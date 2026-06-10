Reduceri și gratuități la transport pentru anumiți călători: Parlamentul tocmai a prelungit facilitățile până la finalul anului 2026

<1 minut de citit Publicat la 16:07 10 Iun 2026 Modificat la 16:07 10 Iun 2026

Tren de călători în Gara de Nord din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Parlamentul a adoptat miercuri proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 74/2025, act normativ care prelungește până la 31 decembrie 2026 acordarea facilităților de transport pentru anumite categorii de beneficiari, printre care veteranii de război, văduvele de război și pensionarii.

Potrivit documentului, beneficiarii vor putea folosi în continuare, pe tot parcursul anului 2026, aceleași documente pe baza cărora primesc gratuități sau reduceri la transport, respectiv tichetele de călătorie gratuite și taloanele speciale de călătorie.

Măsura a fost necesară deoarece facilitățile prevăzute de Legea nr. 44/1994 și Legea nr. 147/2000 nu au fost integrate până în prezent în cardurile de sănătate. În plus, nu toți beneficiarii dețin un astfel de card, iar utilizarea acestuia urmează să înceteze odată cu introducerea cărții electronice de identitate.

Este vorba despre facilități precum călătorii gratuite sau compensate la transportul feroviar, auto și naval, acordate veteranilor de război, văduvelor de război și unor categorii de pensionari, conform legislației în vigoare.

Proiectul de lege fusese adoptat anterior de Senat, iar Camera Deputaților a avut astăzi ultimul cuvânt în procesul legislativ, fiind for decizional.