenit o știre importantă în publicațiila scrise, însă ideea că este „un eveniment aproape unic în istoria Rusiei” nu a fost mai deloc discutată la televiziunea de stat.

Kremlinul recunoaște puterea televiziunii asupra opiniei publice, iar în Rusia, televizorul este mai puternic decât ziarele. Așa că, atunci când vine vorba de TV, autoritățile tind să fie mai circumspecte și mai precaute cu mesajele.

Pe această temă, principalul buletin de știri de la Rusia-1 a inclus un segment de un minut despre faptul că Putin a numit un nou ministru interimar al transporturilor, un anume Andrei Nikitin.

Nu s-a menționat absolut nimic despre demiterea predecesorului său și nici despre faptul că acesta s-a împușcat în cap. Doar 40 de minute mai târziu, spre finalul jurnalului, prezentatorul a menționat în treacăt moartea lui Starovoit.

Prezentatorul a dedicat fix 18 secunde acestui eveniment, ceea ce înseamnă că majoritatea rușilor nu vor vedea evenimentele dramatice de luni drept ceva important.

Pentru elita politică, însă, situația e mult diferită. Pentru miniștri, guvernatori și pentru alți oficiali ruși care fac parte din sistemul politic al regimului și care și-au dorit să facă parte din el, ce i s-a întâmplat lui Starovoit va fi un avertisment.

„Spre deosebire de trecut, când puteai să obții aceste joburi, să te îmbogățești și să fii promovat de la nivel regional la nivel federal, acum, acest tip de carieră nu mai este dezirabil dacă vrei să rămâi în viață”, spune Hrușciova.