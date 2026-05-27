Radu Miruță nu știe dacă toate contractele SAFE vor fi semnate până duminică. "Unele companii au crezut că e o glumă"

2 minute de citit Publicat la 11:39 27 Mai 2026 Modificat la 11:43 27 Mai 2026

Ministrul Apărării, Radu Miruţă.Foto: Agerpres

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a vorbit miercuri despre situația contractelor finanțate prin programul european de împrumuturi SAFE, dezvăluind că o situație de "blocaj" care a fost înregistrată temporar a fost ulterior ezolvată.

Miruță a admis că va ști câte contracte sunt semnate până la termenul limită - sfârșitul lunii curente - "atunci când va fi cerneala pe ele".

Ministrul a mai spus că unele firme au luat în glumă cerințele formulate de ministerele de resort.

Radu Miruță: Erau lucruri blocate azi noapte. Azi dimineață s-au deblocat

"Există chestiuni care erau, azi-noapte la ora 12, blocate și care azi dimineață la ora 7 s-au deblocat. E o chestiune de natura comercială.

Noi avem niște seturi extraordinar de clare după votul în Parlament, care spun unde să se facă produsele, cât (la sută) trebuie să facă firmele respective producție în România, care sunt costurile și ce condiții trebuie să îndeplinească produsele respective.

Suntem în situația în care toate aceste firme vin cu documente prin care încearcă să demonstreze (că îndeplinesc) cerințele pe care Parlamentul României le-a impus.

Radu Miruță: Firmele au crezut că îndeplinirea criteriilor e o glumă. Nu e o glumă

Pe măsura ce aceste cerințe sunt îndeplinite, trecem la semnarea contractelor. Nu suntem - pentru toate - acolo.

(Până la termenul de duminică seara) vom semna atâtea contracte câte îndeplinesc condițiile.

Repet, suntem într-o situație în care firmele încearcă să convingă Ministerul Apărării, Ministerul de Interne că îndeplinesc condițiile cerute. Nu e foarte simplu.

Au crezut ca e o glumă. Nu e glumă.

Ei au răspuns la niște request for information (solicitări de informații, n.r.). Sunt niște detalii tehnice. Trebuie să vină cu dovezi că îndeplinesc acele detalii si lucrurile astea durează. Nu știu dacă se semnează un contract până în momenul în care cerneala va fi pusă (pe document)", a spus Radu Miruță.

Radu Tudor: 72 de ore pentru contractele SAFE

Jurnalistul Radu Tudor avertizează că România riscă să piardă finanțarea de 16,7 miliarde de euro din programul european SAFE pentru înzestrare militară și mobilitate, dacă autoritățile nu finalizează în următoarele zile semnarea contractelor necesare.

Radu Tudor subliniază că tensiunile dintre Ministerul Finanțelor și Ministerul Apărării au întârziat procesul, iar termenul-limită expiră pe 31 mai.

“Începând de azi, mai sunt exact 72 de ore la dispoziția MApN, MAI și altor structuri de forță pentru semnarea contractelor subsecvente programului SAFE. CSAT și Guvernul au dat toate aprobările necesare.

Parlamentul a întârziat până azi ultimul vot pe OUG (controversat) legată de SAFE. Trebuie finalizate negocierile și semnate contractele cu firmele care vor produce și vor livra sistemele de armament și tehnică militară.

Termenul limită expiră duminică, 31 mai. Dar, practic, miercuri, joi și vineri sunt zilele în care mai pot fi semnate contractele la sediile MApN, MAI și la servicii", a avertizat Radu Tudor.

Radu Tudor: Disputele dintre Nazare și Miruță periclitează programul SAFE

El a amintit că presa a semnalat unele disfuncționalități în atribuirea contractelor, cu favorizarea vizibilă a unor companii.

“Cel mai mare beneficiar este MApN, cu 15 proiecte, 3 dintre ele fiind semnate deja. Rămân 12 de semnat până duminică, 31 mai.

Din cauza neînțelegerilor dintre Ministerul Finanțelor și Ministerul Apărării Naționale, este posibil ca România să piardă cele 16,7 miliarde de euro din tot programul SAFE.

Radu Miruță și Alexandru Nazare și-au adresat reciproc, în public, reproșuri în legătură cu întârzierile repetate în finalizarea programului SAFE.

Acest program de înzestrare și mobilitate militară este crucial pentru țara noastră, cu o poziție strategică pe Flancul Estic al NATO și cu cea mai lungă frontieră cu războiul declanșat de Rusia în Ucraina și în bazinul Mării Negre", a conchis Radu Tudor.