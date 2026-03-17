Trump a cerut amânarea „cu o lună” a întâlnirii cu Xi Jinping, iar asta ar putea fi de folos și Washingtonului, și Beijingului

Trump a cerut amânarea „cu o lună” a întâlnirii cu Xi Jinping. FOTO: Getty Images

Președintele Donald Trump a cerut amânarea „cu aproximativ o lună” a întâlnirii cu liderul chinez Xi Jinping, la Beijing, motivând că vrea să rămână la Washington cât timp continuă războiul din Iran, scrie CNN.

Mânarea vizitei programate pentru perioada 31 martie-2 aprilie vine în contextul în care China evită apelurile lui Trump de a trimite nave militare pentru a ajuta la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, deși secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a afirmat că amânarea are la bază motive logistice.

Analiștii spun că o amânare ar putea fi, de fapt, o ușurare pentru ambele părți, întrucât nu par să fi reușit să finalizeze la timp niciun rezultat concret substanțial pentru această întâlnire.

Beijingul nu a confirmat niciodată summitul Trump-Xi, iar ministrul de Externe al Chinei a evitat recent să răspundă direct la întrebarea privind impactul pe care actualele lovituri americano-israeliene asupra Iranului l-ar putea avea asupra deplasării.

„Acest an este, într-adevăr, unul important pentru relațiile dintre China și SUA – agenda schimburilor la nivel înalt cu Statele Unite este pe masă”, a declarat ministrul de Externe Wang Yi pe 8 martie. „Este necesar ca ambele părți să facă pregătiri temeinice, să creeze un cadru favorabil, să gestioneze diferențele existente și să elimine perturbările inutile.”

Atunci când Trump și Xi se vor întâlni, în cele din urmă, este de așteptat ca discuțiile să se concentreze tot pe comerț și securitate: tarifele vamale, accesul Chinei la microcipuri avansate și Taiwanul – insula autonomă pe care Beijingul o revendică drept parte a teritoriului său și unul dintre cele mai mari puncte de tensiune geopolitică.

Deocamdată, principala concluzie pentru Beijing din probabila amânare a vizitei este, poate, că președintele SUA admite că războiul cu Iranul – condamnat ferm de China – nu se va încheia prea curând.