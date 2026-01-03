Cum va arăta lumea, modelată de tehnologie, în 2050: Experții în AI și cibernetică își prezintă previziunile

Experții în tehnologie spun cum ar putea să arate lumea în 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ultimii 25 de ani au adus schimbări tehnologice uluitoare. La începutul secolului, majoritatea computerelor se conectau la internet prin conexiuni dial-up zgomotoase, Netflix era o companie de închiriere de DVD-uri online, iar marea majoritate a oamenilor nici măcar nu auziseră de un smartphone.

Avansăm rapid două decenii și jumătate, iar inovațiile în inteligență artificială, robotică și multe alte domenii apar într-un ritm incredibil.

În acest context, publicația BBC i-a întrebat pe experți ce ar putea aduce următorii 25 de ani.

Iată previziunile lor despre tehnologia pe care o vom folosi până în 2050 — și despre modul în care aceasta ne-ar putea remodela viețile.

Fuziunea dintre oameni și mașini

Science-fictionul plasat în anii 2050 este plin de exemple de oameni care folosesc îmbunătățiri tehnologice pentru a se simți mai în formă, mai fericiți și mai productivi.

În jocul de succes Deus Ex din anul 2000 — plasat în 2052 — jucătorul își poate injecta mici roboți numiți „nanite”.

Acești roboți microscopici manipulează materia la nivel atomic, oferind abilități supraomenești, precum viteză sporită și capacitatea de a vedea în întuneric.

Pare ceva desprins dintr-un viitor îndepărtat, însă nanotehnologia — ingineria la scara milionimilor de milimetru — este deja folosită în multe tehnologii din viața de zi cu zi.

De fapt, ea stă la baza modului în care citiți chiar aceste rânduri — fiecare smartphone sau computer funcționează datorită unui cip central alcătuit din miliarde de tranzistori minusculi, componente electrice construite la scară nano pentru a accelera procesarea datelor.

Profesorul Steven Bramwell, de la London Centre for Nanotechnology, a declarat pentru BBC că până în 2050 ar trebui să ne așteptăm ca granițele dintre mașini, electronică și biologie să fie „considerabil estompate”.

Asta înseamnă că am putea vedea implanturi bazate pe nanotehnologie — însă mai degrabă pentru „monitorizarea sănătății sau facilitarea comunicării”, nu pentru a deveni invizibili, ca în Deus Ex.

Medicina ar putea, de asemenea, să utilizeze frecvent mașini la scară nanometrică pentru a „livra medicamente exact acolo unde este nevoie”, a spus profesorul Bramwell.

Ce predicții face primul om care și-a implantat un microcip în sistemul nervos

Profesorul de cibernetică Kevin Warwick este la fel de interesat de augmentări, mergând chiar mai departe decât majoritatea.

În 1998, el a devenit primul om care și-a implantat un microcip în sistemul nervos, câștigându-și porecla „Captain Cyborg”.

Profesorul Warwick crede că, până în 2050, progresele în cibernetică — știința care studiază legăturile dintre sistemele naturale și cele mecanice — ar putea duce la tratamente revoluționare pentru diverse boli.

El preconizează utilizarea „stimulării electronice profunde a creierului” ca tratament parțial pentru anumite afecțiuni, precum schizofrenia, în locul medicamentelor.

De asemenea, este probabil să vedem mai multe îmbunătățiri cibernetice de tipul celor pe care le-a testat deja, astfel încât „creierul și corpul tău să poată fi în locuri diferite”.

Și dacă am vrea să testăm cum funcționează asupra corpului nostru cea mai recentă îmbunătățire sau chiar o nouă dietă, fără riscul efectelor secundare?

Mii de „gemeni digitali”

Profesorul Roger Highfield, directorul Science Museum Group, crede că „gemenii digitali” — versiuni virtuale ale unui obiect fizic, actualizate cu date în timp real — ar putea deveni o prezență obișnuită în viețile noastre.

El își imaginează o lume în care fiecare dintre noi ar putea avea „mii de gemeni simplificați”, pe care să îi folosim pentru a explora modul în care „diferite medicamente sau schimbări de stil de viață ne afectează biologia unică”.

Cu alte cuvinte, ne-am putea previzualiza viitorul înainte de a-l trăi.

Următoarea generație de inteligență artificială

Multe companii tehnologice, inclusiv Google și IBM, sunt implicate într-o cursă de miliarde de dolari pentru a revoluționa domenii precum inteligența artificială, prin intermediul calculului cuantic.

