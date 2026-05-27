Economiștii avertizează: Riscul de recesiune în acest an pentru România a crescut puternic. Leul va continua să se deprecieze

3 minute de citit Publicat la 09:58 27 Mai 2026 Modificat la 10:01 27 Mai 2026

România este în recesiune tehnică. Foto: Getty Images

Proiecțiile analiștilor financiari privind creșterea economică pentru 2026 au înregistrat scăderi consistente, iar riscul de recesiune în acest an a crescut substanțial, avertizează președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, potrivit Agerpres.

“Pe fondul aversiunii la risc, cauzate atât de factori externi, cât și interni, leul s-a depreciat, depășind media anticipațiilor atât pentru orizontul de 6 luni, cât și pentru cel de 12 luni. De asemenea, anticipațiile privind creșterea economică pentru anul curent au înregistrat scăderi consistente, iar riscul de recesiune în anul 2026 a crescut substanțial”, a precizat acesta, într-un comunicat transmis marți de asociație.

Astfel, anticipațiile indică un avans al PIB de 0,4% în acest an și un deficit bugetar de 6,4% din PIB.

“Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2026 a scăzut față de exercițiul anterior cu 0,2pp și a înregistrat o valoare medie a anticipațiilor de 6,4% din PIB. Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2026 s-au redus substanțial și au ajuns la valoarea medie de 0,4%. Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 62% în următoarele 12 luni. În contextul războiului din Iran, a fost introdusă și o întrebare referitoare la anticipațiile privind evoluția prețului petrolului Brent în următoarele 12 luni. Conform răspunsurilor, participanții anticipează un preț (media anticipațiilor) de 93 USD/baril, valoare cu 10 USD mai redusă decât cea înregistrată în exercițiul anterior”, se precizează în documentul citat.

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (mai 2027) s-a redus ușor față de valoarea înregistrată în exercițiul anterior, ajungând la 7,41%, iar 46% dintre participanți anticipează reducerea ratei inflației în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea actuală a acesteia, în timp ce 31% anticipează majorarea ei.

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 80% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, iar 12% o stagnare. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1650 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,2252 lei pentru un euro. Sondajul a fost realizat în ultima săptămână a lunii aprilie.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a rămas relativ constant în luna aprilie, la valoarea de 38,1 puncte. Indicatorul condițiilor curente s-a redus ușor, cu 0,7 puncte, iar cel al anticipațiilor a crescut cu 0,2 puncte, rezultând o creștere de 0,1 puncte a indicatorului de încredere în economie.

Sondajul Asociației CFA România este realizat lunar, de peste 14 ani, și reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizația dorește să cuantifice anticipațiile analiștilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni iar participanții sunt membri ai Asociației CFA România și candidații pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) și 100 (încredere deplină în economia românească) și este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la condițiile curente (referitoare la mediul de afaceri și piața muncii) și anticipațiile pentru un orizont de timp de un an pentru (mediul de afaceri, piața muncii, evoluția venitului personal la nivel de economie și evoluția averii personale la nivel de economie).

Pe lângă întrebările necesare pentru calculul Indicatorului de Încredere Macroeconomică, sondajul evaluează și anticipațiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflației, ratele de dobânda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET și condițiile macroeconomice globale.

