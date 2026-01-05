CNN: Trump spune că Venezuela a furat petrolul Americii. Ce s-a întâmplat cu adevărat

Venezuela era cunoscută pentru posesia unor țițeiuri, exploratorii spanioli din secolul al XV-lea observând că indigenii foloseau petrol pentru foc și asfalt pentru a-și repara canoele. Foto: Getty Images

La ora 7 dimineața, pe 14 decembrie 1922, pământul a început să se cutremure. Deodată, petrolul a țâșnit din puț într-o erupție masivă care s-a ridicat la 60 de metri înălțime și i-a împroșcat pe sătenii din La Rosa. Cea mai productivă sondă de petrol de pe planetă tocmai fusese descoperită. Odată cu aceasta, transformarea Venezuelei într-un supergigant petrolier începuse. Președintele Donald Trump a declarat că un obiectiv central al recentei operațiuni militare din Venezuela a fost plasarea sectorului petrolier al țării sub controlul SUA și oferirea companiilor petroliere americane posibilitatea de a se reconstrui acolo, scrie CNN.

Venezuela era cunoscută pentru posesia unor zacaminte de țiței, exploratorii spanioli din secolul al XV-lea observând că indigenii foloseau petrol pentru foc. Însă bogăția de petrol a Venezuelei a fost disputată până când companiile petroliere străine au luat în serios regiunea în timpul Primului Război Mondial, când combustibilul era la mare căutare și națiunile occidentale au început să se teamă de penuria de aprovizionare.

Topografii de la Venezuelan Oil Concessions (VOC), filiala locală a Royal Dutch Shell, au petrecut o mare parte din anii 1910 explorând regiunea, cu un succes moderat. Dar, pe 31 iulie 1922, au luat o decizie cu consecințe semnificative: VOC au decis să foreze mai adânc în Los Barrosos-2, o sondă de petrol din bazinul Maracaibo pe care o foraseră cu patru ani înainte, dar pe care o abandonaseră ulterior, potrivit lui Orlando Méndez, de la Asociația Americană a Geologilor Petrolieri, un istoric venezuelean specializat în câmpuri petroliere.

VOC avea să continue să foreze Los Barrosos-2 timp de luni de zile. Până în a doua săptămână a lunii decembrie, sonda a atins o adâncime de 437 de metri și a dat peste nisipuri bituminoase. Petrolul și gazele au început să curgă, iar pe 14 decembrie, pământul s-a cutremurat, șuvoiul a ieșit la suprafață, iar gheizerul nu a mai putut fi oprit timp de mai bine de o săptămână.

A fost un dezastru ecologic major, dar a plasat Venezuela pe un drum lung de un secol, marcat de bogății uimitoare, prăbușiri semnificative și tulburări politice. Această cale a dus în cele din urmă la capturarea extraordinară a președintelui Nicolás Maduro de către forțele americane, sâmbătă, o operațiune uimitoare care ar putea, în cele din urmă, să restabilească dominația petrolieră a Americii în țară.

Un viitor incert

"Companiile petroliere vor intra și vor reconstrui sistemul lor. A fost cel mai mare furt din istoria Americii. Nimeni nu ne-a furat vreodată proprietatea așa cum au făcut-o ei. Ne-au luat petrolul. Ne-au luat infrastructura și toată acea infrastructură este putrezită și degradată, iar companiile petroliere vor intra și o vor reconstrui", a declarat Trump duminică seară.

Dacă se întâmplă asta, va fi costisitor, complex și potențial periculos.

"Va fi un drum lung de parcurs înapoi pentru țară, având în vedere declinul său de zeci de ani sub regimurile Chávez și Maduro, precum și faptul că istoricul schimbărilor de regim din SUA nu este unul de succes incontestabil", a declarat Helima Croft, șefa strategiei globale pentru mărfuri la RBC Capital Markets.

