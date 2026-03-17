De ce China e mai puțin vulnerabilă la haosul din strâmtoarea Ormuz: “Superrețeaua” electrică, scutul împotriva crizei petrolului

A doua economia mondială a devenit unul dintre cei mai mari investitori în rețele electrice la nivel global. FOTO: Hepta

Efortul de lungă durată al Chinei de a-și dezvolta sursele de energie primește un nou impuls în urma războiului din Orientul Mijlociu, consolidând o strategie care a împins operatorii de rețele într-o mare avalanșă de vânzări de obligațiuni și a canalizat sute de miliarde de dolari americani pe piață, potrivit unei analize Bloomberg.

A doua economia mondială a devenit unul dintre cei mai mari investitori în rețele electrice la nivel global, cheltuind masiv în ultimii ani pe infrastructură pentru a absorbi mai multe surse regenerabile și a reduce dependența de importuri. Finanțarea acestei creșteri a transformat operatorii de rețele de stat în cei mai mari emitenți de obligațiuni ai țării, vânzările atingând niveluri fără precedent și randamente apropiate de minimele istorice.

Investițiile masive evidențiază rolul central al rețelelor în strategia Beijingului, care implică mutarea energiei precum cea eoliană și solară din regiunile îndepărtate din vest în centrele industriale ale Chinei. Având în vedere șocul întreruperilor aprovizionării cu petrol, analiștii spun că ritmul de creștere este probabil să se accelereze.

„Dezvoltarea infrastructurii Chinei este mult mai eficientă decât cea a majorității țărilor, iar rețeaua electrică nu face excepție”, a declarat Penny Chen, director senior la Fitch Ratings. Întrucât prețurile în creștere ale energiei electrice devin o constrângere obligatorie pentru ambițiile legate de inteligența artificială și producția în alte părți, acest avantaj este menit să se extindă.

Graba de a finanța infrastructura energetică a permis State Grid, cea mai mare firmă de utilități din lume, să-și recâștige titlul de cel mai mare emitent de obligațiuni din țară din 2024, depășind marile bănci comerciale și constructorul de căi ferate de stat. Firma a emis obligațiuni pe plan intern, în valoare record de 754,5 miliarde de yuani, aproape triplând totalul anului precedent, după ce cheltuielile sale de capital au crescut cu 20% cu un an mai devreme.

Investiții masive ale Chinei în rețelele electrice

Emisiunea medie anuală de obligațiuni a State Grid ar putea fi de aproximativ 1,2 până la 1,4 trilioane de yuani în următorii cinci ani, potrivit lui Li Gen, fondatorul Beijing G Capital Private Fund Management Center. În timpul perioadei de vârf de construcție din acest an și din următorul, emisiunea anuală ar putea depăși chiar 1,5 trilioane de yuani, ceea ce „consolidează ferm poziția sa de cel mai mare emitent de obligațiuni corporative din China” și chiar depășind emisiunile totale ale multor provincii.

Eforturile fac parte dintr-un plan al Chinei de a cheltui aproximativ cinci trilioane de yuani în rețelele electrice în următorii cinci ani, amplificând investițiile și împrumuturile record în rețea din 2024, când blocajele de transport au devenit mai acute. Fondurile vor fi folosite pentru a ajuta la construirea unei super-rețele pentru a asigura transportul corespunzător al energiei regenerabile.

State Grid a raportat investiții în active fixe de 75,7 miliarde de yuani în primele două luni ale anului, în creștere cu 81% față de anul precedent, conform unui comunicat al companiei emis sâmbătă (14 martie). Firma acordă prioritate liniilor de transmisie de ultra-înaltă tensiune, modernizărilor rețelei principale și proiectelor de distribuție.

Într-un fel, investițiile în rețea evidențiază modul în care securitatea energetică - considerată cândva un obiectiv ambițios și pe termen lung al președintelui Xi Jinping - devine acum o sursă imediată și crucială de izolare economică. China este dornică să atenueze impactul deficitului de petrol și gaze cu care se confruntă vecinii precum Japonia și Coreea de Sud.

State Grid și Southern Power Grid urmează să cheltuiască aproape un trilion de yuani în acest an, investițiile fiind așteptate să continue să crească până la sfârșitul deceniului. Potrivit lui Chen de la Fitch, firmele de rețea de stat tind să aibă bilanțuri solide, ceea ce lasă suficient spațiu pentru a asuma un efect de levier suplimentar. Fondurile ajustate din operațiuni ale State Grid acoperă cheltuielile cu dobânzile de aproximativ 14 ori, depășind rapoartele cu o singură cifră ale multor companii de utilități energetice din străinătate.

Însă electricitatea ieftină și abundentă necesită mai mult decât cheltuieli mari. Activele de transport și stocare în baterii ale Chinei sunt subutilizate, iar calea către reformele de piață care le-ar debloca rămâne neclară. De asemenea, se pun întrebări cu privire la modul în care rețelele electrice de stat vor rambursa datoriile record, mai ales dacă eficiența nu se îmbunătățește.

Totuși, recentele perturbări din Strâmtoarea Ormuz subliniază logica din spatele strategiei Chinei. „Aceste incidente evidențiază importanța localizării surselor de energie pentru a asigura securitatea și stabilitatea”, a declarat Lin Boqiang, directorul Institutului Chinez pentru Studii în Politica Energetică de la Universitatea Xiamen. Trecerea Chinei către energia verde este mișcarea strategică corectă, a adăugat el.