BNR a lansat o „comoară” numismatică: o reproducere din argint a monedei de 5 lei emisă în timpul lui Carol I: „E o creație memorabilă”

Reproducerea monedei de 5 lei 1880 are un tiraj fix de 1.000 de exemplare şi deschide seria „Monedele României”. Foto: BNR

Banca Națională a României (BNR) a lansat, luni, circuitul numismatic seria „Monedele României”, destinată colecţionarilor, prima emisiune fiind o reproducere din argint a monedei de 5 lei emisă în perioada lui Carol I. Tirajul acestei emisiuni numismatice este de 1.000 piese și o monedă costă 800 de lei, fără TVA, potrivit BNR.

Această monedă este una dintre piesele emblematice ale patrimoniului românesc şi „o adevărată bijuterie numismatică”, a precizat Cristian Popa, preşedintele Comisiei de numismatică şi membru al Consiliului de Administraţie al BNR, potrivit Agerpres.

„Unele capodopere nu trebuie reinventate, trebuie doar readuse în lumină. Banca Naţională a României lansează astăzi în circuitul numismatic o nouă serie de monede destinate colecţionării: Seria "Monedele României". Prima emisiune a seriei este o reproducere din argint, în calitate Proof, a uneia dintre piesele emblematice ale patrimoniului numismatic românesc: moneda de 5 lei 1880, emisă în vremea lui Carol I, o adevărată bijuterie numismatică. Prin această lansare, BNR oferă publicului larg şi comunităţii numismatice ocazia de a redescoperi o piesă memorabilă din patrimoniul monetar naţional”, a scris Cristian Popa, într-o postare pe reţeaua LinkedIn.

BNR a postat, pe canalele sale de pe rețelele sociale, imagini cu moneda.

Prima monedă emisă după obținerea independenței

Cristian Popa a menționat că în spatele acestei comori numismatice stă „o poveste pe măsura frumuseţii sale”.

„După formarea statului român modern în urma unirii Moldovei cu Ţara Românească sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza (1859), una dintre priorităţile fundamentale ale noului stat a fost crearea unui sistem monetar naţional stabil.

În anii 1860 circulaţia monetară era extrem de eterogenă: pe teritoriul României circulau simultan monede otomane, austriece, ruseşti, franceze sau germane, ceea ce complica fiscalitatea, comerţul şi contabilitatea publică. Odată cu abdicarea Principelui Cuza în 1866 şi venirea pe tron a principelui Carol I, reforma monetară a devenit o prioritate a noului stat român. Iar Legea monetară din 22 aprilie 1867 a pus piatra de temelie a sistemului monetar modern al României, leul fiind introdus drept unitate monetară naţională, alături de subdiviziunea sa, banul.

Sistemul a fost conceput după modelul Uniunii Monetare Latine, cu scopul de a atinge stabilitatea financiară şi de a facilita comerţul internaţional. Contextul geopolitic al vremii nu era însă favorabil. De aceea, primele monede româneşti au fost bătute în străinătate, la Birmingham. Dar, cu răbdare, curaj şi viziune, România a făcut un pas decisiv în consolidarea propriei identităţi monetare prin inaugurarea, în 1870, a Monetăriei Statului”, a transmis Popa.

Preşedintele Comisiei de numismatică subliniază că după Războiul de Independenţă din 1877, afirmarea suveranităţii naţionale a mers mână în mână cu întărirea sistemului monetar românesc şi cu consacrarea leului ca simbol al statalităţii.

„Moneda de 5 lei din argint, emisă în 1880, una dintre cele mai reprezentative piese ale sistemului monetar românesc este prima monedă de mari dimensiuni (37 mm şi greutate de 25 grame) emisă după obţinerea independenţei statale.

Preţul său a fost plătit de soldaţii români în luptele purtate la sud de Dunăre. Astăzi, la aproape un secol şi jumătate distanţă, BNR oferă comunităţii numismatice ocazia de a redescoperi această creaţie memorabilă a patrimoniului monetar naţional.

(...) Vorbim însă de un prim pas, prima reproducere dintr-o serie care va continua şi în anii ce vin. Pentru colecţionari, urmează o perioadă cu adevărat specială”, mai scris Cristian Popa, pe reţeaua LinkedIn.

O monedă pentru colecționari: 1.000 de piese la 800 de lei fiecare

Aversul monedei prezintă în centru efigia domnitorului Carol I al României în profil spre stânga. Litera „R” de la reproducere apare în stânga portretului, în partea de jos numele gravorului „KULLRICH” și inscripția „CAROL I DOMNUL ROMANIEI” în arc de cerc. Toate elementele sunt înconjurate de un cerc perlat ce urmează circumferința piesei.

Reversul monedei redă în centru stema României din anul 1880, având în partea de sus inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală reprezentată prin cifra „5” și litera „L” poziționate bilateral, în dreapta un spic de grâu, în stânga litera „B” și în exergă anul de emisiune „1880”. Toate elementele sunt înconjurate de un cerc perlat ce urmează circumferința piesei.

Reproducerile din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoţite de certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză şi franceză pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Preţul de vânzare pentru reproducerea din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 este de 800,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate, potrivit site-ului BNR.