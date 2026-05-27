Înșelătoria "șurub la pompă" face ravagii în SUA. Victimele plătesc mii de litri care nu sunt ai lor, iar escrocii alimentează gratis

1 minut de citit Publicat la 10:01 27 Mai 2026 Modificat la 10:01 27 Mai 2026

Presa din SUA a relatat despre cazuri în care escrocii "aranjează" pompele de benzină, astfel încât contorul nu se mai resetează la alimentarea următoare. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un bărbat din SUA a postat pe internet un clip în care detaliază o înșelătorie ce pare să se răspândească rapid în această țară, notează yahoo news, care citează relatări din presa de peste Ocean.

Acest bărbat, pe nume Mavis, a remarcat înșelătoria în timp ce alimenta, el însuși, la o benzinărie.

Observând "o activitate neobișnuită" în spatele lui, s-a dus să verifice.

Ceea ce a găsit l-a determinat să facă fotografii și să povestească întâmplarea pe contul său TikTok, @marvisdss9h.

Cum funcționează, în SUA, escrocheria cu șurub

La una din pompele stației, Marvis a găsit un șurub "plantat" pe lăcașul pistolului de carburant, astfel încât era împiedicată resetarea la zero a contorului după achitarea tranzacției la casă.

Cel care achită carburantul în condițiile în care resetarea pompei este împiedicată de șurub intră în categoria "victimă".

După ce victima - care nu a remarcat șurubul de blocare a resetării - a achitat, escrocul care a pus la cale înșelătoria poate veni să alimenteze la aceeași pompă. Pentru că nu s-a resetat contorul, noua tranzacție va fi adăugată în contul de card al plătitorului anterior, iar escrocul nu va plăti niciun ban.

Procesul se poate repeta până când angajații benzinăriei încep să suspecteze că e ceva în neregulă și se duc să verifice pompa "aranjată".

Cum pot evita șoferii să cadă victime înșelătoriei cu șurub la pompă

Există o metodă relativ simplă prin care șoferii pot evita să ajungă în situația de a plătii mii de litri de benzină sau motorină pe care, de fapt, nu i-au cumpărat.

În primul rând, trebuie examinate pompa și lăcașul pistolului de carburant, pentru a detecta dacă a fost "plantat" vreun șurub suspect.

Apoi, șoferul trebuie să se asigure că s-a resetat la zero contorul pompei, înainte de a începe să alimenteze.

Aceeași precauție e utilă și la plecare: după ce a plătit, iar plata sa a fost validată și înregistrată, șoferul care, între timp, a revenit la mașină poate ridica pistolul pompei, pentru a avea confirmarea că la alimentarea operată de următorul client contorul va reveni la zero.