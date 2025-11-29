Elon Musk își dorește să contruiască o nouă armată de roboți. China l-a anunțat însă că deja a construit-o

La întâlnirea anuală cu acționarii Tesla, Musk a dansat alături de roboții Optimus. Foto: Getty Images

Elon Musk și-a prezentat, luna aceasta, dorința de a produce, într-un viitor foarte apropiat, o adevărată armată de roboți Tesla în Silicon Valley. În China însă, astfel de roboți au fost deja fabricați și vânduți consumatorilor.

Deși marile companii din China și Statele Unite sunt într-o adevărată competiție în ceea ce privește construirea celor mai avansați umanoizi, China conduce detașat la capitolul volum. Și asta deoarece produce cei mai mulți roboți accesibili publicului, în timp ce SUA excelează la calitatea prototipurilor prezentate, scrie LA Times.

La întâlnirea anuală cu acționarii Tesla, Musk a dansat alături de roboții Optimus și a vorbit despre o viitoare fabrică la Fremont care, susține el, va avea capacitatea de a construi un milion de roboți pe an. Prețul estimat al acestora ajunge la aproximativ 20.000 de dolari. În același timp, una dintre cele mai cunoscute companii chineze de robotică, Unitree Robotics, are deja pe piață un robot umanoid care poate merge, dansa și realiza sarcini simple. Modelul lor cel mai ieftin costă în jur de 6.000 de dolari.

Cu alte cuvinte, deși robotul Unitree este mult mai puțin sofisticat decât Optimus, China deține un avantaj prin faptul că a ajuns deja în magazine la un preț redus. Mai mult decât atât, are infrastructura, piesele și forța de muncă pentru a produce rapid umanoizi la costuri mici, explică P.K. Tseng, analist la firma de consultanță în tehnologie TrendForce.

„SUA conduc la inovație tehnologică, China la viteza de implementare”, spune el. „Momentul decisiv va fi atunci când umanoizii vor trece de la prototipuri la utilizare pe scară largă.”

Potrivit Federației Internaționale de Robotică, există cel puțin 80 de companii chineze care dezvoltă roboți umanoizi. Asta înseamnă de cinci ori mai multe decât în SUA. Un raport Morgan Stanley arată că, din 2022, firmele chineze au lansat de peste două ori mai mulți roboți decât cele americane, iar organizațiile din China au depus de trei ori mai multe cereri de brevet care includ termenul „umanoid”.

În același timp, Unitree se află în prim-plan. În ianuarie, roboții lor au devenit virali după ce au dansat în direct un dans popular chinezesc, mișcându-se sincron în timp ce aruncau și răsuceau batiste. Modelul folosit în demonstrație costă aproximativ 90.000 de dolari și a câștigat cursa de deschidere de la primele Jocuri de Roboți Umanoizi de la Beijing, parcurgând un kilometru în circa șase minute și jumătate.

Compania este considerată un star al tehnologiei chineze și se pregătește de listare la bursă, cu o evaluare estimată la până la 7 miliarde de dolari.

Pe de altă parte, Musk susține că avantajul Tesla constă în faptul că poate construi atât mecanica, cât și software-ul și are experiența necesară pentru producția în masă. El afirmă că următoarea versiune Optimus va avea mișcări „indistinctibile de cele ale unui om”.

„Va părea ca o persoană îmbrăcată într-un costum de robot”, le-a spus el acționarilor. „Va fi ceva cu adevărat special.”

Însă o astfel de demonstrație a avut loc deja în China. Producătorul de mașini electrice XPeng a prezentat luna aceasta un robot cu un mers atât de natural, încât compania a fost nevoită să taie o porțiune din „pielea” artificială a robotului pe scenă pentru a dovedi că nu este un om.

China mizează puternic pe comercializare și pe sprijinul guvernamental pentru a câștiga avantajul în această nouă competiție tehnologică, la fel cum s-a întâmplat cu panourile solare sau mașinile electrice.

„Nu sunt pionieri în nimic. Dar construiesc mulți roboți, îi vând extrem de ieftin și încearcă pur și simplu să-i introducă pe piață”, spune Erik Walenza-Slabe, partener la Asia Growth Partners. „Pe termen lung, asta ar putea fi strategia câștigătoare.”

Morgan Stanley estimează că piața roboților umanoizi ar putea ajunge la 5 trilioane de dolari până în 2050, moment în care China ar avea probabil de patru ori mai mulți humanoizi în uz decât SUA. Chiar dacă firmele americane, precum Tesla, își vor mări producția, ar putea fi afectate de dependența de componente fabricate în China — de la șuruburi și motoare la baterii.