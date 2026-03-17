Ucraina e în pragul colapsului financiar, după ce Viktor Orban a blocat ajutorul UE de 90 de miliarde de euro destinați Kievului

Ucraina nu are în prezent nicio opțiune viabilă pentru a putea înlocui golul financiar provocat de blocarea, de către Ungaria lui Orban, a pachetului UE de ajutor financiar în valoare de 90 de miliarde de euro. Finanțele de care dispune în prezent Kievul pot menține Ucraina „pe linia de plutire” până la sfârșitul acestei primăveri, informează Kyiv Independent

Ungaria a blocat luna trecută împrumutul UE de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, care avea ca scop să stabilizeze finanțele țării devastate de război. Împrumutul fusese inițial aprobat de țările UE în decembrie 2025 și era destinat acoperirii a două treimi din nevoile financiare și militare ale Ucrainei.

„Atâta vreme cât Ucraina blochează conducta de petrol Drujba, Ungaria va bloca împumutul de 90 de miliarde de euro pentru războiul ucrainean. Nu putem fi șantajați”, a precizat premierul maghiar Viktor Orban.

Autoritățile de la Budapesta dau vina pe ucraineni pentru întreruperea livrărilor de petrol rusesc destinat Ungariei, prin conducta „Drujba”. Orban îi acuză pe ucraineni că nu repară acest oleoduct, avariat de ruși în războiul cu Ucraina.

FMI a transferat recent 1,5 miliarde de dolari Ucrainei, iar Japonia a acordat un împrumut de 1 miliarde de dolari (acești bani fiind inițal programați să fie livrați spre finele anului).

„Acești bani vor menține finanțele ucrainene pe linia de plutire până la sfârșitul primăverii”, au declarat oficiali ucraineni pentru Kyiv Independent.

Însă, după trecerea primăverii, „nu mai există nicio alternativă viabilă”, dacă pachetul financiar de la UE nu va putea fi deblocat, a declarat un oficial ucrainean, sub anonimat.

„Avem capacitate mică pentru a crește datoria publică. Singura resursă pe care ne bazăm sunt 30 de miliarde de la Uniunea Europeană”, a spus analista economică Oleksandra Mironenko, referindu-se la componenta din pachetul UE destinată nevoilor bugetare ale Kievului”.

Conform Politico, un consorțiu de țări nordice și baltice ar putea oferi sprijin financiar Ucrainei, pentru a menține stabilitatea financiară a țării până când împrumutul de 90 de miliarde de dolari de la UE va fi deblcoat.

Liderii europeni se reunesc la Bruxelles în 19-20 martie, în încercarea de a convinge Ungaria și Slovacia - care a amenințat și ea că se va opune acordării împrumutului - să dea undă verde împrumului de 90 de miliarde de euro destinați Ucrainei.