Universitatea din Franța unde sunt pregătiți spionii. Cum se numește cursul care te transformă într-un James Bond modern

sursa foto: Sciences Po Saint-Germain / Facebook

Într-un campus discret de la marginea Parisului, studenți de 20 de ani învață cot la cot cu agenți activi ai serviciilor secrete franceze, unii dintre ei sub identități false. Este vorba despre un curs universitar rar, creat după atentatele din 2015, unde se studiază amenințările globale, radicalizarea, spionajul economic și riscurile geopolitice – și unde profesorii nu cunosc, de multe ori, numele reale ale cursanților, scrie BBC.

Este o situație extrem de neobișnuită în mediul academic, însă munca profesorului Crettiez este departe de a fi una obișnuită. El se ocupă, de fapt, de formarea spionilor Franței.

„Rareori cunosc trecutul agenților de informații atunci când sunt trimiși la curs, iar oricum mă îndoiesc că numele care mi se dau sunt reale”, spune el.

Dacă ar fi să îți imaginezi cadrul ideal pentru o școală de spioni, campusul Sciences Po Saint-Germain, de la periferia Parisului, pare o alegere potrivită.

Clădirile austere, chiar sumbre, de la începutul secolului XX, înconjurate de șosele aglomerate și tern colorate, precum și porțile mari din metal, impunătoare, îi conferă locului un aer extrem de discret.

Ceea ce îl face cu adevărat special este însă diploma sa unică, care reunește studenți „clasici”, aflați la începutul vârstei de 20 de ani, și membri activi ai serviciilor secrete franceze, de regulă cu vârste cuprinse între 35 și 50 de ani.

Cursul se numește Diplôme sur le Renseignement et les Menaces Globales, care se traduce prin Diplomă în Informații și Amenințări Globale.

Programul a fost dezvoltat de universitate în colaborare cu Academia de Informații, structura de formare a serviciilor secrete franceze, la solicitarea autorităților franceze, în urmă cu aproximativ zece ani. După atentatele teroriste din Paris, din 2015, guvernul a lansat o amplă campanie de recrutare în cadrul agențiilor de informații.

Statul a cerut universității Sciences Po, una dintre cele mai prestigioase din Franța, să creeze un nou curs care să pregătească viitori agenți, dar și să ofere formare continuă celor deja activi.

Marile companii franceze s-au arătat rapid interesate, atât pentru a-și trimite angajații din securitate la acest curs, cât și pentru a recruta absolvenți tineri.

Diploma cuprinde 120 de ore de cursuri, structurate în module desfășurate pe parcursul a patru luni. Pentru studenții externi – agenți și participanți din mediul de afaceri – costul este de aproximativ 5.000 de euro.

Scopul principal al programului este identificarea amenințărilor, indiferent de natura sau locația lor, precum și modul în care acestea pot fi urmărite și contracarate. Printre temele abordate se numără economia crimei organizate, jihadismul islamic, colectarea de informații economice și violența politică.

Pentru a participa la un curs și a discuta cu studenții, a fost necesară o verificare prealabilă din partea serviciilor de securitate franceze. Tema lecției la care am asistat a fost „informațiile și dependența excesivă de tehnologie”.

Unul dintre studenții cu care vorbesc este un bărbat de aproximativ 40 de ani, care se prezintă sub numele de Roger. Într-o engleză precisă și concisă, spune că este bancher de investiții.

„Ofer consultanță în Africa de Vest și am urmat acest curs pentru a putea evalua riscurile pentru clienții mei”, explică el.

Profesorul Crettiez, care predă radicalizarea politică, spune că serviciile secrete franceze s-au extins masiv în ultimii ani și că există în prezent aproximativ 20.000 de agenți în ceea ce el numește „cercul interior”.

Acesta include DGSE, responsabilă de operațiunile externe – echivalentul MI6 din Marea Britanie sau al CIA din SUA – și DGSI, care se ocupă de amenințările interne, similar MI5 sau FBI.

Însă, spune el, nu este vorba doar despre terorism: „Există cele două agenții principale, dar și Tracfin, o agenție specializată în combaterea spălării banilor. Aceasta este preocupată de creșterea activității mafiote, în special în sudul Franței, inclusiv de corupția din sectorul public și privat, alimentată de profiturile uriașe din traficul ilegal de droguri”.

Printre lectorii cursului se numără un oficial DGSE care a fost detașat la Moscova, un fost ambasador al Franței în Libia și un înalt funcționar Tracfin. De asemenea, șeful securității gigantului energetic EDF coordonează unul dintre module.

Interesul sectorului privat pentru această diplomă este în continuă creștere. Marile companii, în special din domeniul apărării și aerospațial, dar și din industria bunurilor de lux, caută tot mai des absolvenți, în contextul amenințărilor constante de spionaj, atacuri cibernetice și sabotaj.

Absolvenți recenți au fost recrutați de operatorul francez de telefonie Orange, de grupul aerospațial și de apărare Thales, precum și de LVMH, care deține branduri precum Louis Vuitton, Dior, dar și mărci de șampanie precum Dom Pérignon și Krug.

În acest an, la curs sunt înscriși 28 de studenți, dintre care șase sunt spioni. Pot fi recunoscuți ușor: stau grupați separat în pauze și nu par deloc încântați atunci când mă apropii de ei.

Fără a-și dezvălui rolurile exacte, unul dintre ei spune, cu brațele încrucișate, că acest curs este considerat o rampă rapidă de lansare pentru promovarea din birou în teren. Un altul afirmă că mediul academic îi oferă idei proaspete. Pe foaia de prezență, au semnat doar cu prenumele.

Unul dintre studenții tineri, Alexandre Hubert, 21 de ani, spune că a vrut să înțeleagă mai bine războiul economic care se profilează între Europa și China.

„A privi informațiile prin prisma lui James Bond nu este relevant. Munca înseamnă analizarea riscurilor și găsirea unor modalități de a le contracara”, spune el.

O altă studentă, Valentine Guillot, tot de 21 de ani, spune că a fost inspirată de serialul francez de ficțiune Le Bureau.

„Să vin aici și să descopăr o lume despre care nu știam nimic, în afară de ce vedeam la televizor, a fost o oportunitate extraordinară. Acum îmi doresc foarte mult să intru în serviciile de securitate”, explică ea.

Aproape jumătate dintre studenți sunt femei, o evoluție relativ recentă, potrivit lectorului Sebastien-Yves Laurent, specialist în tehnologie și spionaj.

„Interesul femeilor pentru domeniul informațiilor este ceva nou”, spune el. „Sunt atrase de ideea că pot contribui la o lume mai bună. Iar dacă există un fir comun între acești tineri, este patriotismul – ceva ce nu era la fel de evident acum 20 de ani”.

Pentru a aplica la curs, cetățenia franceză este obligatorie, deși sunt acceptați și unii cetățeni cu dublă naționalitate.

Profesorul Crettiez spune însă că trebuie să fie precaut: „Primesc regulat aplicații de la femei israeliene și ruse foarte atrăgătoare, cu CV-uri impresionante. Fără surpriză, sunt respinse imediat”.

Într-o fotografie recentă de grup a clasei, spionii pot fi identificați imediat: stăteau cu spatele la cameră.

Deși toți studenții și agenții profesioniști întâlniți sunt supli și în formă, profesorul Crettiez ține să demonteze mitul aventurii în stil James Bond.

„Puțini dintre noii recruți vor ajunge pe teren”, spune el. „Majoritatea posturilor din serviciile de informații franceze sunt de birou”.