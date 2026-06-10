FT: Mercedes-Benz intră şi în industria de Apărare şi fabrică un model G-Class care să poată intercepta drone

Mercedes Benz G Class. Sursa foto: Profimedia

Producătorul auto german Mercedes Benz va produce vehicule dotate cu sisteme care vor putea intercepta drone. Compania va încheia un parteneriat cu un startup-ul Tytan, care vizează protejarea infrastructurii critice europene de dronele ostile, devenind cel mai recent gigant auto german aflat în dificultate care se extinde în sectorul apărării, notează Financial Times. Sistemul, numit Drone Defender, va folosi dubiţa Sprinter de la Mercedes și o versiune militară a SUV-ului Clasa G, deja utilizat de forțele armate germane, ca platformă pentru arma anti-dronă.

Mercedes va furniza vehicule pentru un sistem mobil de apărare aeriană care să vizeze dronele mici cu vedere la persoana întâi (FPV), care au devenit o preocupare tot mai mare pentru agențiile de informații europene.

Oficialii au dat vina pe Rusia pentru creșterea activității suspecte a dronelor în jurul aeroporturilor de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022, cu observări la baze militare și alte locuri cheie.

Sistemul se numeşte Drone Defender

Sistemul, numit Drone Defender, va folosi camioneta Sprinter de la Mercedes și o versiune militară a SUV-ului Clasa G al producătorului auto, deja utilizat de forțele armate germane, ca platformă pentru armă.

Va fi echipat cu o sumedenie de senzori și lansatoare pentru diverse tipuri de drone interceptoare Tytan, care sunt concepute pentru a distruge vehicule aeriene fără pilot (UAV) suspecte fie prin izbirea lor, fie prin utilizarea unui focos pentru a le detona.

Companiile intenționează să realizeze un sistem mult mai ieftin și mai ușor de utilizat decât platformele complexe concepute pentru utilizare în prima linie. Printre acestea se numără Skyranger de la Rheinmetall, care s-a dovedit eficient în doborârea dronelor rusești în Ucraina, dar costă peste 10 milioane de euro per vehicul și a suferit, de asemenea, de întârzieri la livrare.

Tytan, care produce deja o dronă interceptoare numită Metis, intenționează să înceapă producția Defender până la sfârșitul anului. Scopul este de a atinge niveluri de producție de mii de sisteme pe an.

Parteneriat Mercedes-Tytan

Parteneriatul Mercedes-Tytan marchează cea mai recentă colaborare între o companie auto germană și actori din sectorul de apărare în plină expansiune din cea mai populată națiune a UE, care a alocat peste 750 de miliarde de euro pentru cheltuieli militare de acum până la sfârșitul anului 2030.

Acest lucru vine pe fondul unei eforturi a Berlinului de a încuraja industria auto, care s-a confruntat cu o scădere a profiturilor pe fondul concurenței din partea Chinei, să ofere atât expertiza sa în producția de masă, cât și surplusul de capacitate producătorilor de arme care încearcă să se extindă rapid ca răspuns la cererea europeană în creștere.

Tytan, fondată în 2023 de doi foști studenți de la Universitatea Tehnică din München, a fost însărcinată de Bundeswehr în octombrie anul trecut cu dezvoltarea unui prototip de sistem de apărare împotriva dronelor pentru a proteja bazele militare de dronele suspecte, într-o tranzacție în valoare de aproape 20 de milioane de euro.

Parteneriatul cu Mercedes a continuat acea activitate, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu planurile. Tytan spera să vândă sistemul mai multor guverne europene, mai multe discuții fiind deja în curs de desfășurare, a adăugat persoana respectivă.

Clasa G Wolf pentru Armată

Mercedes-Benz produce deja o versiune militară a modelului său Clasa G, cunoscut sub numele de Wolf, la o fabrică din Graz, Austria. Producătorul auto este implicat de mult timp în sectorul apărării, dar s-a separat de o mare parte din producția sa militară atunci când și-a desprins afacerea cu camioane, Daimler Truck, în 2021.

Versiunea civilă a Clasei G este deosebit de căutată de artiștii hip-hop și de fotbaliști și a fost unul dintre cele mai performante modele Mercedes-Benz din ultimii ani.