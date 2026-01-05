Fostul șef ANAF s-a filmat făcând baie în zăpadă, la bustul gol: „După două zile fără energie electrică”

Lucian Heiuș, fost șef al ANAF și actualul vicepreședinte al Curții de Conturi, a postat pe rețelele sociale un videoclip în care apare făcând „baie” în zăpadă, după ce a rămas fără curent electric din cauza vremii extreme.
„Cum începe o zi bună la munte decât cu o baie în zăpadă? Ce zi faină. Așa-i la munte”, spune Lucian Heiuș, filmat în timp ce se arunca în zăpadă, pe întuneric.
„Dimineața, după doua zile fără energie electrică”, a scris acesta în descrierea postării.
Vicepreședintele Curții de Conturi apare în clipul postat pe Facebook îmbrăcat sumar, adică doar cu șort.
Lucian Heiuș a fost șef al ANAF, secretar de stat în Ministerul Finanțelor și președinte al PNL Hunedoara.
