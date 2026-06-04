Maia Sandu anunţă că Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE

1 minut de citit Publicat la 15:44 04 Iun 2026 Modificat la 15:44 04 Iun 2026

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Foto: Getty Images

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat joi decizia Preşedinţiei cipriote a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea primelor capitole de negociere cu Republica Moldova, calificând-o drept un semnal clar de sprijin pentru parcursul european al ţării, notează Agerpres.

Potrivit Maiei Sandu, decizia reflectă unitatea şi determinarea Uniunii Europene şi confirmă faptul că Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare.

Preşedinta a făcut aceste aprecieri în cadrul unei întrevederi cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, în marja conferinţei de investiţii Moldova-Uniunea Europeană, găzduite la Chişinău, informează Preşedinţia Republicii Moldova într-un comunicat de presă.

Discuţiile au vizat reformele aflate în desfăşurare, alinierea legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar şi paşii următori în procesul de aderare la UE. Maia Sandu a reconfirmat angajamentul autorităţilor de a continua reformele, inclusiv în domenii sensibile precum justiţia şi administraţia publică locală.

La conferinţa economică au fost anunţate angajamente importante din partea companiilor private şi a băncilor de dezvoltare. Maia Sandu a subliniat că aceste investiţii reflectă beneficiile concrete ale parcursului european, precum crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea economică.

PE laudă parcursul Republicii Moldova spre UE

Eurodeputaţii din Comisia pentru Afaceri Externe salută angajamentul Republicii Moldova faţă de drumul său spre aderarea la Uniunea Europeană, avertizând în acelaşi timp asupra faptului că interferenţele străine coordonate de Rusia continuă.

Într-un text adoptat miercuri cu 58 de voturi pentru, 16 împotrivă şi 3 abţineri, Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European „salută progresul constant al guvernului moldovean în ceea ce priveşte reformele legate de UE, în ciuda unor provocări interne şi externe semnificative, nu în ultimul rând interferenţa ostilă persistentă a Rusiei în afacerile interne ale ţării”.

„În ceea ce priveşte procesul formal de extindere a UE spre Moldova, eurodeputaţii salută finalizarea cu succes a procesului bilateral de analiză şi îndeamnă statele membre ale UE din Consiliu să deschidă 'grupurile de negociere' fără alte întârzieri - în conformitate cu abordarea bazată pe merit”, se arată într-un comunicat al PE.