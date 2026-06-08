Noi detalii în cazul rezidentului găsit mort la Floreasca: Făcuse 14 gărzi în 3 luni și ar fi luat fentanil pentru a face față oboselii

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Medicul rezident în anul cinci, care a fost găsit mort într-o toaletă a Spitalului Floreasca, își administrase fentanil, potrivit surselor de la Medicina Legală. Cei care l-au cunoscut îl descriu drept un medic foarte bun și dedicat profesiei. Chiar acest lucru i-ar fi adus sfârşitul: lua medicamentul respectiv ca să poată rezista în gărzi şi să fie apt de muncă inclusiv după cele 24 de ore în spital. Reprezentanții spitalului spun că medicul făcuse 14 gărzi în ultimele trei luni.

Primele date în urma autopsiei arată că medicul și-ar fi administrat fentanil înainte să moară, potrivit unor surse. Este un medicament utilizat în medicină pentru anestezie și controlul durerii severe, dar cu risc foarte mare de dependență și supradoză chiar în doze mici.

Fentanilul este un analgezic extrem de puternic, de zeci de ori mai puternic decât morfina, unul dintre cele mai puternice opioide folosite în medicină.

Ipotezele anchetatorilor se concentrează pe consum autoadministrat pentru a face față stresului profesional, gărzilor îndelungate și ritmului extrem de exigent din prima linie, iar fentanilul este văzut ca o „scurtătură” pentru a rămâne treaz și concentrat.

„Probabil, unii mai pricepuți știu să își administreze aceste medicamente. Nu se droghează nimeni. Sunt medicamente pe care, fiind medici, știu să le administreze, numai că, din păcate, din dorința de a se recupera prea repede, probabil și-a administrat o doză prea mare. Ce s-a întâmplat este, într-adevăr, o tragedie. Cu siguranță nu a vrut să se sinucidă. Cu siguranță, din oboseală, a făcut lucrul acesta”, a spus medicul Toni Popoescu.

Reprezentanții unității medicale spun că medicul a facut 14 gărzi în ultimele 3 luni. În anumite unități cu regim de presiune mare, consumul de substanțe forte a devenit aproape o practică. Totuși,e ste vorba de un fenomen de grup restrâns, nu de o masă largă.

„Noi nu avem voie să fim vulnerabili, nu avem voie să părem nesiguri pe cunoştinţele noastre, poate pune presiuni asupra unor tipologii de oameni, chiar şi doctori fiind”, explică Ioana Silion, psihiatru.

Totuşi, nu este clar cum a ajuns fentanilul în posesia medicului, pentru că spitalul susţine că nu lipseşte nimic din stocurile pe care le are, iar eliberarea pe bază de reţetă este un proces foarte bine controlat.

„Și în spitale vorbim de fiole, iar în farmaciile cu regim deschis este același regim strict. Rețeta galbenă există în patru exemplare. Un exemplar rămâne la medic, un exemplar la farmacie, unul la pacient și, dacă se decontează, unul la Casa de Asigurări de Sănătate”, spune farmacista Beatrice Speteanu.

ONU și studiile internaționale recunosc că personalul medical abuzează de substanțe psihoactive, însă în România nu există anchete epidemiologice recente specializate pentru medici, pentru a înţelege pe deplin fenomenul.