Plan pentru salvarea combinatului Azomureș: Industria îngrășămintelor declarată strategică și va primi bani de la stat

Un proiect de lege care declară industria îngrășămintelor chimice infrastructură critică protejată de stat a fost votat luni de Senat și va merge la vot final în Camera Deputaților.

Proiectul de lege introduce în Anexa 1 a OUG, alineatul 9.3.: „producția, procesarea, transportul și depozitarea îngrășămintelor chimice”. Așadar, industria îngrășămintelor chimice va fi, după votul deputaților, definită, prin lege, drept infrastructură critică națională, urmând să beneficieze de protecția statului român. De asemenea, sectorul va fi inclus într-o schemă de ajutor de stat.

Coordonarea activităților privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice se realizează de către prim-ministru.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în contextul în care combinatul Azomureș a anunțat încă din luna ianuarie că intenționează să trimită în șomaj tehnic aproximativ 600 de angajați, pe fondul incertitudinilor persistente legate de aprovizionarea cu gaze naturale pe termen lung. Măsura ar avea un impact mai larg, afectând peste 2.500 de locuri de muncă, incluzând atât personalul propriu, cât și angajații contractorilor industriali care operează pe platforma de la Târgu Mureș.

În expunerea de motive a proiectului legislativ din Senat se arată că sectorul îngrăşămintelor reprezintă o verigă vitală în lanţul de aprovizionare agricol şi, implicit, pentru securitatea alimentară naţională.

“Evenimentele recente de pe piaţa europeană a gazelor naturale şi întreruperile de producţie la nivel continental au demonstrat vulnerabilitatea acestui sector strategic. Industria românească de îngrăşăminte chimice se confruntă cu provocări majore, fiind dependentă de importuri şi având o producţie internă redusă, în principal din cauza costurilor ridicate la gaze Naturale”.

Inițiatorii mai precizează că în România, capacităţile de producţie, transport şi depozitare a îngrăşămintelor au un rol esenţial în menţinerea stabilităţii producţiei agricole, în reducerea dependenţei de importuri şi asigurarea continuităţii aprovizionării fermierilor.

“De asemenea, este necesară includerea sectorului pe o schemă de ajutor de stat, similar schemelor existente pentru alţi consumatori industriali, precum şi crearea unui mecanism de sprijin care să încurajeze fermierii să achiziţioneze îngrăşăminte produse local, odată ce producţia va fi reluată sau stabilizată. Recunoaşterea acestor activităţi drept infrastructuri critice va permite elaborarea unor planuri naţionale de protecţie şi continuitate operaţională, prioritizarea în alocarea resurselor logistice în perioade de criză, precum şi creşterea rezilienţei lanţurilor economice strategice”, se mai arată în expunerea de motive.

Potrivit inițiatorilor, propunerea este în concordanţă cu Directivele UE privind rezilienţa entităţilor critice, care permit statelor membre să extindă domeniile infi.astructurilor critice în funcţie de specificul naţional, inclusiv în agricultură şi producţia de inputuri agricole.