Bătălia pentru dominația AI se mută în rețelele electrice: China anunță investiții record pentru "noul tip de sistem energetic”

Principalele investiții ar urma să fie făcute în regiunile vestice ale Chinei. FOTO: Hepta

Acțiunile producătorilor chinezi de echipamente pentru electricitate și rețele au crescut vertiginos după ce State Grid a dezvăluit un plan de 4 trilioane de yuani (574 miliarde de dolari americani) pentru modernizarea rețelelor energetice ale țării, pe măsură ce cererea în creștere și cursa globală pentru inteligența artificială stimulează investițiile în infrastructura energetică, potrivit scmp.com.

State Grid, cea mai mare companie de utilități din China și din lume, a anunțat joi că va intensifica investițiile în infrastructură în următorii cinci ani, până în 2030, marcând o creștere de 40% față de perioada precedentă de cinci ani și o investiție record pentru gigantul susținut de stat.

Fondurile ar urma să fie utilizate pentru a construi un „nou tip de sistem energetic”, cu obiective care includ adăugarea a 200 de milioane de kilowați de capacitate de energie regenerabilă anual și creșterea ponderii consumului de energie non-fosilă la 25% până în 2030, a declarat State Grid.

Compania supraveghează utilizarea energiei electrice a 1,1 miliarde de oameni pe 88% din teritoriul Chinei.

Principalele investiții ar urma să fie făcute în regiunile vestice ale Chinei, unde exista un surplus de energie electrică, dar o lipsă de rețele care ar putea transmite energia, potrivit Huatai Securities.

Regiunea vestică a Chinei găzduiește, de asemenea, centre de date construite de giganți tehnologici, inclusiv Huawei Technologies, Tencent Holdings și Alibaba Group Holding, în cadrul unei scheme naționale inițiate în 2022, care transferă datele generate de companiile de pe coasta de est către vestul bogat în resurse pentru calcul și stocare.

Investiția masivă vine în contextul în care lumea se confruntă cu apetitul energetic enorm al inteligenței artificiale.

Agenția Internațională pentru Energie a estimat că, între 2024 și 2030, centrele de date din China vor consuma cu 170% mai multă energie electrică, în timp ce consumul din SUA va crește cu 130%, ambele reprezentând aproape 80% din creșterea globală.