Croft a declarat că îndeplinirea obiectivului lui Trump va necesita, în mod efectiv, ca firmele petroliere americane să joace un "rol cvasi-guvernamental" pentru a-și dezvolta capacitatea și infrastructura. Acest lucru ar putea costa 10 miliarde de dolari pe an, susțin directorii din industria petrolieră, potrivit lui Croft.

Acest lucru este în concordanță cu estimările companiei Petróleos de Venezuela, cunoscută şi sub numele de PDVSA, compania petrolieră de stat din Venezuela. PDVSA recunoaște că conductele sale nu au fost modernizate de 50 de ani, iar costul actualizării infrastructurii pentru a reveni la nivelurile maxime de producție ar costa 58 de miliarde de dolari.

PDVSA a fost condusă de armată timp de decenii, iar economia Venezuelei depinde exclusiv de succesul său. Trump a recunoscut că armata americană ar putea avea nevoie să mențină o prezență pe termen lung pe teren pentru a securiza infrastructura petrolieră a Venezuelei.

În ultimele săptămâni, oficiali ai administrației Trump au contactat companii petroliere americane pentru a evalua interesul de a reveni în Venezuela, dar companiile energetice au fost precaute în a se angaja, mai ales având în vedere semnele de întrebare majore privind stabilitatea viitoare a țării, potrivit a două surse familiarizate cu angajamentul.

Deocamdată, administrația Trump spune că lucrează cu Delcy Rodríguez, care a fost vicepreședinte și ministru al energiei în timpul mandatului lui Maduro, pentru a ajuta Statele Unite să conducă țara, în ciuda faptului că mișcarea de opoziție din Venezuela a informat administrația Trump de mai multe ori cu privire la planurile sale de privatizare a industriei petroliere în cazul în care ar prelua controlul asupra guvernului, au declarat surse.

"Este imposibil să aduci pur și simplu companii americane în Venezuela fără un acord cu guvernul. Odată ce acest lucru se va întâmpla, companiile americane vor avea o prezență mai puternică și își vor expedia cea mai mare parte a producției de capital înapoi pe coasta Golfului SUA, care tânjește după țiței", a declarat Homayoun Falakshai, analist principal de cercetare a țițeiului la Kpler.

Dacă totul merge bine, și acesta este un mare "dacă", industria petrolieră americană ar putea să-și reia cel mai important partener cu care face afaceri de peste un secol. Dar, conform spuselor lui Trump, nu a fost întotdeauna un parteneriat ușor.

Importanța strategică a Venezuelei

Până în 1929, Venezuela se transformase complet dintr-un exportator de produse agricole într-o economie bazată pe petrol. Peste 100 de companii petroliere străine își desfășurau activitatea în țară, care devenise al doilea producător de petrol din lume, după Statele Unite, potrivit Consiliului pentru Relații Externe.

Dictatorul Venezuelei de la acea vreme, generalul Juan Vicente Gómez, a salutat afluxul de afaceri. Însă guvernul și poporul Venezuelei nu culegeau roadele preluării efective a economiei țării de către cele mai mari corporații din lume: Standard Oil, Shell și Gulf.

Gómez a murit în 1935, iar succesorii săi au căutat reforme. Venezuela a adoptat Legea hidrocarburilor din 1943, care a obligat companiile petroliere străine să cedeze jumătate din profiturile lor din petrol, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.

Era un preț pe care companiile petroliere erau dispuse să-l plătească. Asta pentru că Venezuela deținea avantajul.

În primul rând, Venezuela era bogată în petrol, având o cantitate uriașă de țiței în valoare de 303 miliarde de barili, aproximativ o cincime din rezervele globale ale lumii, potrivit Administrației pentru Informații Energetice din SUA (EIA). Dar, mai important, țițeiul său greu și acid este extraordinar de ieftin, aproape de Statele Unite și poate fi rafinat în derivate cheie pentru industria americană, inclusiv asfalt, păcură și motorină. Țițeiul ușor și dulce din Texas este bun doar pentru producerea de benzină.

