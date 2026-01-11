Secretul din spatele lui Optimus, robotul care ar putea schimba lumea. Care este planul lui Elon Musk

Elon Musk a arătat viitorul cu robotul umanoid Optimus. Sursa foto: Hepta/ Elon Musk/ X

Viitorul Tesla, așa cum îl vede Elon Musk, este reprezentat de o armată de roboți umanoizi care ar putea elimina sărăcia și nevoia de muncă. Musk le-a spus investitorilor că acești roboți ar putea genera venituri „infinite” pentru companie și ar putea deveni „cel mai mare produs din toate timpurile”, scrie Wall Street Journal.

Miliardarul și-a pariat atât compania, cât și averea personală pe această viziune, în care robotul Optimus lucrează în fabrici, face treburi casnice, realizează intervenții chirurgicale și chiar ajută oamenii să colonizeze Marte. Deși în prezent fiecare robot este construit manual, Musk vorbește despre producerea a milioane de unități pe an.

Optimus mai are însă multe de învățat înainte de a putea înlocui oamenii în schimbarea socială de amploare imaginată de Musk. La aparițiile publice, robotul este adesea controlat de la distanță de ingineri. Din punct de vedere tehnic, una dintre cele mai mari provocări este crearea unei mâini care să aibă sensibilitatea și dexteritatea uneia umane. În interiorul companiei, unii angajați au pus sub semnul întrebării utilitatea roboților pentru operațiuni de rutină, precum producția industrială.

Musk este hotărât să le demonstreze scepticilor că se înșală. Noul său pachet de compensații îi oferă un termen de 10 ani pentru a transforma Tesla într-o companie evaluată la 8.500 de miliarde de dolari și pentru a vinde cel puțin un milion de roboți, printre alte obiective financiare și de produs. Dacă va reuși, Musk ar putea ajunge la un câștig de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, extinzând Tesla mult dincolo de industria mașinilor electrice.

Optimus, pus inclusiv ”la treburi casnice”

Optimus este încă în dezvoltare, dar a devenit o prezență obișnuită la evenimentele companiei. La sediul Tesla din Palo Alto, roboții se deplasează frecvent prin birouri pentru a învăța cum să navigheze printre oameni. În laboratoare, robotul – care are aproape 1,80 metri înălțime – exersează sarcini simple precum sortarea pieselor Lego, împăturirea rufelor sau folosirea unei bormașini. În octombrie, a apărut chiar pe covorul roșu la premiera filmului „Tron: Ares”, unde a participat la o scenă de luptă coregrafiată alături de actorul Jared Leto.

Roboții umanoizi sunt atractivi pentru că sunt concepuți să funcționeze în spații destinate oamenilor. Cu toate acestea, experții spun că obținerea dexterității, sensibilității și adaptabilității umane rămâne extrem de dificilă.

Pentru a-și antrena roboții, Tesla a folosit atât colectori de date umani, care purtau camere și echipamente speciale, cât și roboții Optimus înșiși, care au fost lăsați să se deplaseze prin clădiri pentru a învăța mediul. Uneori, roboții cădeau, iar inginerii trebuiau să-i ridice cu ajutorul unor macarale speciale.

La un eveniment din 2024, Musk a prezentat un viitor plin de mașini autonome și roboți care dansau, serveau băuturi și interacționau cu invitații. În realitate, mulți dintre roboți erau controlați de la distanță de ingineri, iar fiecare unitate necesita monitorizare constantă.

Deși Optimus a demonstrat progrese în sarcini simple, unii ingineri din companie rămân sceptici cu privire la utilitatea sa reală în fabrici. Alți producători au ajuns la concluzia că roțile sunt mai eficiente și mai sigure decât picioarele, mai ales în medii industriale.

Tesla lucrează în prezent la a treia generație Optimus, după ce a renunțat la planul inițial de a-l introduce rapid în fabrici. În materialele de marketing, robotul este prezentat ca un ajutor domestic, capabil să ude plantele, să despacheteze cumpărături și să preia sarcini casnice.