Fostul șef ANAF s-a filmat făcând baie în zăpadă, la bustul gol: „După două zile fără energie electrică”

<1 minut de citit Publicat la 21:48 05 Ian 2026 Modificat la 21:48 05 Ian 2026

Lucian Heiuș a fost filmat făcând baie în zăpadă, la bustul gol. Foto: Facebook

Lucian Heiuș, fost șef al ANAF și actualul vicepreședinte al Curții de Conturi, a postat pe rețelele sociale un videoclip în care apare făcând „baie” în zăpadă, după ce a rămas fără curent electric din cauza vremii extreme.

„Cum începe o zi bună la munte decât cu o baie în zăpadă? Ce zi faină. Așa-i la munte”, spune Lucian Heiuș, filmat în timp ce se arunca în zăpadă, pe întuneric.

„Dimineața, după doua zile fără energie electrică”, a scris acesta în descrierea postării.

Vicepreședintele Curții de Conturi apare în clipul postat pe Facebook îmbrăcat sumar, adică doar cu șort.

Lucian Heiuș a fost șef al ANAF, secretar de stat în Ministerul Finanțelor și președinte al PNL Hunedoara.