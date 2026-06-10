Revoltă în rândul rezidenților, după moartea medicului de la Floreasca: „Suntem criticați dacă luăm un minut pauză pentru a bea apă”

„În momentul în care medicul își ia un minut de pauză în fața pacienților, este criticat pentru acea pauză sau pentru faptul că bea apă în timpul gărzilor”, spune un rezident. Colaj Foto: Captură Antena 3 CNN

Este revoltă în rândul rezidenţilor după moartea medicului de la Spitalul Floreasca din Capitală. Sufocaţi de gărzile interminabile, rezidenţii cer reorganizarea gărzilor în ture de 12 ore în loc de 24, plata gărzilor în primii ani de muncă, dar și condiții decente în secții. Aproape toţi rezidenţii cer să aibă acces la un grup sanitar funcţional, acces constant la dezinfectante şi materiale sanitare, potrivit datelor colectate de Colegiul Medicilor din România. Astăzi, rezidentul de 32 care a murit după ce a luat fentanil în timpul gărzii a fost condus pe ultimul drum.

Teodora este în anul 4 de rezidenţiat, la secţia de chirurgie a Spitalului Clinic Colţea. Povesteşte că volumul de muncă este enorm, dar dorinţa de a vindeca şi zâmbetele pacienţilor o ajută să treacă peste orice obstacol.

„Câți pacienți vedeți dumneavoastră? Cred că uneori ajungem și la 20 de pacienți. Venim dimineața pe la 6:45, îi vedem, iar programul operator începe de obicei la ora 8. Încercăm să îi vedem pe toți în această oră. Este greu de gestionat, dar, cu dedicare, cred că totul se poate”, spune Teodora Tomoșoiu, medic rezident la Chirurgie Generală.

Moartea medicului de la Spitalul Floreasca din Capitală a stârnit o revoltă în rândul rezidenţilor care îşi strigă acum nemulţumirile. Cei mai mulţi se plâng că sunt sufocaţi de gărzile interminabile.

„În momentul în care, să zicem, medicul, chiar și medicul rezident, își ia un minut de pauză în fața pacienților, este criticat pentru acea pauză sau pentru faptul că bea apă în timpul gărzilor”, spune Diana Nastasă, medic rezident la Sănătate Publică și Management, dar și președintele Societății Multidisciplinare a Medicilor Rezidenți.

„Nu pot să spun că avem o zonă de recreere special destinată medicilor rezidenți, în care să putem mânca și să ne odihnim măcar 10 minute atunci când suntem în gardă”, explică și Andrei Trifu, alt medic rezident.

Epuizarea, stresul şi adicţiile sunt un pericol major pentru sănătatea personalului medical. De accea, rezidenţii cer de urgenţă scurtarea gărzilor dar şi plata acestora în primii ani de muncă.

„Evident că nu sunt plătit. Pe nimeni nu interesează”, spune și un medic rezident din Bihor.

În prezent, legislatia permite scurtarea gărzilor în ture de 12 ore dar şi plata acestora. Măsura ar urma se aplice în curând şi la Spitalul Clinic Colţea.

„Personalul este dispus să facă astfel de gărzi. Avem în vedere să limităm activitatea medicală din gardă la un număr mai redus de ore”, spune Cosmin Bezede, managerul Spitalului Clinic Colțea.

După tragedia produsă la spitalul Floreasca, autorităţile iau în calcul testarea antidrog înainte de începerea gărzilor.