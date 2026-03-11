Discuţii în CSAT despre consecinţele economice ale războiului. Nicuşor Dan: Avem deja o schemă de plafonare a preţului la gaze

Preşedintele României, Nicuşor Dan. Foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, miercuri, în contextul în care preţul petrolului a "explodat" la nivel global din cauza războiului din Orientul Mijlociu, ceea ce a dus la scumpiri ale benzinei şi motorinei la pompă, că membrii CSAT au discutat despre situația economică și consecințele economice ale războiului asupra României. "În ceea ce privește gazul, nu petrolul, Guvernul a adoptat deja, începând cu 1 aprilie, o schemă de plafonare, de controlare a preţurilor, astfel încât populaţia şi companiile să nu fie afectate", a reamintit şeful statului.

"România, împreună cu țările europene încearcă prin mijloace diplomatice, politice să oprească acest război care are consecințe asupra economiilor noastre, a românilor care trăiesc în zonă. Parte din acest efort diplomatic, recent o reuniune a reprezentanților UE cu reprezentanții consiliului de cooperare al Golfului, care au condamnat atacurile iraniene asupra țărilor din Golf.

Al doilea punct de pe ordinea de zi a vizat situația economică și consecințele economice ale războiului: creșterea prețulilor pe piaţa internaţională ale petrolului. Aici am avut o expunere a domnului ministru al Energiei și discuții cu premierul, ministrul de Finanțe, ministrul Energiei cu privire la diferitele scenarii și care va fi reacția statului român, în funcţie de aceste scenarii.

În ceea ce privește gazul, nu petrolul, Guvernul a adoptat deja, începând cu 1 aprilie, o schemă de plafonare, de controlare a preţurilor, astfel încât populaţia şi companiile să nu fie afectate", a afimat preşedintele Nicuşor Dan.

Preţul gazului, plafonat la 0,31 lei/kw, şi de la 1 aprilie

Guvernul păstrează plafonarea la gaze pentru populaţie pentru încă 1 an de zile. Ilie Bolojan a anunțat, săptămâna trecută, adoptarea proiectului de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața gazelor naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027.

"Prin urmare, oamenii nu trebuie să facă absolut nimic, nu trebuie să se să facă notificări, să schimbe ceva și este suficient să aștepte și să-și plătească în momentul în care vor veni facturile, să-și plătească factura.

Toate facturile începând cu 1 aprilie vor veni la acest preț reglementat, care nu va depăși 0,31 lei/kw adică prețul plafonat.

Astăzi e o măsură care protejează oamenii, e o măsură care protejează veniturile fiecărui român și care a arătat curajul Guvernului României pentru ca românii să fie protejați în această perioadă de incertitudine internațională", a declarat Bolojan.