Imagini aeriene de la asfaltarea lotului 3 al Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani. CNAIR: Se lucrează şi relocarea rețelei de utilități

1 minut de citit Publicat la 18:33 10 Iun 2026 Modificat la 18:33 10 Iun 2026

Imagini aeriene de la asfaltarea lotului 3 al Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani. Sursa foto: CNAIR

CNAIR a prezentat, miercuri, imagini aeriene din zona Mircești (județul Iași), de pe lotul 3 al Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani, unde continuă lucrările de asfaltare. "În paralel, se lucrează la terasamente, structuri, relocare rețele utilități. Lotul 3 Mircești – Pașcani are o lungime totală de 28,09 km, stadiul fizic raportat la finalul lunii mai fiind de 51%", au transmis autorităţile.

CNAIR a mai precizat că, pe acest drum, antreprenorul este mobilizat cu trusa de așternere (finisor cu deschiderea de 14 m, cilindri compactori, autobasculante transport mixtură, muncitori).

"Așternere mixturi asfaltice (strat de legătură) pe lotul 3 al autostrăzii A7 Bacău – Pașcani.

Imagini aeriene surprinse astăzi în zona Mircești (județul Iași), unde antreprenorul este mobilizat cu trusa de așternere (finisor cu deschiderea de 14 m, cilindri compactori, autobasculante transport mixtură, muncitori).

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După pregătirea suprafeței de așternere, de la începutul acestei săptămâni au fost turnați deja aproximativ 3 km liniari de mixtură la nivel de strat de bază, în acest moment turnându-se deja stratul de legătură, din totalul celor 11 km pregătiți pentru această etapă a lucrărilor.

În paralel, se lucrează la terasamente, structuri, relocare rețele utilități. Reamintim, lotul 3 Mircești – Pașcani are o lungime totală de 28,09 km, stadiul fizic raportat la finalul lunii mai fiind de 51%", a mai transmis CNAIR.