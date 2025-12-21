Elon Musk susține că banii vor dispărea în doar câțiva ani: „Și munca va deveni opțională”

Acesta susține că salariile nu vor mai fi mecanismul care decide cine primește ce. Foto: Profimedia Images

Elon Musk este de părere că banii sunt pe cale de dispariție, într-un viitor în care forța de muncă va fi dominată de inteligența artificială și robotică. Mai mult decât atât, cel mai bogat om din lume spune că salariile vor deveni inexistente, iar numerarul își va pierde relevanța, potrivit Fortune.

„Cred sincer că banii vor dispărea ca noțiune”, a declarat fondatorul SpaceX și Tesla într-un episod al podcastului People by WTF.

„E puțin ciudat, dar într-un viitor în care oricine poate avea orice, nu mai ai nevoie de bani ca sistem de alocare a muncii. Dacă AI-ul și robotica ajung suficient de dezvoltate încât să satisfacă toate nevoile umane, atunci banii nu mai sunt necesari. Relevanța lor scade dramatic”, a continuat el.

Munca și banii ar putea deveni „opționale” în mai puțin de 20 de ani

Potrivit acestuia, dacă roboții pot construi locuințe, produce alimente, fabrica bunuri și chiar furniza servicii precum sănătatea sau educația la costuri aproape zero, salariile nu vor mai fi mecanismul care decide cine primește ce.

Musk a făcut referire la seria The Culture a lui Iain M. Banks drept cea mai bună „imagine” a acestui viitor. Romanele SF descriu o lume utopică în care cetățenii pot avea practic orice își doresc datorită inteligenței artificiale, ceea ce face banii inutili și le permite oamenilor să-și petreacă timpul făcând ceea ce iubesc.

Aceasta este, de fapt, viziunea la care Musk revine mereu. Chiar cu doi ani în urmă, când ChatGPT era la început, el îi spunea fostului premier britanic Rishi Sunak că „AI va putea face totul” și că munca va deveni, practic, „un hobby”.

Cu toate acestea, perspectiva lui nu răspunde la întrebări care depășesc sfera science-fictionului. În cazul în care banii dispar, ce va decide accesul la resursele limitate, de exemplu, o casă mai mare, într-o zonă mai bună?

Miliardarul nu a indicat un calendar clar pentru momentul în care societatea nu va mai avea nevoie de bani pentru a cumpăra hrană, locuințe sau alte necesități de bază, însă afirmațiile sale îndrăznețe despre sfârșitul muncii sugerează că o astfel de schimbare ar putea avea loc chiar în următorul deceniu.

„În mai puțin de 20 de ani, poate chiar în 10 sau 15 ani, progresele în AI și robotică ne vor aduce în punctul în care munca va fi opțională”, a spus Musk.