Un bărbat care l-a descoperit pe Dumnezeu s-a dus la Poliție ca să recunoască o crimă de acum 35 de ani și aproape că n-a fost crezut

Joseph Quiros-Soto se află acum în arest FOTO:

Timp de mai bine de 35 de ani, anchetatorii au încercat fără succes să afle cine l-a ucis pe Mauricio Cuadra, un locuitor din Bayonne, statul New Jersey, SUA, victimă a unui atac comis în propria casă din vara anului 1989.

Cazul, devenit unul dintre dosarele nerezolvate ale poliției, a cunoscut o turnură neașteptată în 2024, când un bărbat din Georgia s-a prezentat de bunăvoie la o secție de poliție aflată la peste 1.100 de kilometri de locul crimei și a mărturisit că el este autorul omorului, potrivit CNN.

Joseph Quiros-Soto le-a declarat anchetatorilor că a decis să spună adevărul după ce pastorul lui l-a îndemnat să își asume responsabilitatea pentru faptele sale. Potrivit autorităților, bărbatul a venit pregătit pentru posibilitatea de a fi arestat, având asupra sa medicamentele și bunurile personale.

Crima a avut loc pe 9 august 1989, când Mauricio Cuadra, în vârstă de 48 de ani, se afla în apartamentul său împreună cu prietena sa și cele două fiice ale acesteia. Conform documentelor judiciare, un intrus a pătruns cu forța în locuință, după ce a spart ușa de la intrare. Cuadra ar fi încercat să se apere cu o rangă, însă în timpul confruntării a fost imobilizat și împușcat în cap.

Quiros-Soto, care acum are 62 de ani, le-a spus anchetatorilor că apropierea lui de credința creștină a avut un rol decisiv în hotărârea de a mărturisi fapta după decenii de tăcere.

Mărturisirea care a redeschis dosarul

Pe 28 august 2024, Quiros-Soto s-a prezentat la Departamentul de Poliție din Locust Grove, Georgia, unde a recunoscut în fața polițiștilor că este responsabil pentru omorul comis în urmă cu mai bine de trei decenii. Dezvăluirea a declanșat o anchetă comună între autoritățile din Georgia și New Jersey.

Șeful Poliției din Locust Grove, Derrick Austin, a declarat pentru CNN că mărturisirea a fost privită inițial cu scepticism, având în vedere vechimea cazului.

„Părea greu de crezut, însă relatarea sa era extrem de detaliată. La un moment dat ne-am dat seama că este posibil să spună adevărul”, a afirmat Austin.

Potrivit procurorilor, suspectul a oferit informații despre desfășurarea atacului care nu au fost niciodată făcute publice, inclusiv detalii privind evenimentele petrecute în interiorul apartamentului. Anchetatorii susțin că aceste informații puteau fi cunoscute doar de autorul crimei.

Ulterior, detectivi din New Jersey s-au deplasat în Georgia pentru a-l audia. Autoritățile au precizat că Quiros-Soto a cooperat pe tot parcursul investigației și a manifestat remușcări pentru fapta comisă.

ADN-ul a confirmat declarațiile

Deși mărturisirea a fost făcută în 2024, arestarea a avut loc abia pe 27 mai 2026, la domiciliul suspectului din Griffin, Georgia. Potrivit anchetatorilor, întârzierea a fost determinată de timpul necesar verificării tuturor informațiilor furnizate de acesta.

În cadrul investigației, Quiros-Soto a oferit și o probă de ADN. Analizele au indicat o potrivire cu materialul biologic descoperit pe o pată aflată pe pantalonii victimei, probă colectată încă din 1989.

În prezent, bărbatul este reținut în Georgia și urmează să fie transferat în New Jersey. El a fost pus sub acuzare pentru omor și pentru omor comis în timpul unei spargeri de domiciliu.

Autoritățile nu au făcut publice informații suplimentare privind motivul crimei, explicând că ancheta este încă în desfășurare.