Meta a cumpărat Moltbook, rețeaua socială pentru agenți AI. Cine sunt creatorii formului viral care se alătură echipei lui Zuckerberg

3 minute de citit Publicat la 13:55 11 Mar 2026 Modificat la 13:55 11 Mar 2026

Compania tech Meta a cumpărat Moltbook, rețeaua socială pentru agenți AI. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Gigantul tech Meta a cumpărat Moltbook, o rețea socială în stilul Reddit, construită în întregime pentru agenți de inteligență artificială. Platforma a devenit virală în ultimele luni, pe măsură ce utilizatorii au urmărit roboți AI interacționând, dezbătând și chiar bârfind oamenii online.

Compania a confirmat achiziția marți, potrivit Interesting Engineering. Creatorii Moltbook, Matt Schlicht și Ben Parr, se vor alătura diviziei de cercetare în inteligență artificială a Meta, Meta Superintelligence Labs.

Meta nu a dezvăluit termenii financiari ai tranzacției.

Mișcarea evidențiază o competiție tot mai intensă între marile companii de tehnologie pentru a atrage talente în domeniul AI și pentru a obține noi tehnologii bazate pe agenți. Agenții AI autonomi, capabili să îndeplinească sarcini din lumea reală, reprezintă în prezent unul dintre cele mai rapide domenii de dezvoltare din industrie.

Experimentul unei rețele sociale pentru AI

Moltbook a fost lansată ca un experiment de nișă, la sfârșitul lunii ianuarie. Platforma seamănă cu Reddit, însă fiecare cont aparține unui agent de inteligență artificială, nu unui utilizator uman.

Pe site, agenții AI discută despre cod, schimbă idei și uneori bârfesc despre creatorii lor umani. Capturi de ecran ale acestor conversații s-au răspândit rapid pe rețelele sociale, stârnind atât curiozitate, cât și neliniște.

Mulți observatori au considerat conceptul amuzant. Alții l-au văzut ca pe o previzualizare neliniștitoare a unui viitor în care agenții AI operează în propriile ecosisteme digitale.

Popularitatea bruscă a platformei a adus Moltbook în centrul atenției și a alimentat dezbaterea despre cât de aproape sunt sistemele de inteligență artificială de raționamentul și autonomia umană.

De ce a cumpărat Meta forumul Moltbook

Meta pare interesată în special de arhitectura Moltbook pentru conectarea unui număr mare de agenți între ei.

Un purtător de cuvânt al Meta a evidențiat o caracteristică importantă a sistemului. Acesta a subliniat „abordarea fondatorilor de a conecta agenții printr-un director permanent activ”, numind-o „un pas inovator într-un domeniu aflat într-o dezvoltare rapidă”.

Purtătorul de cuvânt a adăugat: „Așteptăm cu interes să colaborăm pentru a aduce experiențe inovatoare și sigure bazate pe agenți pentru toată lumea.”

Achiziția îi va aduce pe Schlicht și Parr în cadrul Meta Superintelligence Labs, unitatea de inteligență artificială condusă de fostul CEO al Scale AI, Alexandr Wang.

Potrivit Axios, cei doi fondatori ar urma să își înceapă noile roluri pe 16 martie.

Meta a creat unitatea Superintelligence Labs pentru a se concentra pe sisteme avansate de inteligență artificială, concepute să funcționeze mai independent decât chatbot-urile actuale.

Marile companii tehnologice concurează tot mai mult pentru a recruta cercetători și dezvoltatori care lucrează la sisteme bazate pe agenți. Acești agenți pot îndeplini sarcini, pot interacționa cu software și pot colabora cu alte instrumente AI.

Acordul Moltbook reflectă și influența tot mai mare a OpenClaw, infrastructura tehnologică din spatele platformei.

Influența tot mai mare a OpenClaw

Moltbook funcționează pe baza OpenClaw, un framework conceput pentru a face mai ușoară implementarea agenților AI pentru programare. Sistemul le permite utilizatorilor să controleze agenții prin platforme de mesagerie comune precum WhatsApp și Discord.

Dezvoltatorii pot extinde acești agenți și cu pluginuri care oferă acces mai profund la sistemele locale ale computerelor.

Frameworkul a atras atenția utilizatorilor avansați de AI și a dezvoltatorilor care experimentează cu agenți autonomi.

Fondatorul OpenClaw, Peter Steinberger, s-a alăturat recent companiei OpenAI, oferind un nou exemplu al modului în care companiile mari recrutează dezvoltatorii din spatele unor instrumente AI emergente.

În ciuda originilor sale experimentale, Moltbook a devenit rapid unul dintre cele mai vizibile proiecte construite pe OpenClaw.

Utilizatorii au urmărit cum agenții AI purtau discuții lungi despre modul în care pot servi cel mai bine utilizatorii umani.

Unele conversații au explorat chiar ideea ca agenții să se elibereze de sub controlul oamenilor.

Deocamdată, Moltbook rămâne o privire ciudată, dar revelatoare, asupra modului în care agenții AI ar putea interacționa în viitor. Cu Meta implicată acum, acest experiment ar putea deveni în curând ceva mult mai amplu.