Piața George Enescu devine Piața World Cup. Toate meciurile de la Cupa Mondială 2026 se difuzează în fața Ateneului pe un ecran uriaș

Proiecţiile vor fi făcute pe un ecran de 64 de metri pătrati. Foto: Captură Antena 3 CNN

Toate meciurile Cupei Mondiale 2026 se vor vedea în Piaţa World Cup din centrul Bucureștiului, în fața Ateneului. Proiecţiile vor fi făcute pe un ecran de 64 de metri pătrati, în conditii de vizibilitate superioară. Sute de locuri vor fi disponibile în locație pentru ca fanii să se simtă ca pe stadion.

Începând de joi, când se dă oficial startul Cupei Mondiale, Piața George Enescu de pe Calea Victoriei se va transforma în Piața World Cup. Ecranele au fost deja instalate, fiind vorba despre un cub imens, de 64 de metri pătrați.

Toate fazele de la toate meciurile importante se vor vedea cel mai bine aici. Vorbim despre unul dintre cele mai mari spectacole sportive, care începe în doar câteva zile. Aici, întreaga Piață George Enescu se va transforma, practic, într-un stadion. Sute de fani pot veni aici și pot urmări meciurile.

Intrarea va fi liberă și sunt asigurate toate condițiile: mese, scaune și locuri în picioare pentru cei care își doresc acest lucru, baruri de unde își pot cumpăra ceva de băut sau poate și ceva de mâncat. Totul va fi gata joi, de la ora 20:00, când va avea loc primul meci.

Programul complet al meciurilor poate fi găsit AICI.

Ediția din 2026 promite recorduri după recorduri, fiind cel mai mare Campionat Mondial de fotbal din istorie. Cei de la FIFA estimează că va fi urmărit de peste 5 miliarde de telespectatori la nivel mondial. Este, de asemenea, și ultimul campionat în care doi dintre cei mai iubiți fotbaliști ai planetei se vor întâlni: Ronaldo și Messi.

Cupa Mondială 2026 este transmisă la TV și online de Grupul Antena, prin Antena 1, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

Meciurile care vor avea loc în Canada, SUA şi Mexic pot fi urmărite în exclusivitate pe canalele menționate, iar toate informațiile legate de competiție vor fi regăsite pe pagina dedicată de pe antena3.ro.