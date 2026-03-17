Un pasager a deschis ușa avionului în mers și a sărit pe pistă, în Polonia, după ce a devenit agresiv la bord

Pasagerul a avut un comportament agresiv pe durata zborului, lovind un membru al echipajului și refuzând să respecte instrucțiunile. FOTO: Hepta

Un cetățean spaniol în vârstă de 27 de ani a fost arestat pe aeroportul din Varșovia, după ce a deschis ușa aeronavei în timpul rulării și a activat trapa de urgență, pe care a folosit-o pentru a coborî. Incidentul s-a petrecut pe 12 martie 2026, la bordul unui zbor pe ruta Tenerife–Varșovia, potrivit Onet.

Potrivit informațiilor disponibile, pasagerul a avut un comportament agresiv pe durata zborului, lovind un membru al echipajului și refuzând să respecte instrucțiunile. După aterizare, în timpul deplasării aeronavei spre poziția de parcare, acesta a deschis ușa și a coborât pe rampa de evacuare.

Ofițerii din cadrul Grupului de Intervenție Specială al Postului de Grăniceri Varșovia–Okęcie au intervenit de urgență, după ce au fost alertați cu privire la incident. Aceștia se aflau deja pe platformă și au observat deschiderea bruscă a ușii aeronavei și activarea automată a toboganului de evacuare.

După ce avionul a aterizat și a rulat spre punctul de parcare, a avut loc un incident care a necesitat un răspuns imediat din partea autorităților. Ofițerii Grăniceri care așteptau pe platformă au observat că ușile avionului s-au deschis brusc, iar apoi rampa de evacuare s-a extins automat. Câteva momente mai târziu, un pasager a coborât de pe rampă pe platformă și a încercat imediat să scape.

Conform raportului căpitanului aeronavei și declarațiilor membrilor echipajului, bărbatul nu a respectat instrucțiunile comandantului aeronavei în timpul zborului, a refuzat să se așeze și s-a comportat agresiv față de echipajul de cabină și de ceilalți pasageri. La un moment dat, a lovit un membru al echipajului de mai multe ori. Incidentele au culminat în timp ce aeronava rula spre punctul de parcare, când pasagerul i-a împins pe membrii echipajului și a deschis ușa aeronavei.

După ce a fost imobilizat, tânărul de 27 de ani a fost dus la infirmeria aeroportului și a fost arestat pentru comiterea unui act care pune în pericol siguranța traficului aerian.

Împotriva sa au fost inițiate procedurile preliminare. Comandantul Postului de Grăniceri Varșovia-Okęcie a emis o decizie de expulzare a cetățeanului spaniol de pe teritoriul Republicii Polone.