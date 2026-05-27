Miruță vrea mai mulți bani pentru militari în legea salarizării: Dacă sunt pentru alte categorii, trebuie să fie și pentru militari

Publicat la 10:46 27 Mai 2026 Modificat la 10:50 27 Mai 2026

Sursa foto: Radu Miruta / Facebook

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a transmis, marți seara, că specialiștii din MApN lucrează la noua lege a salarizării unitare astfel încât veniturile militarilor să nu scadă, fiind analizate totodată posibilități de creștere și corectare a inechităților din sistem. „Dacă sunt bani de creşteri salariale pentru alte familii ocupaţionale, trebuie să fie, şi vor fi şi pentru militari”, a mai subliniat acesta.

Radu Miruță a mai precizat că scopul noii legi a salarizării unitare este corectarea inechităților, în așa fel încât să avem un „sistem militar atractiv”.

„Împreună cu colegii din MApN lucrăm în aceste zile pentru că ceea ce se propune în noua lege a salarizării unitare să nu scadă veniturile actuale pentru militari, să vedem ce posibilităţi de creştere există, să corectăm din inechităţi, să facem sistemul militar atractiv. Ştiu foarte bine că aşteptările sunt mari şi înţeleg aceste aşteptări”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

Radu Miruță a mai subliniat că o echipă de profesionişti din minister analizează atent toate propunerile şi formulează soluţii care să răsplătească pe merit oamenii care muncesc.

„Pentru problemele mari, de sistem, mai sunt însă paşi de făcut, paşi care ţin atât de o voinţă politică comună, cât şi de realitatea bugetară a ţării. Nu putem promite ceea ce nu poate fi făcut, dar putem munci serios pentru ceea ce este corect şi sustenabil. Şi da, dacă sunt bani de creşteri salariale pentru alte familii ocupaţionale, trebuie să fie, şi vor fi şi pentru militari”.

Totodată, Radu Miruță afirmă că militarii, rezerviștii și civilii din sistem au sprijinul său.

„Au tot sprijinul meu pentru că vocea militarilor, a rezerviştilor şi a civililor care îşi servesc ţara să fie corect reprezentată în acest proces. Pentru mine, miza este simplă: să construim un sistem mai echitabil, mai clar şi mai respectuos faţă de oamenii care poartă uniforma statului român”, a mai transmis Miruţă.

Noua lege a salarizării din sectorul bugetar a fost prezentată marți seara de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Acesta a precizat că legea va elimina 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent și va limita sporurile la maximum 20% din salariul de bază.

Proiectul a fost pus în transparență decizională și prevede un sistem unitar de salarizare pentru bugetari, plafonarea sporurilor și aplicarea integrală a noii grile de salarizare de la 1 ianuarie 2027, fără derogări pentru anumite categorii profesionale.