Aproximativ 600 de angajaţi ai Azomureş vor fi trimiși în şomaj tehnic. Peste 2.500 de locuri de muncă afectate

Azomureș. sursa foto: Agerpres

Combinatul Azomureș a anunțat, luni, că intenționează să trimită în șomaj tehnic aproximativ 600 de angajați, pe fondul incertitudinilor persistente legate de aprovizionarea cu gaze naturale pe termen lung. Măsura ar putea avea un impact mai larg, afectând peste 2.500 de locuri de muncă, incluzând atât personalul propriu, cât și angajații contractorilor industriali care operează pe platforma de la Târgu Mureș, relatează Agerpres.

„În această perioadă îndelungată de incertitudine, Azomureş a depus eforturi constante pentru a conserva atât platforma industrială, cât şi capitalul uman. În ultimii patru ani, compania a menţinut aproximativ 1.000 de angajaţi direcţi şi a susţinut un ecosistem de contractori care reprezintă aproape 1.500 de alţi lucrători, păstrând instalaţiile într-o stare continuă de pregătire tehnică pentru reluarea producţiei. În lipsa unui parcurs clar şi credibil, această amprentă de forţă de muncă nu mai poate fi susţinută la nivelurile actuale. În consecinţă, Azomureş va implementa următoarele măsuri în perioada imediat următoare: aproximativ 600 de angajaţi vor fi plasaţi în şomaj tehnic, cu obiectivul de a evita concedieri permanente, în timp ce sunt analizate soluţii viabile şi sustenabile. Contractele majore de mentenanţă şi servicii vor fi suspendate sau reduse semnificativ, ceea ce va afecta direct peste 1.500 de angajaţi ai contractorilor care îşi desfăşoară activitatea aproape permanent pe platforma Azomureş”, a transmis compania.

În ultimele 12 luni, Azomureș – deținută de grupul elvețian Ameropa – a purtat discuții continue cu Romgaz privind o posibilă achiziție a platformei industriale din Târgu Mureș.

„Romgaz a indicat public că o ofertă angajantă ar putea fi formulată până la sfârşitul anului 2025, condiţionat de finalizarea analizelor tehnice, financiare, juridice şi de mediu (due diligence). Procesul de due diligence a fost desfăşurat în mod complet. Cu toate acestea, până în prezent nu a fost transmisă nicio ofertă angajantă şi nu a fost comunicat niciun calendar credibil de execuţie, lăsând nerezolvat viitorul singurei platforme de producţie de îngrăşăminte azotoase la scară industrială din România. În paralel, România nu dispune încă de un cadru structural care să permită marilor consumatori industriali accesul la gaze naturale în condiţii stabile şi sustenabile. Experienţa ultimilor ani a demonstrat că, în absenţa unui asemenea mecanism, Azomureş rămâne profund expusă volatilităţii pieţei gazelor”, a subliniat compania.

Azomureș atrage atenția că România se apropie de o creștere semnificativă a producției de gaze naturale, odată cu intrarea în exploatare a proiectului offshore Neptun Deep, estimată începând cu 2027, însă „nu există în prezent un cadru naţional care să clarifice modul în care aceste volume vor fi direcţionate pentru a susţine industria internă cu valoare adăugată”.

„În absenţa unei asemenea strategii, România riscă să exporte gaze naturale ca materie primă, la marje mici, pentru a importa ulterior îngrăşăminte la preţuri ridicate. Un astfel de model slăbeşte balanţa comercială, limitează valoarea economică captată pe plan intern şi subminează securitatea alimentară. Azomureş reprezintă singura platformă industrială existentă în România capabilă să absoarbă aceste volume de gaze la scară relevantă şi să le transforme în valoare economică, locuri de muncă şi stabilitate pentru agricultură”, se mai arată în comunicat.

În contextul perturbărilor geopolitice recente și al obiectivului asumat de Uniunea Europeană privind consolidarea autonomiei strategice, compania subliniază că producția internă de îngrășăminte nu mai poate fi tratată exclusiv ca o activitate comercială.

Potrivit Azomureș, o dependență accentuată de importuri ar expune agricultura românească și europeană la riscuri majore, inclusiv fluctuații de preț, probleme de disponibilitate și incertitudini privind calitatea produselor, cu impact direct asupra costurilor fermierilor și, implicit, asupra prețurilor alimentelor.

„Continua amânare a luării deciziilor pentru a asigura viitorul Azomureş nu este o opţiune neutră. Aceasta erodează activ capacitatea industrială, locurile de muncă specializate şi capacitatea României de a transforma resursele sale naturale în valoare economică internă”, a declarat Josh Zacharias, director general al Azomureș și al Grupului Ameropa.

Compania a precizat că, în pofida măsurilor anunțate privind personalul, instalațiile rămân pregătite din punct de vedere tehnic pentru o eventuală repornire, în funcție de fezabilitatea economică.

În decembrie 2025, Azomureș – cea mai mare și singura platformă din România pregătită operațional pentru producția de îngrășăminte – a obținut o nouă Autorizație Integrată de Mediu, în urma unor investiții realizate în ultimii zece ani, care depășesc 300 de milioane de euro.