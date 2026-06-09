Medicii care intră în gardă ar putea să fie testaţi antidrog. Colegiul Medicilor face schimbări după moartea doctorului de la Floreasca

Testarea antidrog a medicilor şi poliţiştilor, discutată în Parlament. Sursa foto: Getty Images

Medicii care fac gărzi în spitalele de urgenţă ar putea fi testaţi antidrog. Colegiul Medicilor din România ia în calcul acestă variantă, după decesul rezidentului de la Spitalul Floreasca, descoperit în baia unității medicale. Acesta și-ar fi injectat Fentanyl, arată primele rezultate ale autopsiei. Între timp, soţia doctorului a transmis un mesaj emoţionant, iar trupul neînsufleţit al acestuia fost depus la o biserică din oraşul Târgu Cărbunești, judeţul Gorj. Înmormântarea va avea loc miercuri.

Medicii care intră în gardă ar putea să fie testaţi antidrog

Colegiul Medicilor din România a anunţat că, în perioada următoare, vor fi organizate cursuri online pentru a oferi sprijin psihologic şi psihiatric medicilor care au nevoie de ajutor. Totodată, ia în calcul testarea doctorilor înainte de a intra în gardă – testarea pentru substanțe psihoactive sau alte tipuri de substanțe.

Această măsură ar urma să se aplice, în special, în spitalele de urgenţă, unde numărul pacienţilor este extrem de mare şi, de asemenea, volumul de muncă este uriaş. Momentan, nu se ştie cum medicul rezident de 32 de ani a reuşit să obţină acea substanţă extrem de puternică: Fentanyl. La Spitalul Floreasca din Capitală au fost verificate stocurile de stupefiante şi nu au fost descoperite produse lipsă.

De altfel, există un registru al stupefiantelor şi un protocol prin care aceste substanţe sunt eliberate din farmacia unităţii medicale. Există chiar şi un dulap supravegheat de şeful de gardă, iar medicul care administrează pacienţilor Fentanyl, este obligat să aducă şi fiola utilizată.

Sunt foarte multe întrebări fără răspuns în aeastă tragedie. Din păcate, este un fenomen care, în ultimii ani, a luat amploare – consumul de substanţe în cazul medicilor care sunt epuizaţi, care se confruntă cu un volum mare de muncă. Este şi cazul doctoriţei de la Spitalul Judeţean Buzău, Ștefania Szabo, care şi-a administrat Propofol, un anestezic extrem de puternic. Dar şi de doctorul de la Spitalul din Vatra Dornei, care a fost prins în flagrant de DIICOT în timp ce consuma substanţe chiar din farmacia unităţii medicale.

Din nefericire, nu există în spitalele din ţara noastră un serviciu care să supravegheze şi să evalueze periodic sănătatea doctorilor. Există Medicina Muncii, dar atribuţiile acestor angajaţi sunt limitate.

Mesajul scris de soţia medicului găsit mort la Spitalul Floreasca

În vârstă de 32 de ani, Alexandru era medic rezident în anul V la specializarea Medicină de Urgență. El avea doi copii cu partenera lui de viaţă, iar sâmbătă după-amiază, a fost descoperit fără viaţă într-o toaletă a Spitalului Clinic de Urgență Floreasca din Bucureşti.

Familia, rudele şi prietenii sunt şocaţi de tragedia care a avut loc.

"Ai plecat prea devreme, iubitul meu… și ne-ai lăsat singuri! De acolo de unde ești să ai grijă de copiii tăi, atât te mai rog, că ei erau lumina ochilor tăi!", a scris soţia lui Alexandru pe o reţea socială.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al medicului rezident a fost depus la Biserica "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din Târgu Cărbunești, unde cei apropiați îi pot aduce un ultim omagiu. Slujba de înmormântare este programată miercuri, începând cu ora 13:00, în localitatea Pojogeni, judeţul Gorj.