Democrația și controlul statului

Statele Unite au crezut că au avut parte de un noroc în 1953, când Venezuela a devenit o democrație și un aliat semnificativ al Statelor Unite. Țara democratică, bogată în petrol, a devenit o contrapondere la Cuba comunistă. În 1963, președintele John F. Kennedy l-a numit pe președintele venezuelean Rómulo Betancourt "cel mai bun prieten al Americii" în America de Sud.

Însă Venezuela a devenit membru fondator al OPEC în 1960, alături de Iran, Irak, Kuweit și Arabia Saudită, oferind Venezuelei mai multă influență în afacerile globale și mai multă putere asupra companiilor care își desfășurau activitatea în statul său.

În acel an, Venezuela a înființat Corporația Petrolieră Venezuelană, administrată de stat, și a majorat prețul desfășurării de afaceri în țară la 65% din profiturile companiilor. Cu toate acestea, Venezuela a rămas cea mai mare și mai importantă sursă de petrol a Statelor Unite. Până în anii 1970, rafinăriile americane au fost construite special pentru petrolul venezuelean, potrivit lui Phil Flynn, analist senior de piață la Price Futures Group.

Președintele Carlos Andrés Pérez a înființat în 1976 PDVSA pentru a gestiona industria petrolieră a țării. PDVSA a încheiat parteneriate cu companii petroliere străine la un cost ridicat - o participație de 60% în societățile lor mixte.

Având în vedere importanța strategică a relației sale cu Venezuela, Statele Unite nu au avut o reacție semnificativă la naționalizarea efectivă a activelor lor petroliere. De asemenea, a fost de ajutor faptul că PDVSA a plătit companiilor petroliere americane 1 miliard de dolari pentru acțiuni.

Însă Venezuela a trecut prin vremuri dificile în anii 1980, când prețurile petrolului s-au prăbușit. Țara s-a îndatorat serios și când a cumpărat jumătate din compania americană de rafinărie Citgo în 1986 (și restul în 1990). Pérez a instituit măsuri de austeritate care s-au dovedit extrem de nepopulare și au dus în cele din urmă la ascensiunea lui Hugo Chávez.

Chávez, Maduro și declinul

Chávez a preluat funcția în 1999 și a transformat Venezuela într-un stat socialist.

El a naționalizat activele companiilor petroliere străine, inclusiv ExxonMobil și ConocoPhillips. Guvernul Chávez a preluat controlul direct asupra PDVSA și a folosit efectiv profitul PDVSA pe post de bancomat pentru armată, determinând muncitorii calificați să iasă din industrie. Infrastructura petrolieră a Venezuelei s-a deteriorat și s-a prăbușit.

Maduro a preluat controlul țării în 2013, după moartea lui Chávez. Prețurile petrolului s-au prăbușit din nou un an mai târziu, trimițând Venezuela într-o calamitate economică, cu hiperinflație și migrație masivă din țară.

Sancțiunile internaționale impuse guvernului venezuelean au contribuit, de asemenea, la declinul industriei petroliere a țării, potrivit EIA. Guvernul SUA a impus sancțiuni Venezuelei din 2005, iar prima administrație Trump, în 2019, a blocat efectiv toate exporturile de țiței către Statele Unite de la PDVSA. Președintele de atunci, Joe Biden, a acordat companiei Chevron în 2022 un permis de operare în Venezuela, ca parte a unui efort de reducere a prețurilor la gaze - o licență pe care Trump a revocat-o în martie, dar pe care a reeliberat-o ulterior, cu condiția ca nicio sumă să nu ajungă la guvernul Maduro.

Declinul infrastructurii Venezuelei și lipsa resurselor pentru PDVSA au împiedicat companiile petroliere din țară să producă cât mai mult țiței posibil.

Astăzi, Venezuela produce puțin peste 1 milion de barili de petrol pe zi - doar aproximativ 0,8% din producția globală de țiței. Aceasta este mai puțin de jumătate din ceea ce producea înainte ca Maduro să preia controlul asupra țării în 2013 și mai puțin de o treime din cele 3,5 milioane de barili pe care le pompa înainte ca Chávez să preia puterea.