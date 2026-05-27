Cu cine face Eugen Tomac guvernul? USR anunță că nu intră dacă e și PSD, și Kelemen pune condiții: Nu pot să mă trezesc singur cu PSD

Înaintea unui anunț oficial, viitorul executiv se confruntă deja cu o mare incertitudine politică. FOTO: Agerpres

Președintele Nicușor Dan se pregătește să desemneze noul premier, iar numele cel mai des vehiculat este cel al consilierului prezidențial Eugen Tomac. Însă, înaintea unui anunț oficial, viitorul executiv se confruntă deja cu o mare incertitudine politică: nu este clar dacă va putea obține sprijin parlamentar în cazul în care va include miniștri PSD, în condițiile în care USR și PNL au decis intern că nu vor vota un guvern din care fac parte social-democrații. De asemenea, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seara că exclude ca partidul său să guverneze doar alături de PSD.

USR respinge scenariul guvernării cu PSD

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat miercuri pe Facebook, că nu va intra într-un posibil viitor Guvern Tomac dacă PSD va face parte din el. Fritz a respins astfel speculațiile potrivit cărora partidul negociază cu PSD pentru formarea unui nou Guvern:

“Mai multe televiziuni, inclusiv unele care se vor serioase, împing „pe surse” așa-zise „știri” că USR ar negocia un guvern cu PSD.

Alții scriu într-un soi de revoltă preventivă despre o presupusă schimbare de direcție a USR, precum iubitul care a visat că a fost înșelat și se trezește supărat pe iubită.

Toate aceste mișcări au un singur scop: să semene neîncredere și să spargă alinierea între cele două partide mari de centru-dreapta, USR și PNL.

Vă dau știrea direct, nu pe surse, ci de la sursă: USR e consecvent cu ce a spus și înainte, și după moțiunea PSD-AUR. Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

El a subliniat că USR “nu va fi niciodată de decor” într-un guvern care ar masca colaborarea între PSD și AUR:

“Excludem acest scenariu nu din orgoliu sau din încăpățânare, ci pentru că suntem convinși că protejarea drumului proeuropean și reformist al României se poate face doar cu asumare și claritate morală. USR nu va fi niciodată de decor într-un guvern care maschează colaborarea între PSD și AUR. Nu vom sacrifica speranțele românilor pentru un stat curat și performant pentru o presupusă stabilitate. Nu dăm stabilitate corupților.

Vă rog mult, nu vă lăsați dezbinați de virușii dezinformării. Urmăriți ce fac miniștrii USR, nu credeți în „surse” și nu vă pierdeți încrederea în România”, a mai precizat Dominic Fritz.

Opțiunea UDMR, anunțată de Kelemen Hunor

Anunțul acestuia vine după ce președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seara că în continuare prima opțiune a partidului său este refacerea fostei coaliții de guvernare, inclusiv cu Eugen Tomac premier - varianta pe care, potrivit surselor politice, o va propune Președintele Nicușor Dan. Liderul UDMR a afirmat, de asemenea, că exclude ca partidul său să guverneze doar alături de PSD.

„Pentru mine prima opțiune e refacearea coalițiiei, inclusiv cu domnul Tomac în funcția de prim-ministru, nu am o problemă. Dar, să fie o susținere majoritată și foarte clară. Eu cunosc decizia PNL-ului și decizia USR-ului și astăzi încă nu am văzut o poziție mai flexibilă, nici din partea USR-ului, nici din partea PNL-ului, dar nu știu dacă au discutat, dacă au fost, am înțeles că au fost la Cotroceni domnul Bolojan și cu domnul Grindeanu. Probabil că au și discutat diferite abordări, variante, nu îmi dau seama. Prima opțiune pentru noi este să refacem coaliția, cel puțin până când trecem de anul 2026 cu toate provocările anului 2026”, a afirmat Kelemen Hunor.

Acesta a mai subliniat că o majoritate parlamentară nu poate fi construită fără PSD sau PNL și că, în lipsa unei astfel de formule, ar trebui luate în calcul variante de guvern minoritar cu susținere transparentă în Parlament.

Despre varianta unei guvernări cu PSD, președintele UDMR a spus că un astfel de scenariu nu va putea fi concretizat:

„Am exclus de la bun început, am spus că nu funcționează. Nu există această posibilitate, cel puțin în cazul nostru, și aici trebuie să fim foarte sinceri și foarte direcți. PSD-ul a dat jos guvernul din care facem parte, în acest moment, guvern interimar. A doua zi nu pot să mă trezesc doar eu singur într-un guvern cu PSD când PSD-ul, printr-o moțiune de cenzură, a dat jos guvernul. E o chestie logică, e o chestie de logică elementară. De-aia spun reformarea coaliției, realcătuirea, un nou angajament din partea tuturor”, a declarat liderul UDMR.

Președintele Nicușor Dan i-a informat pe liderii fostei coaliții că intenționează să îl propună pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, discuțiile s-au blocat însă la formarea guvernului. Președintele a avut discuții cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, la Cotroceni urmând să meargă, marți, și liderul UDMR Kelemen Hunor.

Scenariile pentru un posibil viitor Guvern Tomac

În discuțiile privind formarea unui eventual guvern condus de Eugen Tomac există, în acest moment, două scenarii principale. Prima variantă este cea a unui guvern tehnocrat, care ar urma să primească votul de învestitură din partea partidelor fostei coaliții — PSD, PNL, USR și UDMR — fără ca acestea să intre oficial la guvernare. Într-un astfel de scenariu, partidele și-ar păstra însă influența administrativă prin secretarii de stat și structurile de conducere din eșaloanele doi și trei ale ministerelor.

A doua variantă analizată de președintele Nicușor Dan este cea a unui guvern politic condus de Tomac, format din miniștri propuși de partidele fostei coaliții, la care s-ar adăuga și câțiva tehnocrați în portofolii-cheie.

Diferența majoră dintre cele două formule ține de susținerea parlamentară și de costurile politice. Varianta tehnocrată ar putea fi mai ușor acceptată de PNL și USR, care discută deja intern această opțiune și nu exclud susținerea unui astfel de executiv. Pentru cele două partide, un vot împotrivă ar însemna și asumarea unei poziții de opoziție față de președintele Nicușor Dan.

În schimb, formula unui guvern politic ar avea avantajul unei majorități parlamentare mai stabile, iar PSD nu exclude susținerea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier. Totuși, participarea social-democraților într-un astfel de executiv ar reduce semnificativ acceptabilitatea formulei în interiorul PNL și USR, unde există rezerve puternice față de o nouă asociere cu PSD, în urma moțiunii de cenzură.