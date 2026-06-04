Nuntă în familia regală britanică. Peter Phillips, nepotul regelui Charles, se va căsători în acest weekend

Peter Phillips, fiul Prințesei Regale Anne, se va căsători sâmbătă cu Harriet Sperling, asistentă medicală, la Biserica All Saints. Sursa foto: Profimedia

Pe 6 iunie, Peter Phillips, nepotul regelui Charles, se va căsători cu asistenta medicală Harriet Sperling la Biserica All Saints din Kemble, în Cotswolds, Marea Britanie. Întreaga familie regală este așteptată să participe la eveniment.

Peter Phillips, fiul Prințesei Regale Anne, se va căsători sâmbătă cu Harriet Sperling, asistentă medicală în cadrul Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie. Nunta regală stârnește deja multă curiozitate şi entuziasm în Regatul Unit, relatează Corriere della Sera.

Fiul surorii regelui Charles al III-lea și logodnica sa, după ce au fost invitați la sărbătorile de Paște ale familiei Windsor din aprilie, îşi vor uni destinele sâmbătă în comitatul Gloucestershire, la mica biserică All Saints Kemble, una dintre cele mai exclusiviste zone rurale din regat. Ceremonia va fi intimă și privată.

„Majestatea Lor, Regele și Regina și Prințul și Prințesa de Wales, au fost informați despre anunț. Detalii suplimentare vor fi furnizate la momentul potrivit”, a anunțat o scurtă declarație oficială de la Londra la începutul primăverii. Anunțul logodnei făcut la 1 august a fost la fel de scurt: „ Domnul Peter Phillips, fiul Alteței Sale Regale Prințesa Regală și al Căpitanului Mark Phillips, și doamna Harriet Sperling, fiica regretatului domn Rupert Sanders și a doamnei Mary Sanders din Gloucestershire, și-au confirmat astăzi logodna oficială ”. De asemenea, s-a specificat că „atât Regele, cât și Prințul și Prințesa de Wales au fost informați”, deși, teoretic, nu era necesar, deoarece nu era vorba despre o Windsor, care se află în pozițiile de vârf în linia de succesiune la tron.

Nunta va avea loc la doi ani de la începutul poveştii de iubire și după o logodnă anunțată la puțin de un an de la prima apariție oficială a cuplului, la concursul de Badminton Horse Trials din mai 2024, când viitorea mireasă le-a cunoscut oficial pe Prințesa Anne și pe sora lui Peter, Zara Phillips, care s-a căsătorit și ea cu un tânăr burghez, fostul campion la rugby Mike Tindall. De-a lungul lunilor, Harriet a fost văzută în Loja Regală de la Ascot și, de asemenea, la meciul de polo caritabil cu Prințul William.

Cursele de la Ascot (n. red. cel mai prestigios eveniment de curse de cai din Marea Britanie), care anul acesta coincid cu mult așteptata nuntă regală, ridică un semn de întrebare cu privire la prezența Regelui Charles și a Reginei Camilla, a căror prezenţă a fost până acum în mod tradițional confirmată la acest eveniment.

În orice caz, mica biserică din frumoasa zonă rurală engleză va găzdui cea mai mare întâlnire a familiei regale de la încoronarea Regelui Carol al III-lea în mai 2023. Conform zvonurilor, recepția va avea loc la reședința Annei, Gatcombe Park. Sunt așteptați să participe la eveniment Prințul și Prințesa de Wales, William și Kate, împreună cu cei trei copii ai lor, George, Charlotte și Louis, și, bineînțeles, sora lui Peter, Zara Phillips, împreună cu soțul ei, Mike Tindall, fost campion la rugby, și fiicele lor, Mia, Lena și Lucas. De asemenea, este așteptată și sora vitregă a lui Peter, Stéphanie, fiica căpitanului Mark Phillips, care a fost căsătorit cu Anna în a doua sa căsătorie. Peter și Zara sunt foarte apropiați de sora lor vitregă, care a fost domnișoară de onoare atât la nunta Zarei, cât și la prima nuntă a lui Peter cu Autumn Kelly. Și acest detaliu ilustrează deja cât de mult s-a schimbat monarhia britanică din 1992, când, în acel „ annus horribilis ” al domniei sale, Elisabeta a II-a a trebuit să accepte trei căsătorii regale care ajunseseră la sfârșit: cea dintre Charles și Diana, cea dintre Andrew și Sarah și cea dintre Anne și Mark Phillips.

Mirii Peter și Harriet au mai fost căsătoriţi. Peter Phillips a fost căsătorit cu canadianca Autumn Kelly din 2008 până în 2021, iar nunta lor în prezența Reginei Elisabeta a II-a și a Prințului Philip la Biserica St George din Windsor a fost cea mai mare reuniune a familiei regale britanice de la nunta din 1999 a lui Edward și Sophie, acum Duce și Ducesă de Edinburgh, în aceeași biserică. Din această căsnicie s-au născut Savannah și Isla. Apoi a venit divorțul din 2021, precedat de separarea lor din 2019.

Harriet Sperling a fost deja căsătorită cu Antonio St. John Sperling şi are deja o fiică, Georgina, în vârstă de 13 ani, care la Liturghia de Paște cu familia regală a fost văzută stând de vorbă cu Savannah, una dintre fiicele lui Peter și Autumn Kelly.

Nici Peter, nici Zara nu au un titlu regal. A fost o alegere deliberată a mamei lor, Prințesa Regală, care nu a vrut niciodată ca responsabilitatea unui rol regal să apese asupra copiilor ei. Din acest motiv, atât Zara, cât și Peter nu au primit niciodată privilegii regale și nu au avut niciodată vreun angajament oficial regal.