Lacul din România care a secat atât de mult încât scoicile au ieșit la suprafață

Lacul de acumulare Vârșolț a ajuns la cel mai mic volum din ultimii zece ani. Foto: Agerpres Foto

Lacul de acumulare Vârșolț, una dintre sursele de apă pentru Zalău, Șimleu Silvaniei și mai multe localități din Sălaj, a ajuns la cel mai mic volum din ultimii zece ani. Seceta prelungită și temperaturile ridicate au făcut ca apa să se retragă atât de mult, încât pe fundul rămas descoperit se văd acum scoici și întinderi mari de pământ crăpat.

În mod normal, acumularea are aproximativ 14 milioane de metri cubi de apă. În prezent, au mai rămas circa cinci milioane, potrivit directorului Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj, Cristian Crișan.

„Este o scădere semnificativă a cantității de apă din acumularea Vârșolț. Dacă în mod normal avem circa 14 milioane de metri cubi, acum am ajuns la cinci milioane de metri cubi. A fost o perioadă fără precipitații, dar și cu temperaturi ridicate, care produc evaporarea apei. Avem o medie zilnică de evaporație de opt litri pe metru pătrat”, a declarat acesta pentru AGERPRES.

Nivelul apei a scăzut atât de mult încât, de pe drumul dintre Zalău și Crasna, poate fi văzută o fâșie largă de teren uscat și albicios în jurul lacului. Suprafețe care până anul trecut erau sub apă sunt acum complet descoperite, iar pe ele au rămas numeroase scoici, unele de dimensiuni mari.

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Cele trei cursuri care alimentau lacul au secat

Seceta a redus drastic și cantitatea de apă care ajunge în acumulare. Cele trei cursuri care o alimentau - Mortăuța, Crasna și Colițca - au secat.

Pescarii care încă vin la Vârșolț spun că diferența este vizibilă de la o săptămână la alta.

„A scăzut foarte mult apa. Deja am mutat bețele de pescuit de trei ori mai spre lac. Nici peștii nu mai trag în această perioadă secetoasă”, spune unul dintre ei.

Un alt pescar, care vine aici de aproximativ 40 de ani, spune că nu își amintește să fi văzut lacul atât de scăzut în ultima perioadă.

„Eu vin aici la pescuit de peste 40 de ani, dar de mult nu a mai fost așa secetă. Cred că adâncimea apei a scăzut cu trei metri”, afirmă acesta.

Și Alexandru Brumar, care a lucrat o mare parte din viață la acumularea Vârșolț, spune că nu a mai întâlnit un nivel atât de redus al apei din anii '90.

Autoritățile au redus cantitatea de apă luată din lac

Din cauza situației, debitul furnizat din Vârșolț către Compania de Apă Someș a fost redus de la 170 de litri pe secundă la cel mult 145 de litri pe secundă. Diferența este acoperită prin aducțiunea de la Tarnița, din județul Cluj.

De altfel, Compania de Apă Someș folosește încă din primăvară doar cantitatea minimă necesară din lac.

„Noi încă din aprilie-mai luăm din lacul Vârșolț doar minimul necesar, pentru alimentarea cu apă a unei părți din Zalău, Șimleu Silvaniei și alte câteva localități. Principala sursă de alimentare cu apă este, în prezent, aducțiunea de la Tarnița”, a declarat Marcel Zaharie, directorul sucursalei Sălaj a Companiei de Apă Someș.

Acesta spune că alimentarea populației nu este afectată în acest moment. Dacă însă nivelul lacului va continua să scadă, autoritățile ar putea renunța temporar complet la apa din Vârșolț.

„Dacă apa mai scade mult în lacul Vârșolț, poate se va ajunge și la decizia sistării furnizării de apă din această sursă. În acest caz, vom găsi soluții pentru furnizarea apei doar de la Tarnița”, a spus Zaharie.

Secetă severă în bazinul Someș-Tisa

Situația de la Vârșolț nu este izolată. Datele Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa de la începutul lunii august arată debite extrem de mici în mai multe bazine hidrografice.

În bazinul Crasnei și pe afluenții Someșului Inferior și Someșului Mic, scurgerea era sub 10% din media multianuală. La 12 stații hidrometrice era înregistrat debit zero, iar la 15 stații fusese atins minimul istoric absolut. La alte 34 de stații, aproximativ o treime din punctele de monitorizare, fusese atins sau depășit recordul minim de debit pentru data de 5 august.

Dintre principalele acumulări folosite ca surse de apă brută în regiune, Vârșolț era singura pentru care autoritățile semnalau un risc privind rezervele disponibile.

Lacul, construit între 1976 și 1979 pe râul Crasna, are aproximativ 456 de hectare și o lungime de aproape 3,8 kilometri. Este folosit atât pentru alimentarea cu apă, cât și pentru protecția împotriva inundațiilor, agrement și pescuit.

Deocamdată, apa pentru populație este asigurată cu ajutorul sursei de la Tarnița. Cât va mai putea fi folosit însă lacul Vârșolț depinde de ploile din perioada următoare și de cât va mai continua seceta.