Cupa Mondială 2026. „Toată lumea la Antena”. Unde vezi meciurile, și pentru ce este acces liber la AntenaPlay

Emblema FIFA World Cup 2026 pe stadionul din Kansas, SUA. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cupa Mondială 2026 începe joi, iar fiecare meci, gol, fază importantă și rezumat se vor vedea pe Antena 1, Antena 3 CNN și pe Antena PLAY. Pe tot parcursul celei mai prestigioase competiții din lumea fotbalului, „Toată lumea la Antena” nu este doar un slogan, ci devine locul de întâlnire care unește fanii fotbalului și nu numai.

Printre jurnaliștii care vor prezenta „Toată lumea la Antenă” se numără Dan Pavel, Olivia Păunescu, Cătălin Țepelin, Florin Căruceru, care vor avea invitați de renume, câțiva dintre ei fiind Florin Răducioiu, Bogdan Stelea, Ionuț Lupescu, Ioan Andone și Raul Rusescu.

Universul Antena are trei echipe speciale de reporteri și cameramani, gata să relateze cele mai importante evenimente de la Cupa Mondială: Cristi Popovici, Silviu Corneanu și Bogdan Gheorghe.

O schimbare istorică pentru Cupa Mondială este oprirea reprizelor în minutul 22. În fiecare meci, partida va fi oprită pentru cel mult 2 minute și 30 de secunde pentru hidratarea jucătorilor.

Piața George Enescu devine Piața Antena World Cup

Toate meciurile Mondialului de anul acesta vor fi difuzate în Piața George Enescu, care va fi redenumită Piața Antena World Cup pe tot parcursul competiției. Un cub uriaș, a cărui fiecare fațetă este un ecran de 64 metri pătrați, a fost montat în fața Atenelului, iar atomsfera promite să fie una de stadion.

Zi de zi, Universul Antena va difuza imagini inedite din cel mai important ecosistem media din România.

Cupa Mondială 2026 se vede și pe Antena PLAY

Antena PLAY promite o experiență unică, cu toate imaginile de la Cupa Mondială disponibile LIVE în două canale exclusive.

Toate meciurile vor fi în direct pe Antena PLAY. Cei care nu au reușit să se trezească sau au adormit pe parcurs, vor găsi în platformă meciurile inregistrate, rezumatele lor sau doar golurile din timpul jocului sau de pe tot parcursul zilei.

Toate meciurile și comentariile vor fi disponibile în platformă pe baza abonamentului. Antena PLAY va transmite peste 1.000 de ore de la Cupa Mondială, cu tehnologia inovatoare FIFA Match Buddy care permite selecții suplimentare de camere, dar și cu producții special speciale.

Noul format „Fiertzi pe Mondial” cu Tamaș și Alexa va prezenta, zilnic, Mondialul prin ochii a doi fotbaliști care au jucat și marcat pentru România.

Ce se poate vedea fără abonament

Golurile și rezumatele meciurilor pot fi vazute gratuit pe Antena PLAY. Tot ce trebuie să faci este să își creezi un cont pe platformă.

Cupa Mondială 2026 este transmisă la TV și online de Grupul Antena, prin Antena 1, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

Meciurile care vor avea loc în Canada, SUA şi Mexic pot fi urmărite în exclusivitate pe canalele menționate, iar toate informațiile legate de competiție vor fi regăsite pe pagina dedicată de pe antena3.ro.