Calculatoarele cuantice sunt mașini capabile să efectueze calcule extrem de complexe la viteze incredibile — de exemplu, simularea interacțiunilor moleculare pentru a proiecta mai rapid medicamente noi.

În ianuarie 2025, Jensen Huang, directorul companiei Nvidia, lider în producția de cipuri, a declarat că, în opinia sa, calculul cuantic „cu adevărat util” va deveni realitate în aproximativ 20 de ani.

Inteligența artificială va continua, fără îndoială, să aibă un rol major în societatea noastră pe măsură ce ne apropiem de jumătatea secolului.

Futurista și autoarea Tracey Follows, care a contribuit la redactarea unui document guvernamental britanic despre educația în 2050, consideră că învățarea va avea loc atât în „realități virtuale, cât și fizice”, cu ajutorul profesorilor AI care „se adaptează în timp real”.

În locul manualelor, copiii vor folosi „simulări imersive”.

Între timp, educația va fi mai puțin standardizată, iar ADN-ul sau datele biometrice ale fiecărui copil vor fi analizate pentru a înțelege cum învață cel mai bine.

Scriitorul Bill Douglass este familiarizat cu realizarea de previziuni convingătoare — în anul 2000 a câștigat un concurs global de futurologie intitulat „Lumea în 2050”.

Deși este în continuare de acord că una dintre predicțiile sale inițiale — avioanele fără pilot — se va împlini până în 2050, el crede că mai întâi vom vedea progrese semnificative în domeniul mașinilor autonome, ceea ce va face ca ambuteiajele să devină „în mare parte un lucru al trecutului”.

„Mașinile vor circula mult mai aproape una de alta decât o fac acum”, a spus el pentru BBC. „Iar dacă una trebuie să frâneze, frânează toate.”

„Pe drumurile private cu taxă pentru vehicule autonome, nu există niciun motiv pentru care traficul să nu ajungă la aproximativ 160 km/h — iar mortalitatea cauzată de accidente rutiere va scădea dramatic.”

Ce se va întâmpla în spațiu

În afara planetei noastre, cursa spațială va continua la fel de intens, a declarat pentru BBC jurnalista Sue Nelson, co-gazdă a podcastului Space Boffins.

Ea spune că, peste 25 de ani, este probabil să existe o bază locuibilă pe Lună, iar unele industrii ar putea funcționa aproape exclusiv în spațiu.

De exemplu, ea crede că am putea vedea companii farmaceutice care produc următoarea generație de medicamente în microgravitație — adică la bordul unor nave aflate pe orbită.

Motivul este că, spune ea, cristalele cultivate astfel, și nu pe Pământ, sunt „adesea mai mari și de o calitate mai bună”.

Când science-fictionul întâlnește știința

Filmul Minority Report, bazat pe o nuvelă a scriitorului de science-fiction Philip K. Dick, a fost lansat în 2002 și este plasat în anul 2054.

Cu trei ani înainte de începerea producției, regizorul Steven Spielberg a invitat 15 experți, inclusiv pe fondatorul realității virtuale Jaron Lanier, la un summit de trei zile pentru a reflecta asupra tehnologiilor care ar putea exista în anii 2050.

Discuțiile au influențat multe dintre inovațiile prezentate în film.

Dacă evenimentele din thrillerul SF cu Tom Cruise ar fi reale, atunci, la mijlocul anilor 2050, vom folosi recunoașterea gesturilor pentru a naviga prin videoclipuri pe ecrane transparente, în timp ce polițiștii cu rucsacuri zburătoare vor preveni infracțiuni cu ajutorul unor bastoane care provoacă greață.

La fel ca multe opere science-fiction, filmul prezintă o viziune distopică asupra viitorului.

Este un sentiment pe care unii experți au început să îl exprime și în prezent — unii mergând chiar până la a sugera că inteligența artificială ar putea duce la dispariția omenirii.

Poate că, înainte de a deveni prea pesimiști în legătură cu ceea ce ne-ar putea aștepta în 2050, merită să revenim la cuvintele lui Philip K. Dick.

„Eu, unul, pariez pe faptul că știința ne ajută”, scria el în eseul său autobiografic din 1968, Self Portrait. „Știința ne-a oferit mai multe vieți decât ne-a luat”, spunea el. „Trebuie să ne amintim asta.”