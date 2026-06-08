Surse: Medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca din București și-ar fi administrat Fentanyl

1 minut de citit Publicat la 11:54 08 Iun 2026 Modificat la 12:39 08 Iun 2026

Surse: Medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca din București și-ar fi administrat Fentanyl. FOTO: Getty Images

Medicul rezident de la Spitalul Floreasca din București, care a fost găsit mort sâmbătă într-o baie a unității sanitare, și-ar fi administrat Fentanyl, arată primele concluzii ale medicilor legiști, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Astfel, primele date în urma autopsiei arată că medicul și-ar fi administrat Fentanyl înainte să moară, potrivit unor surse INML.

Medicul rezident a fost găsit mort, sâmbătă, în toaleta unității medicale. Colegii săi au sesizat dispariția după mai multe ore, iar la scurt timp acesta a fost descoperit în zona grupului sanitar.

Potrivit unor surse, medicul era rezident în anul V și intrase de gardă în cursul dimineții. După ce nu a mai putut fi găsit, colegii au început să îl caute în spital. Acesta a fost descoperit fără suflare după-amiază, în toaleta unității sanitare.

Surse apropiate anchetei spun că medicii și colegii săi ar fi încercat să îl resusciteze, însă manevrele nu au avut rezultat. Decesul a fost constatat la scurt timp, iar cazul a fost preluat de polițiști și procurori.

Potrivit primelor informații, pe corpul medicului ar fi fost observate urme care ar putea indica faptul că acesta și-ar fi administrat o substanță injectabilă. Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma necropsiei și a analizelor toxicologice.

Surse din mediul medical spun că medicul era apreciat de colegi și nu existau semnale care să indice probleme la locul de muncă. Cei care l-au cunoscut îl descriu drept un medic foarte bun și dedicat profesiei.

Potrivit acelorași surse, medicul ar fi avut doi copii mici.